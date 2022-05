Jeste li ikada čuli za rastezljivi sladoled? Tu je i odličan recept star nekoliko stotina godina

Radi se o desertu s Bliskog istoka kojeg tamo zovu booza. To je zapravo smrznuti mliječni desert napravljen od mastike i salepa (brašno od gomolja nekih biljaka iz porodice orhideja) što mu daje upečatljivu rastezljivu teksturu.

Priprema se postupkom lupanja i rastezanja u bubnju zamrzivača. S vremenom su slastičari u njega počeli dodavati razne okuse.

U Damasku u Siriji i dan danas postoji slastičarnica u kojoj se može pojesti booza po originalnoj recepturi.

Otvorena je davne 1895. godine i najpoznatija je upravo po ovoj deliciji. Turisti iz cijelog svijeta dolaze kušati boozu kod njih.

Recept za boozu star nekoliko stoljeća

Sastojci za oko 500 ml:

Postupak:

Mastiku izmrvite u fini prah pa pomiješajte sa šećerom i salepom. Dodajte to u lonac (bolje je ako ima deblje dno) s vrućim mlijekom (ne smije proključati) i miješajte na laganoj vatri oko pola sata do 40 minuta. Kad se smjesa zgusne, maknite je sa štednjaka i izlijte u posudu u kojoj će ići u zamrzivač.

Miješajte smjesu kako je pokazano niže u videu nekih tri do pet minuta pa stavite u zamrzivač na pola sata do 40 minuta, izvadite, pa opet smjesu promiješajte. Ponavljajte ovaj postupak 4 do 6 puta dok se smjesa ne zgusne i postane rastezljiva.

Na kraju rastezljivi sladoled stavite u kornet ili u čašice i pospite sjeckanim pistacijom.

