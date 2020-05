Jutarnja kava i vaš mozak: Za 20 minuta neutralizira umor

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Podsjetimo se koliko je Zemlja lijepa - opustite se i uživajte!

Prema podacima Međunarodne organizacije za kavu (ICO), svijet dnevno popije oko 1,4 milijarde šalica kave. A znate li kako ta prva jutarnja kava utječe na mozak?

Kofein povećava razinu adrenalina

Slično kao što se morfij veže na endrofinske receptore, kofein se veže za adenozinske receptorima u mozgu, sprečavajući biokemijsku fazu od koje se osjećate umorno. Naime, tijelo brzo apsorbira kofein te je potrebno samo nekoliko minuta da doputuje do vašeg mozga. Kad se jednom nađe tamo, kofein se veže za dio neurona koji normalno privlače adenozin - hormon od kojeg nam se spava.

Budući da se adenozin ne može povezati s vašim neuronima, osjećate se posebno oprezno, budno i još živahnije. Endokrini sustav tada reagira na odsutnost adenozina oslobađanjem glutamata, neurotransmitera koji povećava sposobnost učenja i pamćenja.

Kofein povećava razinu adrenalina što rezultira povećanim brojem otkucaja srca i bržim protokom krvi kroz tijelo. U isto vrijeme sprječava da se dopamin ponovo apsorbira u vaš sustav, što mu omogućava da dulje vrijeme ostane u mozgu, zbog čega se dulje vrijeme osjećate pozitivno i sretnije. Upravo ovo zadržavanje dopamina je ono što često pokreće mozak da poželi više kofeina.

Mozak je složen i zamršen sustav. Što više kave pijete, formira se više adenozinskih receptora, što znači da sada možda trebate popiti više kave kako biste ostali budni nego kada ste je tek počeli piti u mladosti.

Što se događa u tijelu prvih 6 sati nakon ispijanja kave?

U prvih 10 minuta kofein ulazi u vaš krvotok i širi se po cijelom tijelu, uzrokujući porast krvnog tlaka i broja otkucaja srca.

Do 20 minuta nakon unosa kofein se veže na adenozinske receptore, neutralizirajući umor. Razina dopamina povećava se i zadržava, što stvara osjećaj da treba biti oprezan i usredotočen.

U roku od 30 minuta nadbubrežne žlijezde prebacuju se u veliku brzinu i počinju stvarati više hormona. Tijekom tog vremena, zbog proširivanja zjenica, vid može postati oštriji.

U roku od 40 minuta vaše tijelo počinje proizvoditi više serotonina, što poboljšava rad neurona unutar vaše leđne moždine - to dovodi do poboljšane koordinacije i snage mišića.

Nakon 4 sata vaš metabolizam se ubrzava, zbog čega energiju brže sagorijevate. Vaše tijelo tijekom tog perioda počinje razgrađivati pohranjene masti.

U roku od 6 sati tekuća kava je prošla kroz vaš sustav i vjerojatno ćete osjetiti potrebu za mokrenjem. Iz tijela će do tada izaći približno polovica količine kofeina koji ste unijeli u organizam.

Foto: Dreamstime

Važno je biti umjeren!

Kao i u svemu, umjerenost je važna i kod ispijanja kave kako učinak ne bi postao negativan, Naime, ako ga unosite previše, kofein može izazvati anksioznost, palpitacije (preskakanje) srca i probleme sa spavanjem.

Pretjerani unos kofeina u organizam može izazvati ubrzani rad srca, povisiti krvni tlak, euforiju, nervozu, drhtavicu, nesanicu, žgaravicu, probavne smetnje...

Preporuka liječnika je da se ne unosi više od 400 miligrama kofeina dnevno. Za usporedbu, jedan espresso ili turska kava imaju oko 100 mg kofeina, a instant kava otprilike duplo manje. Trebate imati na umu da ne reagira organizam svakog čovjeka jednako na kavu, pa osluškujte svoje tijelo. Neki ljudi imaju brzi metabolizam kofeina, drugi spori. Oni kod kojih je sporiji trebaju piti manje napitaka koji sadrže kofein.

Koje su zdravstvene prednosti ispijanja kave?

Ukoliko je pijete umjereno, kava ne samo da može poboljšati vašu razinu energije, već doprinosi tome da vaš mozak funkcionira na optimalnim razinama, čineći vas pametnijima. U Klinici Mayo u SAD-u kažu da ispijanje kave može imati brojne zdravstvene prednosti i da ona štiti od pojave Parkinsonove bolesti, dijabetesa tipa 2 te bolesti jetara, pa čak i karcinoma jetara. Također, poboljšava kognitivne funkcije i smanjuje rizik od depresije.

Kava ubrzava metabolizm.

Poboljšava fizičke performanse.

Smanjuje rizik od razvoja dijabetesa tipa 2.

Pomaže u borbi protiv simptoma depresije i čini vas sretnijima.

Izvor je antioksidanata.

Foto: Dreamstime

Ovo su neke od hranjivih tvari u 250 ml kave:

Mangan - 3% RDA (RDA - preporučene dnevne potrebe)

Magnezije - 2% RDA

Kalij - 3% RDA

Vitamin B1 (tiamin) - 2% RDA

Vitamin B2 (riboflavin) - 11% RDA

Vitamina B3 (niacin) - 2% RDA

Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) - 6% RDA

Fosfor - 1% RDA

Folna kiselina - 1% RDA.

Kada je najbolje vrijeme za ispijanje kave?

Konzumiranje kofeina kada je razina kortizola u tijelu visoka smanjuje dobre učinke na zdravlje. Naime, kortizol je prirodni hormon stresa koji ima različit dnevni ritam, a to se regulira u mogu. Prekid tog ritma može dovesti do poremećaja metabolizma, umora i loše kvalitete života, pokazalo je to istraživanju iz 2009. objavljenom u časopisu 'Clinical Endocrinology and Metabolism'.

Unos kofeina kada je razina kortizola prirodno na vrhuncu dovodi do smetnji u njegovoj proizvodnji, a to pak zna utjecati na odgovore vašeg organizma na stres i prouzrokovati potrebu za unosom sve veće količine kofeina kako vrijeme prolazi.

Razine kortizola u vašem tijelu prirodno su na vrhuncu tri puta dnevno, od kojih je jedan u rano jutro. Najbolja vremena za ispijanje kave su između 10 i 12 sati, a zatim opet između 14 i 17 sati - to će vrijeme omogućiti vašem mozgu da iskoristi kofein što više, jer ne zamjenjuje nijednu drugu važnu funkciju, poput oslobađanja kortizola, prenosi bigthink.com.

