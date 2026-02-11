Obavijesti

POMAŽE PROBAVI

Jogurt za večeru? Evo zašto je to odlična odluka za zdravlje i san

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Fotolia

Večernji jogurt je više od običnog obroka. Tijekom spavanja, on tiho radi za vaše tijelo. Pomaže probavi, podržava kosti i može čak poboljšati san i oporavak mišića

Admiral

Jogurt je poznat kao hranjiv doručak, no sve više stručnjaka ističe da njegova konzumacija navečer donosi specifične koristi. Dok se tijelo odmara, jogurt djeluje u pozadini podržavajući prirodne procese obnove, od probave i jačanja kostiju do kvalitetnijeg sna i oporavka mišića. Mala zdjelica jogurta prije spavanja pametan je korak prema boljem općem zdravlju.

Ublažava nadutost i probavne smetnje

Tijekom noći probavni sustav usporava, što može uzrokovati nadutost. Žive kulture u jogurtu (Lactobacillus i Bifidobacterium) pomažu uravnotežiti crijevni mikrobiom upravo dok je probava u stanju mirovanja.

Budući da proces fermentacije razgrađuje dio laktoze, jogurt je lakše probavljiv od mlijeka i može smanjiti večernju nelagodu te spriječiti zatvor.

Foto: DREAMSTIME

Poboljšava apsorpciju kalcija

Tijelo noću intenzivno obnavlja koštano tkivo, a unos kalcija navečer osigurava stalnu opskrbu ovim ključnim mineralom. Konzumacijom jogurta prije spavanja izbjegava se 'natjecanje' s mineralima poput željeza iz dnevnih obroka, što poboljšava apsorpciju kalcija.

Uz dodatak vitamina D, koji je često prisutan u jogurtu, stvara se idealna sinergija za dugoročno zdravlje kostiju i smanjenje rizika od osteoporoze.

Potiče kvalitetniji san

Jogurt je prirodni izvor triptofana, aminokiseline koju mozak koristi za proizvodnju serotonina (za opuštanje) i melatonina (hormona spavanja). Kalcij i magnezij u jogurtu dodatno pomažu u tom procesu.

Sleeping woman
Foto: Joerg Siegert

Za razliku od teških grickalica koje remete san, jogurt pruža osjećaj sitosti bez opterećenja, čime sprječava noćnu glad i potiče miran san.

Podržava noćni oporavak mišića

Za fizički aktivne osobe večer je ključna za oporavak mišića. Jogurt, posebice grčki, bogat je kazeinom – sporo probavljivim proteinom koji osigurava kontinuirano oslobađanje aminokiselina tijekom cijele noći.

Taj proces potiče sintezu mišićnih proteina i popravak tkiva oštećenog vježbanjem ili dnevnim naporom, čime se pomaže u očuvanju mišićne mase.
 

