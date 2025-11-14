Dr. Zora Janžeković iz Maribora dobila svjetsko priznanje za revolucionarni tretman opeklina, a u Jugoslaviji su se tvornice planirale udružiti za proizvodnju tinte
Jugoslavija 1962. godine htjela vlastitu tintu za školski pribor
Primarijus dr. Zora Janžeković iz Opće bolnice u Mariboru nakon 15 godina istraživanja i praktičnog rada na zbrinjavanju opeklina dobila je svjetsko priznanje za novi način liječenja ‘čišćenjem’ mrtvih stanica kože s opečenog tijela, što smanjuje smrtnost i daje veće estetske efekte, piše Večernji list 14. studenoga 1970. godine.
