Juraj (6) iz Jastrebarskog je zbog herpesa doživio moždani udar: 'Ima napadaje svaki dan'

Obitelj Mihina iz Čeglja kraj Jastrebarskog velika je i skladna obitelj u kojoj ima puno strpljenja i razumijevanja. Mama Marinela (41) računalna je tehničarka, a tata Tomislav (39) autoelektričar. Najstarija kći Sara (20) studira psihologiju, Nikola (13) i Mellani (11) idu u školu, Juraj (6) još je kod kuće, a Karla (3) tek počinje otkrivati svijet. Zanimljivo, Mellani, Juraj i Karla slave rođendan na isti dan, 4. travnja. Upravo je Juraj protagonist naše priče. Marinela se prisjeća kako je već i trudnoća s njim bila drugačija.

- Rodio se iz visoko rizične trudnoće u 35. tjednu. Prebrzo sam se otvarala pa su napravili serklažu tj. šav na vratu maternice. Rodio se prije termina, ali dovoljno velik da ne bude nikakvih komplikacija. Imao je 3540 grama i zapravo je bio posve zdravo dijete urednog razvoja. Progovorio je u terminu, prohodao s 10 mjeseci i u svemu je bio kao i druge bebe njegova uzrasta. A onda je 21.10. 2018. godine dobio temperaturu - prisjetila se Marinela.

Kao iskusna mama znala je da nema smisla poduzimati nikakve korake odmah, pa je pratila stanje dječaka. Sve je upućivalo na običnu virozu i nije bilo mjesta panici.

- Sve je krenulo u petak, a u nedjelju navečer je bio potpuno malaksao i povraćao je. Rekla sam da ćemo sljedeći dan otići pedijatru. Tijekom noći sam se zabrinula i stalno sam ga provjeravala, gotovo i nisam spavala. Tad sam primijetila da mu se počela trzati desna ruka i desna strana usnica. Uhvatila me panika i sjeli smo u auto te krenuli do karlovačke bolnice. U autu je imao klasični epi napad sa grčenjem i pjenom na ustima, ali ja nisam imala pojma što je to i bila sam posve izvan sebe. Kad smo došli u bolnicu, rekli su mi da je riječ o konvulzijama - prisjeća se Marinela pojašnjavajući kako je u bolnici dobio lijekove za snižavanje temperature i infuziju. No dječaku su se ruka i usnica i dalje trzali, pa je mama na to upozorila liječnicu.

Dječaka su poslali na hitan EEG koji je potvrdio epi napad, a zatim i na CT na kojem se vidjelo da je riječ o velikom izljevu krvi u mozak. Dječaka su pod rotirkama prebacili u KBC Zagreb, a do tada je mališan praktički već bio bez svijesti.

- Pedijatar kod kojeg i danas idemo, dr. Ivan Lehman, rekao je da je možda riječ o herpesu jer su ispucali sve druge teorije. Stavili su ga na mehaničku ventilaciju dok su obavljali razne pretrage, a čak su mu vadili likvor iz leđne moždine. Taj nalaz je pokazao stanice virusa herpesa, pa su nas odmah prebacili u Zaraznu. Liječnici još ništa nisu znali, a po dolasku u Zaraznu rekli su mi da je Juraj u jako lošem stanju i pitanje je hoće li preživjeti noć. Imao je jako visoku temperaturu i bio je na aparatima. Rekla sam im da to nije opcija i da ću doći sutra u isto vrijeme i on će biti živ. Nisam htjela ni na sekundu povjerovati u mogućnost da će Juraj umrijeti - objašnjava Marinela.

Sljedećih dana mališan se borio za život, a onda je koncem tjedna krenulo poboljšanje. Pala je temperatura, počeo je samostalno disati. Ostvarilo se čudo kojem su se svi nadali i liječnici su s olakšanjem odahnuli rekavši Marineli da su prebrodili najgore.

- Cijeli život sam zahvalna dr. Zoranu Barušiću i iskreno vjerujem da je dao sve od sebe kako bi mom sinu spasio život. Bila sam sretna s jedne strane, no s druge sam strepila od posljedica. Liječnici nisu mogli dati nikakve prognoze. Odmah se vidjelo da mu je oduzeta cijela desna strana te da mu visi desna usnica, ali nisu uspjeli pronaći uzrok jer su se fokusirali na herpes. Epi napadi su postali učestaliji, pa je valjalo prilagoditi i lijekove. Rekli su da je herpes oštetio mozak, a to je uzrokovalo epi napade. Radili su mu magnet i sve pretrage, ali nisu mogli pronaći žarište jer je sve bilo puno krvi. Tek se poslije ustanovilo da je imao moždani udar. Moram istaknuti da smo imali sreće što su nam odmah dali fizioterapeuta tako da je Juraj odmah počeo s fizikalnom terapijom. U bolnici smo proveli 21 dan, a onda su nas poslali u Krapinske toplice na rehabilitaciju - prisjetila se Marinela.

U to je vrijeme bila opet trudna i nosila se blizance. Sa velikom tugom u glasu priča kako su u toplicama proveli jedva dva tjedna, a tada je imala spontani pobačaj u 17. tjednu trudnoće. Izgubila je blizance i morala je na kiretažu, pa su se vratili doma.

- Juraj tada nije hodao, cijela desna strana mu je bila oduzeta. U intelektualnom smislu nije bilo oštećenja. Odmah smo vidjeli da nije ništa zaboravio, a kako je slabije pričao i prije, mislili smo da mu je i govor neoštećen. Vozila sam ga svaki tjedan u Krapinske gdje je imao fizikalnu, senzoriku i radnu terapiju. Kad je počela pandemija 2020. godine po preporuci pedijatra više nismo išli u Krapinske da se Juraj ne zarazi COVID-om, ali sam zatražila od HZZO-a fizikalnu terapiju u kući pa već dvije godine vježba. Usto smo i mi puno radili s njim, tako da smo uspjeli oporaviti ga do te mjere da sad puno bolje hoda. Tetiva se zahvaljujući vježbanju nije skratila, ali ima hemiparetski obrazac hodanja. No s rukom je veliki problem jer je gotovo ne može koristiti, ima samo grubi hvat. To znači da mu treba pomoć kod odijevanja i kupanja - kaže Marinela ističući kako je i s govorom krenulo na bolje budući da mu je plaćala privatnog logopeda, a zatim je na njega ostvarila pravo preko udruge.

- Najveći problem nam je epilepsija. Juraj ima između 15 i 20 epi napadaja na dan, a trenutačno pije pet lijekova. Jako sam se teško mirila s tim. Napravili su mu 2019. godine magnet, a ja sam sve do lani odbijala pogledati tu sliku jer se nisam htjela suočiti sa nalazom. Pogledala sam je lani i ostala sam šokirana. On ima oštećenja posvuda, ali najizraženija su na desnoj strani mozga. Tješi me što postoje opcije i rješenja, a liječnici su optimistični. Ako ne uspijemo epilepsiju kontrolirati lijekovima, imamo na raspolaganju kirurške metode - objasnila je Marinela dodajući kako ni danas nije jasno na koji se način Juraj zarazio opakim virusom, pogotovo jer nije išao u vrtić nego je bio kod kuće.

- Liječnici kažu da ga je možda poljubio netko od ukućana tko je imao herpes, a nije čak ni trebao biti vidljiv ni izražen. Osobno suprug ni ja nikad ne ljubimo djecu u usta i ta navika nam je odbojna, pa je ne prakticiramo. Rekli su i da se mogao zaraziti hranom ili je možda uzeo čašu i pio iza nekoga sa herpesom. Kako bilo, danas stvarno nije važno. Voljela bih da drugi roditelji imaju na umu koji je rizik u pitanju. Ima puno djedova, baka i ujaka koji će ljubiti djecu bez zadrške, netko će staviti dječju dudu u usta i pružiti je djetetu ili će mališan uzeti igračku s poda i staviti je u usta. A posljedice mogu biti fatalne - upozorila je Marinela koja danas sa svojom obitelji živi dan po dan.

Herpes je razoran virus

Herpes je neizlječiva virusna bolest, a postoji osam vrsta herpesa sa različitim simptomima i oboljenjima. Smatra se kako čak 90 posto populacije u svijetu zaraženo herpesom, a jedanput kad uđe u tijelo, ostaje zauvijek prisutan.

- Najveći rizik za prijenos herpes virusa na dijete je ako majka ima nedijagnosticirani genitalni herpes te se tijekom poroda u porođajnom kanalu prenosi na dijete. U tim se situacijama ide na carski rez. Ako majka u kasnijoj dojenačkoj dobi dobije herpes na usnici ili na licu, to također ne predstavlja visoki rizik niti se prekida dojenje, a nužno je jedino da majka na licu nosi masu te dezinficira ruke pri kontaktu s bebom - ističe iskusni pedijatar prof. dr. Milivoj Jovančević koji je sad u mirovini.

Ističe kako se najčešće susretao sa djecom koja su zarazu dobila na takav način i u vrlo ranoj dobi, a nikad nije imao malog pacijenta oboljelog u kasnijoj dobi.

- Ovaj virus ima izrazitu sklonost vezati se za živčano tkivo. Imajte na umu da je dječji imunološki sustav posve nezreo i zato virusu nije teško prodrijeti u organizam te prouzročiti upalu mozga i značajno oštetiti tkivo. U toj situaciji nastaju i značajne cjeloživotne posljedice - objasnio je pedijatar navodeći kako se herpes danas uspješno liječi različitim vrstama lijekova te se na taj način može zaustaviti razvoj virusne infekcije, ali ne i popraviti razorne posljedice.

Kad je pak riječ o higijenskim mjerama za zaštitu od moguće zaraze, ne razlikuju se značajno od ostalih mjera, a virus se pritom može širiti i bez vidljivih simptoma kod zaraženog.

- Odrasli ne bi trebali preblisko komunicirati sa tuđom malom djecom, osobito onom u dojenačkoj dobi. Pritom mislim da poljupce ili dodirivanje djetetova lica ili glave rukama. To nije samo stvar herpesa nego i niza drugih virusa i bakterija koje na taj način možete prenijeti. Za roditelje je jako važno dobro oprati i dezinficirati ruke prije nego što ćete dijete nahraniti ili mu promijeniti pelene, jednako kao i nakon mijenjanja pelena. Ako je netko od roditelja bolestan, svakako mora koristiti masku za lice i provjetravati prostor u kojem boravite - preporučio je dr. Jovančević.

Ako je virus izbio na usni, u ljekarnama se bez recepta može dobiti niz preparata u obliku krema i pasti koje će pomoći bržem cijeljenju i liječenju, a kod genitalnog herpesa ključno je odgovorno ponašanje i korištenje kondoma kao zaštite kojom će se spriječiti zaraza.

Malim koracima do uspješnog liječenja

Samo ja znam koje su mi se misli rojile u glavi dok sam gledala bespomoćnog sina bez svijesti. Odmah sam zavapila: "Bože, samo ga spasi, a dalje ćemo korak po korak". I toga se držimo svaki dan. Malim koracima do velikih pomaka. To uvijek ponavljam u sebi kako ne bih zaboravila - iskrena je Marinela.

