Jesu li sirova jaja još svježa otkrit će vam jednostavan trik

Procjena je stručnjaka da svježa jaja u hladnjaku možemo čuvati tri do pet tjedana, odnosno da ih je u tom roku bolje potrošiti. No, ne morate ih odmah baciti, ako stoje u hladnjaku koji dan duže, ili ako vam se pomiješaju jaja koja ste tek donijeli s onima koja su već neko vrijeme bila tu. Naime, postoji nekoliko jednostavnih načina za to da provjerite je li jaje još uvijek dovoljno svježe za konzumaciju.

Provjerite tone li jaje ili pluta na površini vode

Da biste procijenili kolika je otprilike starost jaja, uzmite veću zdjelu i napunite je hladnom vodom barem do dvije trećine. Uronite jaje unutra tako da je potpuno prekriveno vodom, pustite i pratite što se događa:

- ako je jaje potonulo na dno, okrenulo se na stranu i ostalo blizu dna, to znači da je jaje jako svježe

- jaje koje je potonulo, ali stoji na vrhu, pod kutom, staro je vjerojatno dva do tri tjedna i još uvijek je dobro za konzumaciju

- ako jaje pluta na površini vode, vrlo je staro i odmah ga bacite

Sličan test može se napraviti i u otopini vode sa solju. Otopite dvije jušne žlice soli u dvije šalice hladne vode i stavite jaje u vodu:

- ako jaje potone, dobro je za konzumaciju

- ako jaje pluta na površini, bacite ga jer je staro

Ova dva testa temelje se na činjenici da ljuska jajeta s vremenom postaje porozna i kroz nju može ulaziti zrak. Što više zraka uđe, to će veći biti zračni mjehur koji nastaje između ljuske i membrane u jajetu, a kad taj mjehur postane dovoljno velik, jaje može plutati. Vrijeme u tom procesu, naravno, nije precizno utvrđeno na tri do pet tjedana, no to je u prosjeku vrijeme tijekom kojega se taj proces događa.

Bjelanjak također otkriva starost jajeta

U situacijama kad prije konzumacije moramo razbiti jaje, donekle je lakše utvrditi njegovo stanje. Razbijte jaje na ravni tanjur, pa promotrite koegzistenciju i izgled bjelanjka. Treba biti gust, pomalo ljepljiv i porozan, odnosno ako je previše vodenast, to više nije jaje koje je dobro za konzumaciju. U tom slučaju i žumanjak je vjerojatno izgubio oblik - postat će spljošten i tamniji nego inače.

Miris po sumporu - znak kvarenja

U konačnici, kad je jaje razbijeno, možete provjeriti njegov miris. Ako osjetite pomalo sumporast miris, odmah ga bacite. To je miris koji ukazuje na to da se jaje već pomalo počelo kvariti.

Inače, jaja čuvajte u hladnjaku, ali ne u vratima, gdje najčešće postoji posebna pregrada za njih, jer je temperatura na policama u vratima obično najviša i kod svakog otvaranja hladnjaka se dodatno zagrijava. Umjesto toga, jaja čuvajte u kartonu u kojem ste ih donijeli, na kojem možete napisati datum nabavke.

Najbolje ih je držati na najdonjoj polici, što je obično najhladnije područje u hladnjaku. U kutiju ih postavite okomito, širim krajem prema gore (što je zapravo suprotno od toga kako ih većina posprema). Naime, stručnjaci kažu da će se na ovaj način 'zračni mjehur' koji postoji u jajetu ostati na vrhu, žumanjak dobro zaštićen ispod bjelanjka, pa se smanjuje rizik od toga da se žumanjak pokvari.