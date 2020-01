Jesu oni normalni? Prislili su svinju na bungee jump sa 68 m

Kina nije država koja previše drži do ljudskih prava, pa je vjerojatno i suludo očekivati da se nešto bolje odnose i prema životinjama. Video snimka koja se ovih dana dijeli preko društvenih mreža šokirala je svjetsku javnost svojom brutalnošću.

U njoj se vidi kako su u kineskom tematskom parku Chongqing zavezali svinju i prisilili je na skok sa 68 metara visokog tornja. Nesretna životinja se nije ni mogla pobuniti dok je slobodnim padom letjela prema zemlji, ne znajući što joj uopće rade.

Iz zabavnog su parka rekli kako su taj 'štos' izveli da bi predstavili svoju najnoviju atrakciju, bungee jumping kojeg su organizatori prikladno nazvali 'golden pig bungee jump'.

Weird news from our great china: Push a real pig to test for Bungee jumping and let it yell with free falling. You can never imagine how inhumane and cruel those chinese can be. #AnimalRights #AnimalCruelty #inhumane #China_is_terrorist #ChineseCulture #Animalabuse pic.twitter.com/5lVJtiG76j — 周玉如 (@yuzhouyu123) 19. siječnja 2020.

Okrutnost prema životinjama se prema kineskom zakonu ne kažnjava, a ta je zemlja često prozivana zbog okrutnog ponašanja spram njih. No, to ih ne sprječava da i dalje redovito organiziraju festivale poput Yulin dog meat festivala na kojem je pseće meso glavna hrana, piše Independent.

China has absolutely no respect for animals. Boiling and skinning dogs alive during the “Yulin festival” and now forcing pigs to bungee jump.

Not to mention all the other awful things they do to other animals 😡 https://t.co/M1rIYvC3bX — Meteor News (@news_meteor) 20. siječnja 2020.

Ljudi su na društvenim mrežama izrazili svoje gađenje zbog incidenta, osuđujući park i ljude kojima je tako nešto uopće palo na pamet.

Vulgarna marketinška taktika

Incident se zbio 18. siječnja u tematskom parku Meixin Red Wine Town u prostranoj kineskoj općini Chongqing na jugozapadu Kine. Svinja, koja je prema lokalnim izvještajima težila 75 kilograma, gurnuta je s tornja s ljubičastim plaštom oko ramena. U jednom videu incidenta može se čuti kako skviči.

Outright animal cruelty for human entertainment. Sad to see. — Matthew Hemingway (@Hemingway_Matty) 20. siječnja 2020.

Što se dogodilo sa svinjom nakon toga nije prikazano, iako brojna izvješća lokalnih medija kažu da je ona na kraju poslana u klaonicu.

Humans are literally the worst creatures on planet earth. — Starlight Jones (@starlight_jones) 20. siječnja 2020.

'Ubijanje životinja radi konzumacije i okrutno postupanje prema njima radi zabave dvije su različite stvari' jedan je od komentara.

- Svinje doživljavaju bol i strah na isti način kao i mi, a ovaj odvratni marketinški potez trebao bi biti ilegalan - rekao je Jason Baker, stariji potpredsjednik međunarodne kampanje Peta za BBC News.

