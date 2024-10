Jeste li doživjeli slično? Šestero ljudi podijelilo svoj najgori seks

Mnogi od nas su barem jednom uzbuđeni kliznuli među plahte samo da bismo ostali, u najboljem slučaju, razočarani. Metro je zamolio šest muškaraca i žena da podijele svoj najgori seks ikad - i sa svima se lako poistovjetiti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:56 Seks savjeti | Video: KanalRi

Chloe, 32

Otišla sam na spoj na slijepo s prijateljem prijatelja u pub, a on je ubrzo predložio da se vratimo kod njega na pizzu. Moram naglasiti da sam znala da mi se taj čovjek ne sviđa. Seks mi je doslovno bio zadnja stvar na pameti.

Međutim, pijana i kod njega, ideja da spavam s njim nije se činila tako groznom (prošlo je dosta vremena), i prije nego što sam shvatila, mazili smo se u njegovoj kuhinji.

Dobro se ljubio... ali od tada je sve krenulo nizbrdo. Najbolji način da ga opišem bio je 'neuredan'. Osim toga, bijelo vino imalo je predvidljiv učinak: nije ga mogao podići. Gledajte, događa se, ali u ovom trenutku kao da sam došla k sebi. Završili smo i počela sam se spremati za odlazak.

Dok sam bila u WC-u, čula sam zvono na njegovim vratima. Izašla sam iz kupaonice i vidjela da pušta nekoga u svoju stambenu zgradu.

Pitala sam tko je to. 'Samo prijateljica', odgovorio je, 'bila je u noćnom izlasku.' Zamjenica 'ona' visjela je u zraku dok su se dijelovi slagalice sklapali u mojoj glavi: bilo je kasno, on je bio pijan i treća osoba dolazi.

Samo nekoliko trenutaka nakon što se zamalo poseksao sa mnom, dok sam još bila u njegovu stanu, uhvatio je još jednu priliku da to učini, možda se nadao da će to biti druga sreća. Stajala sam, nesposobna sasvim shvatiti što se događa, dok je on mrmljao neugodne isprike. Tada se javila želja da budem što dalje od ovog jadnog izgovora za čovjeka i krenula sam prema vratima.

Foto: 123RF

Na rastanku sam mu rekla da je ovo bilo 'sramotno' - najbolje što sam mogla učiniti u tom trenutku, ali nadam se da je ostavilo dojam.

Rebecca, 56

Do 24. godine imala sam samo jednog prosječnog seksualnog partnera i moji su prijatelji odlučili da mi treba seksualno buđenje. Savršeno vrijeme bilo je na vjenčanju prijatelja u jednom seoskom hotelu, rekli su mi.

Nakon nekoliko pića očijukala sam s dvojicom muškaraca. Hrabro sam otišla u svoju hotelsku sobu s njima oboma, taman dovoljno pripita da razmislim o trojcu. U svakom slučaju, uslijedilo je mnogo maženja. Do ovog sam trenutka izgubila pojam tko je tko. (Nitko ne govori koliko je ovaj seks u troje iscrpljujući.)

Svi smo bili goli kada su se vrata naglo otvorila i žena je uz vrištanje počela odvlačiti jednog od muškaraca - shvatila sam da je to njezin muž. Drugi muškarac, njen brat ga je tada udario šakom, dok se moj drugi muškarac također pridružio.

U međuvremenu, još uvijek sam zgranuta kad se odjednom moji prijatelji pojave na vratima. Direktor hotela nas je sve obavijestio da je pozvana policija i da je svadbena zabava prekinuta što je, naravno, značilo da su ostali uzvanici došli vidjeti što se događa. Skliznula sam s kreveta, još uvijek gola i čekala policiju.

Nina, 30

Upoznala sam tog tipa u Wetherspoonsu. Jako mi se svidio pa sam previdjela jezivi nadimak kojim su ga njegovi prijatelji zvali - 'veliki tata' - i otišla u njegov stan nakon zatvaranja lokala.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

U nizu loših odluka, nisam inzistirala na korištenju kondoma jer sam bila na piluli. Zatim je, usred seksa, počeo s nekim prljavim razgovorom, što mi nije smetalo – to jest, sve dok nije počeo govoriti stvari kao što su 'želiš da ti budem tata, zar ne?', 'stavit ću dijete u tebe'.

To je ozbiljno uništilo raspoloženje, pa su stvari završile nespretno. Ipak, čudno, to ga nije spriječilo da me sljedećeg jutra pokuša otpratiti do autobusne stanice i zamoliti da se ponovno vidimo, što sam pristojno odbila.

Jason, 29

Razgovarao sam s djevojkom na Tinderu i dogovorili smo susret. Kad smo to konačno učinili, sjećam se samo da je bila pomalo nepristojna i da je razgovor bio užasan.

Ukratko, na kraju smo se ipak vratili kod mene, iako sam vjerojatno trebao samo reći zbogom i ostaviti to na tome. Nije bila baš seksi atmosfera.

Nije ispuštala nikakve zvukove koji bi sugerirali da se dobro zabavlja. Kad smo završili, ustala je i presvukla se, pozdravila se i otišla.

Bilo je stvarno čudno i osjećao sam se kao da je to odradila "reda radi".

Caitlin, 25

Nisam dugo bila slobodna i prolazila sam kroz pomalo divlju fazu, uživajući u kontroli svog tijela i svoj muškoj pažnji koju sam dobivala. Slala sam poruke tom tipu u aplikaciji za spojeve. Ovo nije bio moj uobičajeni tip, ali se pristojno zafrkavao.

Bio je poluprofesionalni boksač i pomalo grub. Sportaš s pomalo zločestim eksterijerom definitivno mi je bio slaba točka. Tako smo završili natrag kod mene.

Pogrešno sam pretpostavila da će biti dobar u krevetu. Počelo je ljubljenjem, koje je bilo suhoparno i nismo bili usklađeni jedno s drugim. Pripisala sam to nervozi i nastavila.

Otišli smo se poseksati i on je bio na vrhu, iako je bila mrtva tišina i pitala sam se zašto još nismo počeli. Pet sekundi kasnije (voljela bih da je to pretjerivanje) zagunđao je i otkotrljao se s mene.

Penis mu je bio toliko malen da nisam osjetila da ulazi, a njegova izdržljivost je bila nepostojeća, pa je završio.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

‘Je li ti to bilo dobro?’, upitao je. ‘Ne baš’, rekla sam. Nemam problem s tim što su dečki manji - zapravo jedno od najboljih seksualnih iskustava u mom životu bilo je s tipom koji je bio malo manji od prosjeka - ali barem naučite kako zadovoljiti ženu.

Otišli smo ravno na spavanje, a on je rano otišao - otad sam izbrisala sve njegove poruke.

Luka, 27

Koketirao sam s djevojkom na studiju i to je bilo naprijed-natrag neko vrijeme. Jednog sam dana odlučio da ću je pozvati na predtulum u mojoj kući prije odlaska u klub i od samog početka bilo je vrlo jasno što će se dogoditi.

Prethodno je govorila da je poliseksualac, ali je bila u vezi, a ja definitivno nisam bio zaljubljen u nju, ali osjećao sam koketne vibracije. Nakon nekoliko pića pitao sam je je li njezina veza trenutno otvorena, a ona je potvrdila da jest.

Da skratimo stvar, završili smo spavajući zajedno u WC-u kluba, što definitivno nije bio moj najotmjeniji trenutak. Poslije smo otišli kod mene. Seks jednostavno nije bio dobar, i tamo je odlučila da ne želi da joj išta radim, htjela je samo zadovoljiti mene.

Kad sam se ujutro probudio, zapravo je otišla bez pozdrava uz premisu da se 'osjeća bolesno', što nisam smatrao istinitim - tako neugodno.