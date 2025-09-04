Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ISPUNITE ANKETU

Jeste li već nabavili sav školski pribor za novu školsku godinu?

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Jeste li već nabavili sav školski pribor za novu školsku godinu?
Foto: 123RF

Početak rujna mnogim roditeljima donosi glavobolje - od udžbenika i bilježnica do torbi i olovki. I dok neki sve riješe unaprijed, drugi pak čekaju zadnji trenutak

Nova školska godina samo što nije počela, a trgovine već tjednima vrve šarenim policama punim bilježnica, pernica i ruksaka. Za roditelje i učenike to znači obilaske dućana i često značajan udarac na kućni budžet.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

VIDEO Ema je jedina učenica u stolarskoj školi: 'Odrasla sam uz zvuk pile i miris piljevine' 00:55
VIDEO Ema je jedina učenica u stolarskoj školi: 'Odrasla sam uz zvuk pile i miris piljevine' | Video: 24sata/Video

Neki roditelji pribor i udžbenike kupuju tijekom ljetnih mjeseci, kako bi izbjegli gužve i imali sve spremno na vrijeme. No, dosta njih kupnju ostavlja za prvi tjedan škole.

ŠTO KAŽETE? ANKETA Jeste li za zabranu mobitela u osnovnim školama?
ANKETA Jeste li za zabranu mobitela u osnovnim školama?

Cijene školskog pribora također utječu na odluke. Dok neki biraju kvalitetnije i skuplje proizvode za dugotrajniju upotrebu, drugi se odlučuju za povoljnije varijante, tvrdeći da djeca često brzo potroše ili izgube pribor.

Foto: 123RF

Mnogi roditelji ističu i da danas učenici žele birati pribor s omiljenim likovima iz crtića ili popularnim brendovima, što dodatno povećava troškove.

A što je s vama - jeste li već nabavili sve potrebno za novu školsku godinu ili kupnju još odgađate?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Koji anđeo vas čuva? Svaki znak Zodijaka ima svog zaštitnika
SAZNAJTE KOJI JE VAŠ

Koji anđeo vas čuva? Svaki znak Zodijaka ima svog zaštitnika

Anđeli mogu pomoći da bolje razumijete svoj astrološki znak i to kako on utječe na vaš životni put. Oni govore o našim inherentnim osobinama i osobnostima
Ovo je idealna dob za oženiti se
KAŽE ZNANOST

Ovo je idealna dob za oženiti se

Sklapanje braka je veliki korak, a vrijeme kada se odlučiti za taj korak često izaziva najviše polemika. Ipak, znanost i o tome ima 'mišljenje', pa ako se ne možete sami odlučiti...
Horori iz salona za uljepšavanje koji će vas ostaviti bez riječi...
'UNAKAZILA ME!'

Horori iz salona za uljepšavanje koji će vas ostaviti bez riječi...

Ponekad odemo u salon s nadom da ćemo izaći kao nova osoba - sređene kose, savršenih noktiju ili sa šminkom iz snova. No umjesto oduševljenja, neki su kući otišli u suzama. U nastavku donosimo 30 stvarnih priča ljudi čiji su pokušaji uljepšavanja završili kao pravo razočaranje i podsjetnik da 'samo vrhove' ne znači svima isto.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025