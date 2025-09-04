Jeste li već nabavili sav školski pribor za novu školsku godinu?

Nova školska godina samo što nije počela, a trgovine već tjednima vrve šarenim policama punim bilježnica, pernica i ruksaka. Za roditelje i učenike to znači obilaske dućana i često značajan udarac na kućni budžet.

Neki roditelji pribor i udžbenike kupuju tijekom ljetnih mjeseci, kako bi izbjegli gužve i imali sve spremno na vrijeme. No, dosta njih kupnju ostavlja za prvi tjedan škole.

Cijene školskog pribora također utječu na odluke. Dok neki biraju kvalitetnije i skuplje proizvode za dugotrajniju upotrebu, drugi se odlučuju za povoljnije varijante, tvrdeći da djeca često brzo potroše ili izgube pribor.

Mnogi roditelji ističu i da danas učenici žele birati pribor s omiljenim likovima iz crtića ili popularnim brendovima, što dodatno povećava troškove.

A što je s vama - jeste li već nabavili sve potrebno za novu školsku godinu ili kupnju još odgađate?