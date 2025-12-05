Obavijesti

’Joža, majmun bu me pojel’, orilo se ZOO-om u Zagrebu

Piše Marijana Matković,
Prvi timaritelj ZOO-a, nakon 40 godina na istom poslu, pričao je u Večernjaku o doživljajima. Posebno se prisjeća i prvih majmuna koji su došli u ZOO i odmah uznemirili posjetitelje jer su otvorili vrata kaveza i izašli među njih

Na današnji dan 1964. godine Večernji list donosi intervju s prvim timariteljem ZOO-a u Zagrebu, koji je tamo zaposlen od otvorenja vrta 1925. godine. Uskoro će proći 40 godina otkako Antun Dolenec timari svoje ljubimce, piše novinar, a on se prisjeća da je vrt na samom početku imao tek nekoliko lisica i ptica. I to je tad bila atrakcija za Zagrepčane, no veliko je uzbuđenje nastalo tek kad je godinu kasnije u vrt trebao stići lav. Novi stanovnik bio je predstavljen građanima čak na tadašnjem Trgu Republike, a vrlo brzo se prilagodio životu u Zagrebu. Dolenec se prisjeća i prvih majmuna koji su došli u ZOO i odmah uznemirili posjetitelje jer su otvorili vrata kaveza i izašli među njih. Jedan od njih skočio je na šešir neke zagrebačke dame koja je počela vriskati dozivajući supruga: 'Joža, spasi me, viš da bu me majmun pojel', priča Dolenec. Tad su džepari proširili vijest da su iz kaveza pobjegli i vukovi pa su - dok je trajala panika - počistili džepove posjetitelja u blizini. Panika je, pak, dovela do toga da iz nastambe izađe slon, zbog čega su mnogi ostali kao ukopani od straha.

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

