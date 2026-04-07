DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Cilj ove mjere nije bio povećanje sigurnosti pješaka niti smanjenje prometnih nesreća nego borba protiv prašine
Prvo ograničenje brzine u Šibeniku bilo je - 'odokativno'
Prvo ograničenje brzine za automobile, motocikle, bicikle, kočije, konjske zaprege i druga prijevozna sredstva u Šibeniku je uvedeno u travnju 1924. godine, ali ne iz razloga koje bismo danas očekivali, piše Šibenik News u rubrici Spomenar.
