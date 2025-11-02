Obavijesti

Galerija

Komentari 0
POPULARNA MJESTA

Jeste li probali? Ovo su omiljene 'neobične' lokacije za seks

Za mnoge parove, seks u spavaćoj sobi možda više nije dovoljan da održi osjećaj novine i spontanosti. Terapeuti koji rade sa seksualnim navikama parova upozoravaju da intimnost ne mora biti vezana samo uz četiri zida
Profile photo of horny couple guy stylish trendy lady leaning glass wall door tempting prelude intimate erotic intense desire wear formalwear blue suit short shiny dress loft indoors
1. Dnevni boravak. Jedno od najčešćih "alternativnih" mjesta. Udoban kauč, topla atmosfera i spontanost trenutka čine ga savršenim mjestom za bijeg od rutine. Mnogi parovi ističu da im upravo promjena sobe donosi novi osjećaj uzbuđenja i intimnosti. | Foto: 123RF
1/11
1. Dnevni boravak. Jedno od najčešćih "alternativnih" mjesta. Udoban kauč, topla atmosfera i spontanost trenutka čine ga savršenim mjestom za bijeg od rutine. Mnogi parovi ističu da im upravo promjena sobe donosi novi osjećaj uzbuđenja i intimnosti. | Foto: 123RF
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025