Fitness stručnjak tvrdi: Trbuh se može izravnati i bez vježbanja!

Svatko ponekad ima faze pretjerivanja s hranom što se ponajprije vidi na trbuhu, no fitness stručnjak Sam Wood kaže da za to ima lijeka čak i bez vježbanja, uvođenjem 6 novih promjena u životni stil i prehranu

<p>Ravan trbuh bez vježbanja? Za mnoge zvuči kao san, no to je moguće, kaže australski fitness stručnjak Sam Wood koji tvrdi da je za masnoću na trbuhu zaslužnija prehrana i stil života nego trening, koji ionako osnažuje mišiće te učvršćuje, ali ne može 'uništiti salo', piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12206230/6-ways-burn-belly-fat-lose-weight-without-exercising/">The Sun</a>.</p><p>Pogledajte video:</p><p>Premda je vježbanje uvijek preporučljivo, ako ste nakon duljih faza ugađanja u jelu i piću primijetili da vam se struk zaokružio, pokušajte smanjiti trbuh na 6 efikasnih načina.</p><h2>1. Izbacite alkohol</h2><p>Većina ljudi ima omiljeno alkoholno piće uz koje se opušta, no redovito pijenje kaloričnog alkohola ima poguban efekt na izgled trbuha.</p><p>- Alkohol je neprijatelj gubitka kilograma, a dokazano je da povećava skladištenje masti. Ako želite smršaviti ili smanjiti struk, potpuno izbacite alkohol na neko vrijeme, ili se ograničite na maksimalno 1 do 2 čaše na tjedan kako biste vidjeti rezultate - ističe Woods.</p><h2>2. Izbacite rafinirane ugljikohidrate i prerađene šećere</h2><p>Ako ozbiljno razmišljate o smanjenju masnoća na trbuhu, tada morate izbaciti rafinirane ugljikohidrate i prerađene šećere, tvrdi Woods. Prerađeni šećeri nalaze se u puno slatkih poslastica, a glavni krivci su karamela te šećer iz trske koji se skrivaju u gotovim kupovnim desertima u velikim količinama.</p><p>Primjeri rafiniranih ugljikohidrata uključuju pizzu, tjesteninu i bijeli kruh.</p><p>- Ti sastojci doprinose lošem zdravlju crijeva i često su visoko kalorični. Kad pokušavate skinuti trbuh, prebacite se na integralne namirnice - kaže Woods. </p><h2>3. Usredotočite se na zdravlje crijeva</h2><p>Zdravlje crijeva povezano je s čitavim nizom stvari, od toga kako skladištimo masnoću, koliko su nam stabilne razine glukoze i kako prerađujemo hranu. Sam kaže da moramo paziti na zdravlje crijeva ako želimo najefikasnije smršaviti. Prehrana bogata vlaknima, kao i probiotička hrana poput jogurta i kiselih krastavaca mogu pomoći.</p><h2>4. Manje stresa</h2><p>Ljudi procesuiraju stres na različite načine, ali kod nekih koji su pod stresom može rezultirati prekomjernim jedenjem što u konačnici vodi do debljanja. Stres uzrokuje da naša tijela oslobađaju adrenalin i kortizol.</p><p>Ako smo pod stresom, također manje kvalitetno spavamo što znači da imamo malo energije i vjerojatno ćemo žudjeti za hranom s visokim sadržajem šećera.</p><p>Sam kaže da je smanjivanje razine stresa ključno ako želite smršavjeti i preporučio je ljudima da eksperimentiraju s različitim vrstama tehnika smanjenja stresa.</p><h2>5. Smanjite udio ugljikohidrata</h2><p>Iako nikad nije pametno u potpunosti izbaciti neku skupinu namirnica iz prehrane, Sam kaže kako je smanjivanje ugljikohidrata odličan način za mršavljenje, jer tjera tijelo da gorivo dobiva od nekud drugdje, što su obično zalihe masti.</p><h2>6. Provjerite unos kalorija</h2><p>Puno ljudi misli kako imaju dobru prehranu temeljenu na zdravim namirnicama, no nisu svjesni količina koje jedu kao i ukupnog broja unesenih kalorija. Najbolji način za smanjivanje nepotrebnih kalorija je smanjivanje porcija te uvođenje češćih obroka, što će ubrzati metabolizam i pozitivno djelovati na izgled trbuha.</p>