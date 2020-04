Južnoafrički čuvari sami otišli u karantenu sa životinjama

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ljekoviti maslačak: Čisti jetru, snižava šećer, poboljšava vid...

Predano osoblje jednoga južnoafričkog skloništa za životinje dobrovoljno je 'završilo' u karanteni s desecima pasa, mačaka i konja kako bi i dalje mogli brinuti o četveronožnim štićenicima u doba pandemije korona virusa. Unatoč epidemiji, zaposlenici skloništa za životinje 'WetNose' nedaleko od glavnoga grada Pretorije nastavljaju s uobičajenim poslovima. Ondje žive, vježbaju, šeću i brinu se o napuštenim kućnim ljubimcima i domaćim životinjama.

Predsjednik Južnoafričke Republike Cyril Ramaphosa krajem prošlog mjeseca uveo je karantenu na razini države, čiji je cilj suzbiti širenje korona virusa. No zaposlenici skloništa uplašili su se da im neće biti dopušteno putovati do radnog mjesta pa ih se petero odlučilo do daljnjega preseliti u sklonište da životinje ne ostanu same i napuštene.

- Teško nam je jer je sklonište zatvoreno. Osoblje ne smije posjećivati svoje obitelji. Ni napuštanje skloništa nije nam dopušteno. Dakle, svi smo trenutačno u karanteni.... sa svim našim životinjama - rekla je voditeljica skloništa Veronica van Greunen.

Van Greunen smatra da je iznimno važno to što je nekolicina radnika ostala u skloništu jer ono i dalje prima životinje, premda su udomljavanja zabranjena do završetka karantene, koja je ovaj tjedan produljena do 30. travnja.

Jedan od čuvara, Josef Mashaba kaže da mu teško pada to što tjednima neće vidjeti članove svoje obitelji, no odluci o ostanku u skloništu presudila je "ljubav prema životinjama".

Južnoafrička Republika korona virusom je najteže pogođena država na kontinentu s 2272 potvrđena slučaja zaraze bolešću i 24 smrtna slučaja do danas. Stanovništvu je dopušteno domove napuštati samo zbog kupnje potrebnih namirnica i lijekova i zbog dogovorenog odlaska liječniku. (bs)

