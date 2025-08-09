Obavijesti

Jeste li probali peperonatu? Još je nazivaju i 'sirotinjski đuveč'

'Pepperonata' možete poslužiti toplu i hladnu, za užinu ili večeru, uz meso, ribu ili kao nadjev na bruschettama, a može biti čak i podloga bogatim sendvičima. Najbolja je kao prilog...

Peperonata je ponegdje poznata i pod nazivom 'sirotinjski đuveč', no nepravedno je zaslužila takav naziv. Naime, ima jednostavnu, ali istovremeno bujnu aromu, a odlikuje se i specifičnim pikantnim okusom. Peperonata tako može biti prilog dostojan i najluksuznijih jela.

Ovo ukusno jelo koje se vrlo često priprema u Italiji poslužiti se može toplo i hladno, uz meso ili kao nadjev na bruschettama.

Evo i jednostavnog recepta:

Sastojci: 330 g crvene paprike, 330 g žute paprike, 330 g zelene paprike, 300 g ljubičastog luka, 400 g pelata, 6 žlica maslinova ulja, 2 režnja češnjaka, sol, papar

Priprema: Ljubičasti luk očistite i nasjeckajte. Zagrijte ulje u dubokoj tavi, dodajte nasjeckani luk i oba režnja češnjaka u komadu. Dinstajte na laganoj vatri oko 15 minuta. Za to vrijeme operite i očistite paprike i narežite ih na trake širine jedan centimetar. Kada luk omekša dodajte paprike. Poklopite i kuhajte na laganoj vatri 30 minuta. Na pola kuhanja dodajte nasjeckane pelate, sol i kuhajte do kraja. Na kraju začinite svježe mljevenim paprom, uklonite češnjak i poslužite toplu ili hladnu, uz meso ili kao nadjev na bruschettama.

