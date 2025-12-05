’Joža, majmun bu me pojel’, orilo se ZOO-om u Zagrebu

Na današnji dan 1964. godine Večernji list donosi intervju s prvim timariteljem ZOO-a u Zagrebu, koji je tamo zaposlen od otvorenja vrta 1925. godine. Uskoro će proći 40 godina otkako Antun Dolenec timari svoje ljubimce, piše novinar, a on se prisjeća da je vrt na samom početku imao tek nekoliko lisica i ptica. I to je tad bila atrakcija za Zagrepčane, no veliko je uzbuđenje nastalo tek kad je godinu kasnije u vrt trebao stići lav. Novi stanovnik bio je predstavljen građanima čak na tadašnjem Trgu Republike, a vrlo brzo se prilagodio životu u Zagrebu. Dolenec se prisjeća i prvih majmuna koji su došli u ZOO i odmah uznemirili posjetitelje jer su otvorili vrata kaveza i izašli među njih. Jedan od njih skočio je na šešir neke zagrebačke dame koja je počela vriskati dozivajući supruga: 'Joža, spasi me, viš da bu me majmun pojel', priča Dolenec. Tad su džepari proširili vijest da su iz kaveza pobjegli i vukovi pa su - dok je trajala panika - počistili džepove posjetitelja u blizini. Panika je, pak, dovela do toga da iz nastambe izađe slon, zbog čega su mnogi ostali kao ukopani od straha.

