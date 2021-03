Mnogi su svoj uredski posao prebacili kod kuće, pa više ni nema svakodnevnog putovanja na posao te se sada do svog posla putuje iz kreveta. S obzirom da sav posao većinom obavljate od doma, nikako ne smijete zaboraviti na osobnu higijenu, posebice na tuširanje.

Stručnjaci su za Msn objasnili kada je najbolje 'uletjeti' pod tuš ako radite od kuće:

1. Tuširanje ujutro može vam oduzeti potencijalno korisno vrijeme

Započinjanje dana jutarnjim tuširanjem može vas osvježiti i razbuditi, no ako je vaš ured dom u kojem živite, mogli biste iskoristiti to vrijeme kako biste pripremili zdrav doručak, vježbali ili se organizirali za dan prije nego što krenete s poslom.

Stručnjaci savjetuju da umjesto jutarnjeg tuširanja isprobate popodnevno. Ono bi vam moglo pomoći kad vam je najpotrebnije, a to je kada počnete gubiti fokus. Tako biste popodnevnim tuširanjem mogli napuniti baterije za ostatak dana, a između ostalog, tuširanje između radnog vremena ili u pauzi moglo bi vam donijeti neke nove ideje.

- Mozak je stroj za stvaranje navika. Dakle, kada imamo navike, kada radimo istu stvar na isti način, mozak će raditi automatski - kaže Nan Wise, kognitivna neuroznanstvenica.

2. Popodnevno tuširanje dat će vam šansu za stvaranje novih ideja

Nije samo čin udaljavanja od radnog stola ono što vam može pomoći da vratite mozak na pravi put. Tuširanje vam može omogućiti neprekinuti raspon slobodnih misli, također poznat i kao Zeigarnikov efekt, koji vam pomaže razbistriti um i pokrenuti kreativnost.

- Opuštajuće, osamljeno i neosuđujuće okruženje dok se tuširate može vas potaknuti da kreativno razmišljate, dopuštajući umu da slobodno luta i sanjari. To je jedan od onih nekoliko trenutaka kada nismo vezani uz svoje uređaje, pa imamo taj dodatni prostor za pronalaženje ideja - kaže dr. Ron Friedman, autor knjige 'The Best Place to Work'.

3. Popodnevni tuš idealan je za osvježenje i punjenje baterija

Osim što povećava aktivnost mozga, tuširanje neposredno prije ili poslije ručka može biti izvrstan način da povratite energiju.

- Popodnevno tuširanje je kao da imate popodnevni spavanac. To je predah. Nešto što obično ne možete napraviti kada radite u uredu. Zato ćete se zbog takve promjene osvježiti i napuniti baterije za ostatak dana - komentira Chris Gayomali, urednik časopisa GQ.

4. Tuširanje noću još uvijek je bolja opcija nego tuširanje ujutro

Ako vam radni raspored ne dopušta da se otuširate usred dana, možda će vam biti bolje da pričekate večer za umirujuću kupku ili tuširanje (ovisno što više volite i što vam više odgovara).

Prema istraživanju objavljenom u časopisu Sleep Medicine Reviews 2019. godine, tuširanje toplim 10-minutnim tušem, sat ili dva prije spavanja zapravo pomaže ljudima da lakše zaspu.

- Hlađenje tijela nakon što izađete iz tople kupke ili tuša obično priprema tijelo na spavanje. Dakle, to je lijep način da prevarite svoje tijelo misleći da je vrijeme za spavanje - kaže doktor Christopher Winter, vlasnik klinike za neurologiju i medicinu spavanja.