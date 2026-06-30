U zatvorenom automobilu temperatura raste mnogo brže nego vani, površine se zagrijavaju do razine na kojoj mogu opeći kožu...
LJETNI SAVJETI
Auto na suncu postaje pećnica: Evo kako se zaštititi od vrućine
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Vrhunac toplinskog vala donosi temperature koje se u Hrvatskoj približavaju 40 stupnjeva u hladu, a automobil na suncu u takvim uvjetima vrlo brzo postaje opasan prostor. Problem nije samo neugoda kada se sjedne za užaren volan. U zatvorenom automobilu temperatura raste mnogo brže nego vani, površine se zagrijavaju do razine na kojoj mogu opeći kožu, klima-uređaj mora raditi pod velikim opterećenjem, a plastika, koža, zasloni i elektronika trpe dodatno toplinsko naprezanje.
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