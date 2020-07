Chloein trening za savr\u0161en trbuh, me\u0111u ostalim, sadr\u017ee tzv. Spiderman Plan, ruski twist, plankove, vje\u017ebe dodirivanja pete i brojne druge metode visokog intenziteta koje ciljano djeluju na abdominalne mi\u0161i\u0107e.

<p>Chloe Ting je bila korporativni statističarka prije nego što je s 29 godina pokrenula YouTube kanal. Sada, pet godina kasnije, ima 12,8 milijuna pratitelja koji gledaju njene fitness isječke. Sretna je, kako kaže, što je pomogla velikom broju ljudi da u kratkom toku dođu do tijela kakvo su uvijek željeli i nauči ih važnosti vježbanja.</p><p>Pogledajte video o nevjerojatnoj transformaciji:</p><p>Chloe je osmislila hashtag #ChloeTingChallenge kako bi njeni vježbači mogli pokazati promjene na svoj tijelu i tako motivirati druge. Sve svodi na 'izazov vježbanja' u trajanju od 15 do 20 minuta na dan, a rezultat su vidljivi trbušnjaci i zategnute stražnjice, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8571015/Women-incredible-progress-photos-trying-Chloe-Ting-Challenge.html">Daily Mail.</a></p><p>Chloein trening za savršen trbuh, među ostalim, sadrže tzv. Spiderman Plan, ruski twist, plankove, vježbe dodirivanja pete i brojne druge metode visokog intenziteta koje ciljano djeluju na abdominalne mišiće.</p><p>I iako se javljaju pritužbe kako su neki od treninga prenaporni, većina ljudi kaže kako je potrebno tek tjedan dana da bi se na njih naviklo te vježbanje postaje lakše, a odlično je to što se rezultati vide već nakon dva tjedna.</p><p>Naravno, ne napreduju svi istom brzinom - ovisno o početnom stanju i posvećenosti vježbanju, ističe Chloe.</p><p>Vježbe za guzu, koje traju samo 15 minuta, jedne su među popularnijima u seriji treninga.</p><p>Prema Social Blade, web stranici koja prati autore YouTubea i procjenjuje koliko novca zarađuju, Chloe je stekla 1,8 milijuna milijuna pratitelja, više od 170 milijuna pregleda i potencijalno 887.000 dolara prihoda od oglasa samo u proteklih mjesec dana.</p><p>Videozapisi o kućnim vježbama jedan su od rijetkih fitnessa koji bilježe porast tijekom pandemije, što je razumljivo s obzirom na to da je većina dvorana zatvoreno ili ograničeno zbog omogućavanja društvene udaljenosti.</p>