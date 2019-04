Jeste spremni bivšem ostaviti ljubimca? Potpišite predbračni!

Nakon razvoda dolazi do podjele zajednički kupljenih predmeta i imovine. To je za mnoge depresivno razdoblje koje zahtijeva strpljenja i vremena, no što se događa ako s partnerom imate kućnog ljubimca? Ne brinite jer i za to postoji rješenje.

'Maguire Family Law', londonska tvrtka za pokretanje razvoda i obiteljsko pravo, nudi svojim klijentima ugovor u posjedovanju kućnih ljubimaca u slučaju razvoda.

Foto: Dreamstime

Hannah, vlasnica psa iz Londona žali što nije potpisala ugovor koji bi joj nakon prekida osigurao pravo vlasništva nad psom.

- Na početku sam se dogovorila s bivšim da ću ja skrbiti o psu Basilu, a sada želi sve dijeliti na pola - požalila se Hannah.

Vlasnica psa tvrdi kako njezin bivši puno radi i kako se ne može kvalitetno brinuti o ljubimcu.

- Važno mi je da mi je pas siguran i sretan. Da sam potpisala ovaj ugovor do ovoga ne bi došlo. - komentira Hannah

Kaže kako joj je teško preboljeti bivšeg, ali joj teže pada činjenica da nema potpuno vlasništvo nad svojim krznenim prijateljem.

Direktor tvrtke 'Maguire Family Law' poziva parove na dogovor o skrbništvu nad ljubimcima kako bi se izbjegle rasprave i svađe nakon razvoda.

KĆERKA MILE KITIĆA ZALUDJELA BALKAN: Objavljuje golišave fotografije i živi raskošnim životom