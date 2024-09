Idu li jaja u vodu odmah ili kad proključa? Evo kako je ispravno

Amerikanka Mary Frances Kennedy Fisher bila je kulinarska stručnjakinja koja je preminula 1992. godine, no njezine kuharice i savjeti i danas su aktualni. Nedavno je jedna izdavačka kuća objavila njezinu kuharicu 'How to Cook a Wolf', koja je originalno predstavljena davne 1942. godine.

U njoj Mary, između ostalog, govori o metodama koje koristimo prilikom kuhanja jaja i zašto ih smatra pogrešnima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 05:59 Prvenstvo u ruletu s jajima nagrađuje sirovi talent | Video: 24sata/reuters

Ona ističe da je izraz 'kuhati jaja' zapravo netočan te da se tajna uspješne pripreme krije u činjenici da se jaja zapravo ne kuhaju. Objašnjava da, kada ubacite jaje u kipuću vodu, žumanjak ostaje sirov, dok se bjelanjak odmah skuha. Cilj je da se svi dijelovi jaja kuhaju jednako i istovremeno.

Zbog toga nudi dvije opcije za koje smatra da daju dobre rezultate.

Foto: DREAMSTIME

Naime, kako biste spriječili pucanje ljuske, predlaže da jaje najprije prelijete hladnom vodom, a zatim ga stavite u kipuću vodu. Ostavite ga na laganoj vatri koliko želite, a Fisher napominje da će se na taj način jaje skuhati jednako brzo kao kada voda kipi, ali će biti bolje kuhano.

Za drugu metodu predlaže da u maloj posudi uronite jaje u hladnu vodu, koju potom brzo zagrijete. Čim voda zakipi, jaje je gotovo i spremno za konzumaciju. Ipak, priznaje da postoji jedan nedostatak - ovim je metodama ipak nešto teže oguliti ljusku s jaja.

Uz to, ovim načinima kuhanja jaje će biti meko, pa je to idealno samo za one koji ne vole tvrda jaja.