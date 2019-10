Jessica Nabongo je prva crna žena koja je obišla sve države

Jessica Nabongo, zaposlenica UN-a postala je putopisna blogerica i prva je crna žena koja je posjetila sve države na Zemlji. Posjetila je 193 zemlje priznate od strane UN-a i dvije države koje nisu članice UN-a. To je ukupno 195 zemalja, a 6. listopada stigla je do posljednje države na svojoj listi - Sejšela.

Rođena je u Detroitu, a roditelji su joj iz Ugande pa ima dvije putovnice. Jessica se nada da će ovaj njen pothvat ohrabriti sve obojene ljude da učine isto.

Iako se osjećala kao da je ostvarila 'američki san' kada je nakon fakulteta dobila fantastičan posao u farmaceutskoj tvrtci sa šesteroznamenkastom plaćom i kupila svoje mjesto u Motor Cityu, posao je ipak nije zadovoljio.

Odlučila je iznajmljivati svoj stan i krenuti na putovanje. Prvo je u Japanu predavala engleski jezik, a zatim u Londonu. Kao zaposlenica UN-a posjetila je Benin i Italiju, ali to joj nije bilo dovoljno.

Poznato je da je do danas 150 ljudi posjetilo svaku državu, a većina su bili bijeli muškarci s europskim putovnicama.

Kao podrška svojoj navici putovanja osnovala je tvrtku 'JetBlack', turističku agenciju koja organizira ture s malim grupama po Africi.

Kao influencerica također surađuje s hotelima i ugostiteljskim objektima, od kojih neki nude besplatan smještaj u zamjenu da ih promovira. Također prihvaća donacije na 'GoFundMe' stranici.

- Putovanje svijetom kao žena može biti vrlo teško. Doživjela sam jako puno različitih iskustava. Kao crna žena često sam se isticala. Optuživali su me da sam prostitutka. Napadali su me na ulici - rekla je Jessica.

Unatoč tome što se ona naziva Afrikankom to joj nije pomoglo da sve prođe bez ikakvih problema tijekom putovanja Afrikom. Nekoliko puta je bila prisiljena plaćati mito kako bi prošla granice koje su joj trebale biti otvorene.

- Diskriminacija s kojom sam se suočila u Južnoj Africi bila je smiješna. Ne samo od strane bijelih Južnoafrikanca, već i od crnih - rekla je.

Međutim, neke zemlje su je pozitivno iznenadile.

- Senegal je nevjerojatan. Sa svima isto postupaju. Svi su jednaki - ispričala je.

Dodatak njenom izazovu je što je često putovala sama. Ponekad bi povela prijatelje, kada je to bilo moguće, da se osjeća sigurnije.

- U inozemstvu, ljudi su me često pitali koliko je SAD siguran, posebno za obojene ljude. I morala sam im reći da postoje veliki rizici za njih, posebno u urbanim područjima, ali i u ruralnim jer su tamo manjina - kaže.

Iako se ne identificira kao aktivistica, ponekad je samo njezina prisutnost bila dovoljna da napravi promjene ili natjera osobu da drugačije vidi stvari.

Njezin cilj nije bio samo vidjeti sve zemlje s popisa. Ona je željela promijeniti način na koji se gleda na ženske putnice ili obojane putnike.

- Rasizam je stvar. Ne možemo ništa učiniti da to zaobiđemo. Povijest je tako učinila. Ja postojim kao crna osoba na ovom svijetu i neću dopustiti da me to ometa da idem kamo želim ići, a želim ići svugdje - zaključila je Jessica, a prenosi CNN.

