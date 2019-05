Opasna zaraza: Miješa se DNK oralnog i genitalnog herpesa

Prije više od šest milijuna godina, tvrde znanstvenici, genitalni i oralni herpes su se razdvojili i evolucijski postali različite vrste. No sada se čini kako se virusi ponovo miješaju i sjedinjuju kombinirajući svoje DNK te izvlačeći otpornost oba virusa na svjetlo dana. Tako bi mogli postati teže izlječivi - navode autori nove studije.

Rezultat te kombinacije gena su nove vrste virusa herpesa koje su otporne na postojeće antiviralne lijekove kojima se do sada liječilo genitalni herpes.

Oralni herpes pogađa više od dvije trećine ljudi do 50 godina starosti i njegova je učestalost u općoj populaciji puno veća. Ipak, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, svaka peta žena zaražena je virusom Herpes Simplex 2 (HSV2) tj. genitalnih herpesom, dok je zaraženih muškaraca do 25 posto.

Kod oba spola zaraza virusom Herpes Simplex 1 tj. HSV1 penje se do 90 posto. Infekcija ostaje u tijelu zauvijek, a lijekovi mogu samo ublažiti simptome.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL dr. Dinko Kaliterna

- Postoji jako puno vrsta virusa unutar grupe herpes virusa. Iako znamo da HSV1 napada područje usana, a HSV2 je tipičan za genitalno područje, ponekad se genitalni herpes prenese na usta kroz oralni seks. Takvih je situacija bilo i ranije. Tipično znak infekcije na ustima je mjehurić koji pukne i nastane krasta koja svrbi, peče i žari. Identično se manifestira i genitalni herpes koji je podmukliji jer često uopće nema simptome, a zaraženi širi virus dalje - pojašnjava dermatovenerolog dr. Dinko Kaliterna iz Zagreba.

Foto: Dreamstime

Posljednjih godina, tvrde američki liječnici, sve je više situacija u kojima se HSV1 pojavljuje u genitalnom i analnom području. Taj se tip virusa prenosi slinom zaraženog, dakle poljupcem, dijeljenjem kuhinjskog pribora ili četkice za zube. HSV2 može se prenijeti isključivo spolnim kontaktom.

Simptome zaraze liječnici su ublažavali antiviralnim lijekovima, no boje se kako bi u budućnosti mogli sve slabije djelovati jer se miješa DNK oba tipa virusa stvarajući otpornije mutacije.

Znanstvenici Sveučilišta u Washingtonu analizirali su u laboratorijima uzorke zaraženih ljudi u periodu od 1994. do 2016. godine. Sekvencionirali su DNK 250 virusa i usporedili ih sa starijim podacima. Iznenadili su se vidjevši da pojedini dijelovi DNK imaju dijelove oba virusa i još neke naprednije mješavine zajedničkog genetskog materijala.

Foto: Fotolia

Segmenti HSV1 u virusima HSV2 bili su čak 10 puta veći nego što se ranije moglo vidjeti. Imali su i slučaj pacijenta koji se zarazio sa oba virusa čiji se DNK izmiješao u njegovu tijelu. Istraživači za sada nisu pronašli rezistenciju na antiviralne lijekove, no kažu kako je ona moguća.

Zbog rekombinacije postoji mogućnost da HSV2 stekne rezistenciju od HSV1. Time bi se zakomplicirala i mogućnost stvaranja učinkovitog cjepiva protiv bolesti, na čemu trenutačno rade mnogi laboratoriji, istaknuli su autori studije. Među vodećim domaćim stručnjacima nema straha da će se razviti rezistencija, a pratimo i najnovije svjetske trendove u liječenju.

Foto: Pixabay/Merseyside Police

- Ne vjerujem da će doći do nekih velikih uzmaka i događanja oko terapije. Sad su se pojavili laser i plazma koji neutraliziraju upalu i ubrzavaju cijeljenje. Virus u tijelu ostaje cijelog života, ali se laserom inaktivira mjesto upale i potiče obnova kože. Puno je važnije da zaraženi vodi računa o svom imunitetu. Imunitet počinje od probave, pa je poželjno koristiti puno probiotika, vitamin D, cink, vitamin C. Bitno je i regulirati stres te smanjiti pretjerano izlaganje suncu jer to pogoduje razvoju infekcije - savjetuje dr. Kaliterna.

NEPREPOZNATLJIVA HUREM: Nekad prekrasna glumica danas izgleda kao plastična lutka