Može li ljetna avantura ipak nekako prerasti u ozbiljnu vezu?

Ljeto, more i odmor daju nam dojam opuštenosti i ležernog života, a atmosfera je idealna za ljetne romanse - od kojih tek neke prerastu u nešto ozbiljnije.

couple in love. Kissing man and woman at home in intimate atmosphere | Foto: 123rf

Donosimo savjete koji će vam pomoći da osigurate trajnost veze i saznate 'kuda plovi vaš brod'.

1. Provjerite jeste li doista kompatibilni s partnerom prije nego što razmislite o vezi

Ako stvarno želite flert pretvoriti u vezu, morate si postaviti neka konkretna pitanja. Iznad svega, jeste li doista spremni za vezu s tom osobom?

Dobro je da živite blizu, odnosno da se veza ne svede samo na putovanje. Također, bitne su svakodnevne aktivnosti, posao, hobi.

Mnoge su priče počele na taj način, no važno je znati do čega može doći. Pri povratku doma postaje jasno da stvari nisu tako ležerne.

2. Postavite neka osnovna pravila

Kad započnete super ležernu ljetnu romansu, velike su šanse da ne očekujete (ili čak ne razmišljate) o ekskluzivnost odmah.

No kad počnete razmišljati o tome da svoju ljubavnu vezu pretvorite u vezu, riskirate da postanete nesigurni i sumnjičavi prema bivšima.

Za početak, odolite porivu da ih ispitujete. Ništa dobro ne može proizaći iz toga, osim potencijalne ljutnje. Također, ne želite stvoriti situaciju u kojoj ćete uspoređivati ​​informacije o svojim spojevima s drugim ljudima.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Naposljetku, morate zaštititi svoje emocije. Ako se osjećate kao da se zaljubljujete u nekoga, otkrijte mu ili njoj svoja očekivanja o ekskluzivnosti.

Samo se vi možete zaštititi od slomljenog srca, stoga ovu odgovornost shvatite vrlo ozbiljno.

3. Pronađite nove načine da se zabavite zajedno

Budimo iskreni, možda vas je spojila fizička privlačnost. Nema srama u tome, to je doslovno definicija ljetne veze.

Ali ako želite da se vaša veza razvija i produbljuje, tada se morate moći zajedno uključiti u druge aktivnosti koje nisu povezane sa spavaćom sobom.

Isprobajte razne vrste druženja kako biste se što bolje upoznali.

4. Napravite planove za budućnost – ali krenite nježno

Ako vaša simpatija ima način razmišljanja 'ovdje i sada', probajte pronaći način kako će otkriti što misli o konkretnoj vezi.

Neka eventualni planovi budu zabavni i bez pritiska. Vodite ležeran razgovor, kako se ne bi uplašio konkretnih planova.

To će smanjiti pritisak i dati mu šansu da razmišlja unaprijed.

5. Neka tvoja ljubav vidi (i zavoli) tebe koja nije nužno ljetna verzija

Ne sumnjamo da ljeti izgledate sjajno. Također ste vjerojatno opušteniji i skloniji zabavi nego što jeste kada morate brinuti o stvarima poput putovanja na posao.

Ali evo u čemu je stvar: ako želite da vaša ljetna ljubav procvjeta i preraste u nešto značajnije, na kraju ćete im morati dopustiti da vas vide kao osobu koja niste ljeti.

Onu koja je i ljuta i tužna i ozbiljna, o tome ovisi hoće li se vaša ljetna romansa pretvoriti u nešto ozbiljnije.