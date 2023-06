Jeste li već pali na njihov šarm? Ova četiri horoskopska znaka često završe u vezi s kolegama

1. Blizanci

Motivirani Blizanac je neumoljivo učinkovit i od pomoći. Njihova duhovitost i otvorenost čine ih vrijednim i zabavnim zaposlenicima. Najbolje rade kada vjeruju drugima i ostaju usredotočeni. Zapravo, oni su jedan od emocionalno najsvjesnijih znakova Zodijaka na poslu. Blizanci se stalno brinu o tome da svi oko njih budu zadovoljni, a zaboravljaju sve brige kada su im kolege u blizini. Bit će radosni i uživat će sa svojim suradnicima u potrazi za profesionalnim uspjehom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kada je riječ o traženju inspiracije, oni mapiraju karijere onih koji su na čelu svog područja. Često ih privlače najambiciozniji i najuspješniji pojedinci u svom poslu. Možda je to razlog zašto ponekad istražuju romansu s ljudima u svom uredu ili branši. Tada zauvijek imaju osobu od povjerenja od koje mogu dobiti profesionalni savjet, bez obzira na to koliko škakljiva situacija bila.

2. Rak

Foto: Fotolia

Rakovi su hodajuće enigme koje mogu biti izvor inspiracije i inovacija, a ipak su zatvoreni u vlastitom balonu. Oni su suradnici s kojima je najugodnije raditi. Zapravo, nikada nećete znati je li Rak nesretan. Ali oni su profesionalni i razumiju važnost pronalaženja ventila za svoje emocije tako da, kada započnu posao, ostanu usredotočeni. Oni su genijalci i možda najšarmantniji od svih u uredu. Kao kamen temeljac na radnom mjestu, Rakovi su pouzdani i obično ih ne uznemiravaju emocionalne turbulencije koje iskrivljuju perspektive drugih. To može dovesti do velikog osjećaja samopouzdanja, što ih čini privlačnim suradnicima. Oni će biti svačija osoba za profesionalnu pomoć i osobni savjet. Njihov smirujući stav vodi do toga da budu poznati po svom strpljenju i junaštvu u svom području. Stoga imaju puno udvarača iz svoje struke i uspijevaju imati kvalitetne veze s romantičnim partnerom iz svog posla.

3. Ovan

Foto: Dreamstime

Ovnovi osjećaju da mogu sve postići, ali moraju paziti da izaberu partnera koji podržava njihovu viziju dobrog života. Boje se izlaziti s ljudima iz drugih profesija jer tada misle da njihov partner ne razumije njihov put i da će im pogaziti snove. Ne žele nekoga tko je sklon preranim zaključcima na prvi znak poteškoća. Zbog toga često zapale fitilj romantike tijekom studentskih dana gdje se mogu zaljubiti u nekoga iz svog razreda. Čak i ako nastave raditi u različitim uredima, uvijek mogu imati mnogo toga zajedničkog. Apsolutno obožavaju otići u krevet sa svojim partnerom na kraju dana kako bi razgovarali o najnovijim dostignućima u svom području.

4. Škorpion

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Ovaj vodeni znak je ozloglašen kao neimenovani šef ureda koji živi od energije drugih, a pridonosi vlastitoj strasti. Najsretniji su kada su kreativno angažirani, ali imaju tendenciju da im se lako povrijedi ego. Škorpioni s vremenom spuste gard, makar i samo malo pa dopuštaju da njihov stav pun ljubavi izroni. Tada zaokupljaju interes svojih kolega, a sve se može pretvoriti u burnu romansu s nekim tko je iste profesije kao i oni. Ako takav susret ne uspije, Škorpioni se mogu povući jer su emocionalno ranjeni, ali obično su u stanju riješiti stvari pomoću svoje inteligencije i dobrog temperamenta kako bi veza dobro funkcionirala, piše Pinkvilla.