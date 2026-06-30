U CRNOM LUGU NE TREBA KLIMA PLUS+

VIDEO 'Dok se drugi 'kuhaju', mi ložimo drva', kažu Gorani, no i njima su ljeta sve toplija

Piše Bojana Mrvoš,

"Zapeklo" je i u Crnom Lugu, ali se noću spava na 13, 14 stupnjeva. Noću ovdje treba jorgan, ali i koja klada u peći. Preko dana je vruće no ne i sparno, može se sve raditi. Navečer ne ide bez dugih rukava, jakne