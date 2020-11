Jeste li 'kontrol frik'? Iskreno odgovorite na pitanja i saznajte

Ukoliko se vaša potreba da imate sve pod kontrolom odnosi samo na vas, to nije znak za alarm, ali ako pokušavate kontrolirati i sve oko sebe, tada već ulazite u problematičnu kategoriju

<p>Kada pokušavamo kontrolirati druge, često mislimo da smo 'korisni' i da dijelimo mudrost koji netko drugi ne posjeduje. Također, lako možemo pretpostaviti da smo uvijek u pravu, a da su drugi u krivu.</p><p>S druge strane, postoje i oni koji pokušavaju kontrolirati sebe, a to se može odnositi na hranu koju jedu ili neko ponašanje koje žele promijeniti.</p><p>Ako ste u drugoj kategoriji i pokušavate kontrolirati sami sebe, to nije problem. No ako želite da svi oko vas čine ono što kažete, tada to više nije normalno. Stalna potreba za nadzorom drugih čini vas 'kontrol frikom'.</p><h2>Jeste li 'kontrol frik'?</h2><p><strong>1. Određujete li svima što trebaju raditi i onda očekujete da rade što želite?</strong></p><p>Svi smo radili za tiranina u nekom trenutku našeg života. Tirani, kao i 'kontrol frikovi' žele da sve bude po njihovom i jasno daju do znanja što žele.</p><p>Ukoliko često određujete što bi vi i drugi trebali raditi i očekujete da to rade, bez obzira na njihove želje, tada imate problem s kontrolom.</p><p><strong>2. Mislite li da su svi koji se ne slažu s vama u krivu?</strong></p><p>Ukoliko se često ulovite kako govorite drugima da stvari rade krivo i da ih trebaju raditi 'na vaš način', to je još jedan znak da imate problem.</p><p>Postoji mnogo načina da se neke stvari naprave i često postoji više jednako dobrih rješenja. Vi ste zapeli u razmišljanju da znate najbolje i to je jedan od načina na koji rješavate sukobe.</p><p><strong>3. Raspravljate li samo zato da bi bilo po vašem, bez da slušate što drugi govore?</strong></p><p>Ako ne možete raspravljati na način da bi došli do rješenja koje je najbolje za sve, a ne samo za vas, tada imate problem s kontrolom. Problem nije u drugim ljudima, već u vama i vašoj nesposobnosti za kompromise.</p><p>Ako ne želite ni razmotriti tuđa mišljenja i ideje, zapravo samo limitirate vlastiti rast. Obično ljudi pokušavaju kontrolirati sve više toga, ukoliko sami osjećaju da nemaju kontrolu.</p><p>Svi volimo da bude po našem, ali ako očekujemo da će to uvijek biti tako i da će drugi uvijek raditi ono što želimo, sami se dovodimo u zamku koja završava neuspjehom. Nitko se neće uvijek 100% slagati s vama i nitko neće baš cijelo vrijeme raditi ono što vi želite.</p><h2>Kako si pomoći?</h2><p><strong>1. Otvorite se za tuđa mišljenja</strong></p><p>Ukoliko saslušate tuđe ideje i primjedbe te o njima razgovarate iskreno i otvoreno, bez napadanja, možda ćete prije doći do rješenja.</p><p><strong>2. Slušajte da razumijete, ne da odgovorite</strong></p><p>Razumijevanje nekog drugog i njihove perspektive je imperativ ukoliko želite doći do rješenja koje će odgovarati svima uključenima.</p><p><strong>3. Priznajte da imate problem</strong></p><p>Kada shvatite da ste vi ti s problemom, tada ćete moći početi raditi na promjeni.</p>