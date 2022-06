Jeste li u seksu dinosaur ili znate sve najnovije poteze? Evo što vas danas čini staromodnim

Tracey Cox, britanska stručnjakinja za seks i odnose otkriva kako da se seksualno ohrabrite u 21. stoljeću. Njezini savjeti, između ostalog, uključuju prevladavanje starih pogleda na pornografiju, orgazme i mušku 'G-točku'.

Ne samo da naša fizička dob može učiniti da izgubimo dodir s današnjim svijetom koji se brzo mijenja, već jednako staromodni mogu biti i neprivlačni stavovi o izlascima kao i oni kada je u pitanju seks. Uvjerenja koja više nisu - a možda i nikada nisu bila - istinita neće vam učiniti nikakvu uslugu ako želite nekoga impresionirati.

Provjerite razmišljate li poput 'dinosaura'

On

'Staroškolsko' razmišljanje: Mislite da je klitoris dio koji možete vidjeti.

Impresivno: Znate da je to samo vrh i većina klitorisa se proteže ispod površine.

Godinama je većina mislila da je klitoris vrlo osjetljivi vrh koji se smjestio na vrhu vulve. Zapravo, 90 posto njega leži ispod kože. Kada znate pravu veličinu njenog klitorisa sigurno ćete ju impresionirati. Kao dijagram, klitoris izgleda pomalo kao orao u letu. Baš kao i penis, klitoris je napravljen od erektilnog tkiva i puni se krvlju kada je uzbuđen. To je jedini organ u ljudskom tijelu koji nema nikakvu svrhu osim užitka - naš klitoris ne radi ništa drugo nego isporučuje orgazam.

'Ubojiti' pokret: Svi orgazmi potječu od neke vrste stimulacije klitorisa - ali od bilo kojeg dijela. Nemojte samo koristiti jezik ili prste na vrhu, stimulirajte njezin unutarnji klitoris preko prednje vaginalne stijenke. Odaberite položaj koji izravno pogađa dio ispod njezina trbuha ili upotrijebite vibrator na tom području.

Ona

'Staroškolsko' razmišljanje: Sumnjičavi ste prema svakom muškarcu koji uživa u analnoj stimulaciji.

Impresivno: Vi ste ta koja to sugerira jer znate da je muška 'G-točka' zanemareno žarište. Ako vam se sviđa da vas djevojka prstom analno stimulira neposredno prije orgazma, to vas ne čini manje muškarcem. Igračke koje stimuliraju prostatu jedno su od najbrže rastućih tržišta seksualnih igračaka. Ne samo da je nešto novo za isprobati, već stimulacija navedene točke može poboljšati čvrstoću i kvalitetu njegove erekcije. Anus je prepun živčanih završetaka, a analna stimulacija je nešto u čemu uživaju sve seksualnosti. To se odnosi i na muškarce jer se tu nalazi 'dom' prostate - također poznate kao muška G-točka.

Što se tiče staromodnih koncepata, također možete odbaciti i onaj koji kaže da su seks igračke uglavnom za žene. Prodaja muških seksualnih igračaka gotovo je jednako velika - a tome su pridonijeli muškarci koji uživaju u analnoj stimulaciji. Naravno, prvo zatražite dopuštenje. Ali potaknite partnera da proba.

- Kad bi muškarci znali koliko bi njihovi orgazmi mogli biti eksplozivni s analnim dodacima, svi bi to radili - priznao joj je jedan muškarac.

'Ubojiti' potez: Cox predlaže da isprobate 'strap on' dildo koji je izuzetno je popularan među parovima. Neke od njih zbuni mijenjanje uloga, ali je veoma učinkovit način za stimulaciju jedne od njegovih najosjetljivijih erogenih zona. Ako vam zvuči malo previše avanturistički, dobro podmazan prst umetnut neposredno prije orgazma će učiniti trik. Isprobajte i vibrirajući simulator prostate - oni su oživjeli u mnogim muškarcima slabi interes za seks.

On

'Staroškolsko' razmišljanje: Nikad ne biste predložili zajedničko gledanje pornića. Mislite da žene to ne vole.

Impresivno: Znate da su žene jednako uzbuđene erotikom kao i muškarci. Možda ne gledaju jednako koliko i muškarci, međutim, žene čine nešto više od četvrtine svih posjetitelja na Pornhub stranici. Mnoge žene uživaju u pornografiji – i vole se igrati dok imaju seks. Erotika donosi raznolikost i uzbuđenje bez drame pozivanja drugog u krevet i jednako uzbuđuje. Nedavna istraživanja sugeriraju da su ženske želje potpuno drugačije od onoga što smo nekad mislili. Velika greška je pretpostavka da su muškarci jedini koji vole gledati kako seksi ljudi rade seksi stvari - ispostavilo se da žene ipak nisu konzervativne - vole rizik - žele požudu. Mi smo mnogo iskonskije nego što društvo vjeruje.

Trik je i u odabiru pornografije koja se više sviđa ženama nego muškarcima - manje krupnih planova genitalija, više stilizirano snimanje i nagovještaj radnje.

'Ubojiti' potez: Isprobajte audio pornografiju. Dok sluša, nastavite je stimulirati rukama, jezikom, penisom ili seks igračkom. Slušanje erotike je potpuno drugačije od gledanja - pogotovo ako je ona jedina koja može čuti što se događa. Žene dobro reagiraju na erotske priče.

Ona

'Staroškolsko' razmišljanje: Osjećate se neugodno što ne možete doživjeti orgazam tijekom spolnog odnosa - kao da niste 'prava žena'.

Impresivno: To što je klitoris izvan vagine nije vaša krivica. Od svih mitova o seksu koji zvuče uzrujavajuće, a mnogi još uvijek vjeruju u njih, ovaj je na vrhu liste. Unatoč desetljećima seksualnih edukatora koji govore ženama da svi orgazmi zahtijevaju stimulaciju klitorisa i unatoč lako dostupnim seksualnim informacijama koje to podupiru, mnoge žene i dalje vjeruju da nešto nije u redu s njima ako ne dožive orgazam samo penetracijom. Još neobičnije je kada su žene svjesne ove činjenice i odbijaju je prihvatiti.

Zato neki muškarci ne uživaju u otkrivanju ove činjenice jer to čini njegov omiljeni dio seksa manje omiljenim za nju. Mnoge žene žele da snošaj bude uzrok orgazma jer je to, na kraju krajeva, seksualni čin kada se osjećate najviše vezanima. Najnoviji podaci o jazu u orgazmu i dalje pokazuju da 95 posto muškaraca obično ili uvijek doživljava orgazam tijekom partnerskog seksa u usporedbi sa 65 posto žena, prenosi Daily Mail.

'Ubojiti' potez: Odbijte održati mit na životu. Razgovarajte o tome kako ne možete doživjeti orgazam tijekom snošaja. Aktivno izazivajte partnera koji inzistira da ste jedina koja nije mogla doživjeti orgazam na ovaj način. Osamdeset i pet posto žena koje ne dosegnu vrhunac samo kroz penetraciju svjedoči o tome.

On

'Staroškolsko' razmišljanje: Ako nemam veliki penis, ona će biti razočarana.

Impresivno: Poznavanje uzornih vještina oralnog seksa osvaja - svaki put. Više od polovice žena, njih 53 posto ne doživljava orgazam kroz snošaj. No nevjerojatnih 90,9 posto žena uživa u dobro izvedenom oralnom seksu, prema studiji iz 2021. Samo 25 posto žena doživljava orgazam kroz penetraciju - stoga muškarci ne trebaju biti opsjednuti svojim penisima. Bezbroj anketa i istraživanja dosljedno izvještava da se preferira 'prosječna' veličina penisa, ne 'veliki'. Činjenica jest da muškarci čeznu za pripadanjem klubu 'velikih', ali mnoge žene to zanemaruju. Veliki penisi često bole - imaju tendenciju da udare u cerviks - što je bolno. Muškarac koji je siguran u svoje tijelo, bez obzira na to koliki mu je penis, bez sumnje je bolji ljubavnik.

- Misliti da je veliki penis sve što trebate da biste zadovoljili ženu je žalosno, tragično i zastarjelo - objašnjava Cox

Ubojiti potez: S obzirom na to da je oralni seks ono što stvarno impresionira, pobrinite se da znate osnove. Neka sve bude mokro. Razmislite o smjeru kako kružite oko klitorisa - osjećaj je sasvim drugačiji u smjeru kazaljke na satu i suprotno. Pokušajte malo miješati - nekoliko okretanja u jednom smjeru, nekoliko u drugom. Izbjegnite desenzibilizaciju - tako da pazite da se ne koncentrirate na isto mjesto cijelo vrijeme. Dođite do novih mjesta na klitorisu. Konačno, napravite buku - stenjite kako biste joj dali do znanja da ste jednako uzbuđeni kao i ona.

Ona

'Staroškolsko' razmišljanje: Ako nema erekciju, ne uzbuđujem ga.

Impresivno: Shvatiti da je čovjek, a ne stroj. Prije se govorilo da je malo dovoljno da izazove erekciju kod muškarca. Onda je svijet shvatio da su penisi vezani za ljudska bića i da muškarci nisu strojevi. Staro razmišljanje - da je apsolutna mjera 'uzbuđenja' kod muškarca i žena da je on 'tvrd' a ona 'mokra' - odbačeno je prije mnogo godina. Za oba spola, na uzbuđenje utječu mnogi drugi čimbenici osim samo privlačnosti. Stres, osjećaj umora, previše alkohola, neki lijekovi, anksioznost zbog performansi, razina hormona, problemi u vezi - um bi mogao biti vrlo voljan, ali sve to može učiniti tijelo slabim.

Često, nedostatak erekcije može biti znak da vas netko previše privlači, da se osjećate preopterećeno i zabrinuto da nećete ispuniti očekivanja.

Njegova erekcija dolazi i nestaje tijekom tipičnog seksa. Ako se penis izravno stimulira, vjerojatno će ostati tvrd.

Ako vam pruža oralni seks dulje vrijeme i ne pridajete mu jednaku pozornost, mogao bi se smanjiti. To ne znači da nije uživao u tome - to znači samo da penis voli stalnu pažnju. Mit da muškarci postaju i ostaju 'tvrdi' sve dok ne ejakuliraju je lažan i štetan.

'Ubitačan' potez: Ne izgledate razočarano ako nije odmah uspravanu. Umjesto da se očajnički povlačite, zanemarite njegov penis i vodite njegove ruke prema svojim grudima i drugim mjestima. Ometanje itekako djeluje - i što se više uzbuđujete, on će se osjećati sigurnije. Zdravo seksualno samopoštovanje jedno je od najučinkovitijih rješenja za anksioznost u pogledu izvedbe.

