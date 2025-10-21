Mislite da kupujete pravi grčki jogurt u dućanu? Evo o čemu se zapravo radi i koje su razlike

Grčki jogurt godinama je omiljen proizvod na policama trgovina, a sve češće ga nalazimo u različitim varijacijama – s okusima, dodacima voća, meda, orašastih plodova… No postavlja se pitanje: jedemo li zaista pravi grčki jogurt ili se radi o marketinškom triku upakiranom u ambalažu koja zvuči “zdravo i egzotično”?

Pravi grčki jogurt razlikuje se od običnog po svojoj teksturi, okusu i načinu proizvodnje, ali i po nutritivnim vrijednostima. Ono što se kod nas često prodaje pod nazivom “grčki jogurt” ili “grčki tip jogurta” najčešće nije isto što i autentični proizvod iz Grčke.

Što je zapravo pravi grčki jogurt?

Tradicionalni grčki jogurt pravi se od kravljeg ili ovčjeg mlijeka, a ponekad i njihove mješavine. Glavna razlika u odnosu na obični jogurt je postupak cijeđenja – grčki jogurt se nakon fermentacije dodatno cijedi kroz krpu ili filtere kako bi se uklonio višak sirutke (tekući dio mlijeka). Rezultat je gušći, kremastiji proizvod s izraženijim okusom, bogatiji proteinima i s manje ugljikohidrata i šećera.

U pravilu, pravi grčki jogurt nema dodanih zgušnjivača, želatina, škroba ili umjetnih aroma.

A što je s “grčkim” jogurtima u trgovinama?

Ako pogledate deklaraciju mnogih proizvoda koji se prodaju pod nazivom “grčki jogurt”, često ćete naići na dodatke poput mliječnih proteina u prahu, škroba, želatine ili drugih stabilizatora. Takvi proizvodi nisu cijeđeni na tradicionalan način, već se zgušnjavaju dodatnim sastojcima kako bi se dobila gusta tekstura nalik grčkom jogurtu.

U većini slučajeva ti proizvodi se ni ne proizvode u Grčkoj. Oni su lokalne ili regionalne proizvodnje i koriste naziv “grčki” kao stil, ne kao oznaku podrijetla. Zbog toga se često na ambalaži i navodi “grčki tip jogurta” ili “stil grčkog jogurta”, što je zakonski prihvatljivo, ali potrošače može dovesti u zabludu.

Nutritivne razlike

Pravi grčki jogurt sadrži više proteina – u prosjeku oko 9-10 grama po 100 g proizvoda, dok obični jogurti sadrže 3-5 grama. Također, zbog cijeđenja, sadrži manje šećera i laktoze, što ga čini pogodnijim za osobe osjetljive na laktozu. Mnogi “grčki tipovi” jogurta, pogotovo oni s okusima, sadrže znatne količine dodanih šećera, čime gube zdravstvenu prednost koju bi pravi grčki jogurt imao.

Također, dodatni zgušnjivači i arome mogu narušiti prirodnost proizvoda, iako su tehnički sigurni za konzumaciju.

Zašto dolazi do razlike?

Jedan od glavnih razloga zašto se proizvodi "grčki tip" jogurta umjesto autentičnog je – cijena. Pravi grčki jogurt zahtijeva više mlijeka po jedinici proizvoda (jer se višak sirutke odbacuje), duži proces proizvodnje i više pažnje. S obzirom na to, njegovu proizvodnju je teže standardizirati u masovnim razmjerima, a cijena mu je viša. Proizvođači zato pribjegavaju kraćim i jeftinijim metodama koje daju sličan izgled i teksturu, ali ne i isti sastav.

Kako prepoznati pravi grčki jogurt?

Ako želite konzumirati autentičan proizvod, obratite pažnju na nekoliko stvari:

Sastav: tražite proizvode s minimalno sastojaka – mlijeko i jogurtne kulture.

Zemlja porijekla: ako dolazi iz Grčke, veće su šanse da je riječ o pravom grčkom jogurtu.

Konzistencija: pravi grčki jogurt je izuzetno gust i može stajati na žlici, ali nije “želatinast”.

Okus: blago kiselkast, pun i prirodan – bez umjetne slatkoće.

Grčki jogurt je zasluženo stekao status “superhrane” zbog svojih nutritivnih vrijednosti i kvalitete, no važno je znati da svi proizvodi s oznakom “grčki” to nisu nužno i u stvarnosti. Potrošači koji žele pravi proizvod trebali bi pažljivo čitati deklaracije i ne nasjedati na marketinške trikove.

Zdrava prehrana počinje informiranim odabirom – a razlika između stvarnog i “marketinškog” grčkog jogurta često je skrivena u sitnim slovima na ambalaži.

