U posljednje vrijeme, plutajući gradovi sve češće se spominju kao potencijalno rješenje za porast razine mora na Zemlji i sve ekstremnije klimatske uvjete. Jedan od takvih je Waterbuurt, plutajuća četvrt u Amsterdamu, na čiji je mol Jack Palfrey, autor na portalu BBC Travel zakoračio u jedno kišno poslije podne.

- Unatoč tome što se činilo da će kiša nastaviti, stanovnici, koji žive u kompaktnim trokatnicama koje se ljuljaju na malom jezeru na istočnom rubu nizozemske prijestolnice, bili su zauzeti uživanjem u popodnevnim satima. Majka i kći objesile su štapove za pecanje s kuhinjskog prozora, dok su se dva dječaka igrala skačući u vodu, izmjenjujući se na ljuljački na mostu. Klupe, bicikli i roštilji poredani su uz ograde mola, isprepletene životom - piše te dodaje:

- U obilazak ove jedinstvene poluvodene zajednice vodio me Ton van Namen, čija je tvrtka Monteflore osmislila projekt. No, umjesto da zvuči nadahnuto govoreći o životu koji obuhvaća oko stotinu plutajućih domova, van Namen je više zainteresiran za raspravu o naizgled beskrajnom nizu problema koji su povezani s njihovim stvaranjem. Pitanja koja su nekoć zasigurno bila uzrok velike frustracije sad su očito bila izvor velike zabave.

- Imali smo problema s planom uređenja - rekao je van Namen dok smo hodali molom, dok je popodnevni povjetarac mrsio rukave njegove plave košulje i vrhove duge sijede kose. 'Netko je napisao da će sve kuće biti određene visine iznad razine ulice. Ali, naravno, ovdje se kuće protežu i prema dolje', rekao je gromoglasno se smijući, tako da su majka i kći podigle pogled sa svojih štapova, nezadovoljne time što netko remeti mir na vodi.

Ima smisla to da Nizozemci testiraju plutajuće kuće, s obzirom na zeleni etos zemlje i povijest inovativnog dizajna. Zemlja je, osim toga, na najnižoj točki u Europi, što čini realnima prijetnje vezane uz porast razine mora. Ali, Nizozemci ne eksperimentiraju samo s plutajućim kućama. Pedeset i pet kilometara južno od Amsterdama, Minke Van Wingerden je vodila svoje stado muznih krava u nove najsuvremenije staje, koja se uzdiže do ogromnih tankera i teretnih brodova u vodama Rotterdamskog pristaništa. .

- Noć prije nego što su [krave] došle, nisam spavala cijelu noć - rekla je pružajući dlan pun sijena jednoj od svojih krava. 'No, prošlo je tako glatko - odmah su se snašle na moru', kaže.

Ideja za plutajuću farmu rodila se nakon što je njen partner, Peter, svjedočio poremećaju koji je uragan Sandy prouzročio na prometnim vezama i zalihama hrane u New Yorku 2012. godine, primijetivši kako su police supermarketa na Manhattanu ostale prazne danima nakon katastrofe. Po povratku u Nizozemsku, on i Van Wingerden krenuli su stvoriti farmu koja će se prilagođavati klimi.

Njihova farma, otvorena 2019., dom je za 40 krava koje lutaju između livade uz pristanište i plutajućeg objekta, prvog te vrste na svijetu. Farma proizvodi mlijeko, sir i jogurt (kao i stajski gnoj), što do kupaca prevoze biciklom ili električnim kombijem; dok otpadni proizvodi iz grada nadopunjuju hranu za krave. Prikupljaju ostatke hrane iz restorana ili višak trave sa stadiona lokalne nogometne reprezentacije Feyenoorda.

- Naša lokacija omogućuje nam da proizvodimo i prodajemo zdravu hranu upravo ovdje, u gradu, na kružni i održiv način - kaže Van Wingerden, koja ima ideje za plutajuću farmu povrća, pa čak i farmu pilića.

- Mislim da postoji velika budućnost za plutajuće farme općenito - kaže.

Uz podršku UN-a, američka tvrtka Oceanix predvodi borbu za osnivanje velikih plutajućih naselja za ljude, trenutno razvijajući ono što opisuje kao 'prvu otpornu i održivu plutajuću zajednicu na svijetu za 10.000 stanovnika na 75 hektara'.

- Kada je riječ o porastu razine mora, donositelji odluka u obalnim gradovima u osnovi imaju dvije mogućnosti - rekao je izvršni direktor Oceanixa, Marc Collins Chen.

- Izgradite jako visoki zid, koji vjerojatno nikada neće biti dovoljno visok; ili pogledajte najnovija rješenja u inženjerstvu koja lebde na mjestu - odgovara na pitanje o mogućnostima.

- Gradimo infrastrukturu koja je sposobna nositi se s ekstremnim klimatskim događajima, ali i vrlo održiva - dodaje. Iako se naziva plutajućim gradom, ono što Oceanix predlaže - barem u početku - sličnije je velikim plutajućim gradskim četvrtima; to su vodene ekspanzije uz prenaseljene obalne megagradove, koji se već bore s porastom razine mora, poput Jakarte ili Šangaja. Ovi novi 'gradovi' bit će sastavljeni od dva hektara širokih, plutajućih, trokutastih platformi, od kojih je svaka predviđena za 300 ljudi, s dodatnim prostorom za poljoprivredu i rekreaciju. Mogu se spojiti zajedno, kako bi se formirala sve ekspanzivnija naselja.

- Gradimo infrastrukturu koja je sposobna nositi se s ekstremnim klimatskim događajima, ali i vrlo održiva - rekao je Chen. 'Želimo da ova naselja ne koriste fosilna goriva. Sve je tamo obnovljiva energija' - kaže.

Sve zvuči vrlo impresivno, ali bi li ta plutajuća gradska proširenja mogla postati stvarnost u našim životima?

- Već je tako, u sljedećih nekoliko godina vidjet ćemo plutajući prototip. Uvjeren sam u to - odgovara. Plutajući gradovi mogli bi izgledati kao nešto što stiže sa stranica znanstvene fantastike, ali ljudi već stoljećima žive i uzgajaju na plutajućim staništima, kaže.

- Sastavili smo popis od 64 studije slučaja plutajućih autohtonih zajednica diljem svijeta - rekla je Julia Watson, predavačica dizajna na Sveučilištu Harvard i autorica LO-TEK-a. Design by Radical Indigenism, knjige koja se bavi dizajnom koji možemo naučiti od autohtonih kultura.

- Štoviše, ti su autohtoni sustavi uvijek bili sami po sebi održivi, ​​što naši gradovi trenutno nisu. Primjeri plutajućih zajednica mogu se naći i danas. To su otoci naroda Uru na jezeru Titicaca, na granici Bolivije i Perua. Plutajući vrtovi su još uvijek česti, osobito u Bangladešu, gdje farmeri siju sjeme na 'splavi' napravljenoj od plutajućeg korova. koji se uzdižu i spuštaju s poplavama nakon godišnjih monsuna - kaže.

Pomalo ironično, upravo je izgradnja velikih gradova dovela do nestanka mnogih od ovih vodenih staništa i praksi, koji se sada promiču kao budućnost urbanog života.

- U Europi i Kini, razvoj gradova te punjenje močvara i jezera nažalost izbrisali su mnoge od ovih tehnologija - dodaje je Watson.

Za to vrijeme u Amsterdamu, van Namen je brbljao o još jednom problemu dok smo stajali na kraju glavnog pristaništa Waterbuurta, gledajući kako jedan od stanovnika nosi dasku za daskanje između dvije plutajuće kuće.

- Plutajuće dvojne kuće zadale su nam pravu glavobolju. Pogotovo na početku, kada je jedna bila zauzeta, a druga ne - rekao je, a osmijeh mu je već titrao na licu. 'Sada, normalno kućanstvo ima otprilike nekoliko tona stvari koje se dovoze, tako da možete zamisliti da je bilo puno ovih dvojnih kuća koje su izgledale malo... neuravnoteženo - smije se, držeći ruku pod kutem od 45 stupnjeva, kako bi ilustrirao tvrdnju.

Dok smo se vraćali uz mol do kopna, želio sam saznati misli li van Namen da su strukture koje plutaju na vodi predodređene da postanu svakodnevica.

- Moguće je, ima puno gradova na svijetu s lukama i luka u kojima se može realizirati manje-više sličan projekt - rekao je, napominjući kako su se ovdašnje kuće pokazale popularnima među stanovnicima, te kako interes za razvoj projekta pokazuju i gradski službenici te arhitektonske tvrtke diljem svijeta. I, naravno, uz probleme koje imamo s porastom vodostaja, to bi moglo biti idealno rješenje - kazao je. Malo je zastao, pa dodao:

- To nije rješenje, naravno, rješenje je da zaustavimo proces podizanja razine mora - dodao je. No, to je, na žalost, problem koji van Namen ne može riješiti.