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Auto na suncu postaje pećnica: Evo kako se zaštititi od vrućine

Piše Autostart,
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Auto na suncu postaje pećnica: Evo kako se zaštititi od vrućine
Foto: Canva
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U zatvorenom automobilu temperatura raste mnogo brže nego vani, površine se zagrijavaju do razine na kojoj mogu opeći kožu...

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Vrhunac toplinskog vala donosi temperature koje se u Hrvatskoj približavaju 40 stupnjeva u hladu, a automobil na suncu u takvim uvjetima vrlo brzo postaje opasan prostor. Problem nije samo neugoda kada se sjedne za užaren volan. U zatvorenom automobilu temperatura raste mnogo brže nego vani, površine se zagrijavaju do razine na kojoj mogu opeći kožu, klima-uređaj mora raditi pod velikim opterećenjem, a plastika, koža, zasloni i elektronika trpe dodatno toplinsko naprezanje.

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