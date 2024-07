Julia (29) ima bivšu ženu (66) i dečka tih godina: 'Svi se skupa družimo i super nam je'

Zvijezda društvenih mreža Julia Zelg, koja je privukla pažnju kada se udala za ženu 37 godina stariju od sebe, iskreno je progovorila o prekidu. Također je otkrila da ima novu ljubav, starijeg muškarca kojeg je susrela tijekom njihovog otvorenog braka. Ipak, svi troje se druže, u dobrim su odnosima.

Julia, stara 29 godina, i njezina 66-godišnja supruga Eileen de Freest, našli su se na Tinderu, a vjenčali su se 2019. nakon godinu dana veze. No, nakon pet godina bračne sreće su se razvele.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO Pitali smo građane pamte li svoju prvu ljubav. Dok se neki jedva sjećaju o kome se radi, ostali o svojoj prvoj ljubavi razmišljaju još i dan danas. | Video: 24sata Video

- Mnogi ljudi pretpostavljaju da sam se razvela radi velike razliku u godinama, ali to zapravo nije imalo nikakve veze s tim. Naime, nisam puno znala o njoj kad smo se oženile - izjavila je te dodala da je to uključivalo pitanja vezana uz financije njezina bivšeg i druge teme.

Nakon što je odlučila da je razvod jedina opcija, Julia je spremna krenuti dalje.

- Iako je ono što se dogodilo bilo iznimno srcedrapajuće, još uvijek smo prijateljice. Ona ne poznaje baš nikoga u Ujedinjenom Kraljevstvu, a u kasnim je 60-ima, pa je nisam mogla tek tako napustiti. Naši papiri za razvod još su u obradi, ali kad to bude gotovo, nećemo imati nikakvih pravnih ni financijskih veza - izjavila je.

Zvijezda društvenih mreža priznala je da iako poliamorija može biti korisna za neke, to nije bio pravi izbor za nju.

- Bila sam izuzetno depresivna. Htjela sam prekid braka jer sam osjećala da ne dobivam dovoljno ljubavi i emocija od bivše žene. I tada sam upoznala Keitha - izjavila je.

Upoznala ga je u pubu, krenuli su pričati o nogometu koji i ona voli.

Keith (66), podrijetlom iz Yorkshirea koji ima dvoje djece iz prethodnog braka, oduševio je Juliju svojom dobrotom.

- On je super nježan i ljubazan, stvarno draga osoba. Nisam znala da muškarac zapravo može biti tako divan. Volim smiren način na koji govori, presladak mi je njegov Yorkshire naglasak - izjavila je.

Ona cijeni što može otvoreno komunicirati s Keithom bez osjećaja osuđivanja.

- Mogu razgovarati s njim i izraziti se bez osuđivanja. Stvarno me razumije. Također mi se sviđa što je super prizemljen i prema svima se odnosi s poštovanjem - veli Julia.

Njihova se veza produbila kad je Julia odlučila podnijeti zahtjev za razvod od Eileen, učvrstivši monogamnu vezu s Keithom.

- Već smo se voljeli prije, ali smo našu vezu počeli shvaćati puno ozbiljnije nakon što sam podnijela zahtjev za razvod. Nikada me nije prisiljavao da to učinim i uvijek je govorio da mu je u redu što imam otvoreni brak, ali mislim da je duboko u sebi želio da budemo sami - izjavila je.

Od tada su prihvatili monogamiju.

Julia je iskreno progovorila o neočekivanim obožavateljima svog partnera Keitha budući da je ona poznata influencerica.

- Nije znao puno o utjecajnim osobama na društvenim mrežama kad smo se prvi put sreli, pa je bio prilično zatečen razinom interesa za moje osobne stvari - rekla je uz smijeh.

Ona naglašava njegovu ulogu i podršku, osobito kada se suočava s negativnošću na internetu.

- On je također moja stijena kada je u pitanju suočavanje s online trolovima i kritikama. Uvijek me podsjeća da ako netko odvoji vrijeme u svom danu da kritizira život druge osobe iako to na njih ne utječe, vjerojatno ima neke svoje probleme ili im je jednostavno dosadno - izjavila je.

- U svakom slučaju, najbolji pristup je jednostavno ih ignorirati. Znamo da se volimo i nikome ne nanosimo zlo, tako da nema razloga da se osjećamo loše - veli.

Julia i Keith razgovarali su o zajedničkoj budućnosti i imaju velike planove.

- Jednostavno znamo da usrećujemo jedno drugo i da želimo biti zauvijek zajedno - rekla je Julia.

Iako je njezina obitelj bila šokirana što je isprva hodala s muškarcem, shvatili su zašto je toliko zaljubljena u Keitha.

- Moja je obitelj navikla da me privlače starije osobe, tako da to nije bilo šokantno. Ali bili su zapanjeni kada su saznali da izlazim s muškarcem jer sam prije bila samo u vezama sa ženama. Ali kad su upoznali Keitha, shvatili su zašto sam toliko zaljubljena u njega - izjavila je.

Julia ima savjet za sve one koji misle da ona griješi.

- Imaš samo jedan život. Dakle, sve dok nikoga ne povrjeđuješ, trebao bi činiti sve što te čini sretnim. Nije važno hoće li se to smatrati čudnim ili će te ljudi osuđivati. Na kraju krajeva, to je tvoj život, a kako ćeš ga živjeti ovisi o tebi - izjavila je, piše Manchestereveningnews.