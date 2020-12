Kad partner priča o bivšoj: Evo što to sve može značiti za vas

Iz njegovih riječi moguće je otkriti ide li vaša veza u dobrom smjeru ili ne. To je način na koji ga možete bolje upoznati i otkriti o njemu stvari koje vam se baš neće svidjeti

<p>Stručnjakinja za seks i ljubavne odnose dr. <strong>Pam Spurr</strong> otkriva na što obratiti pažnju u početku veze, posebno na to što muškarac govori o bivšoj ženi ili djevojci.</p><p>Pazite na ovih pet njegovih izjava:</p><h2>1. 'Moja bivša me nikada nije zadovoljila u krevetu'</h2><p>Ovakva izjava nije nikako dobra. On ne može biti dobar ljubavnik ako svoju bivšu cure ili ženu nije mogao motivirati makar na osrednje vođenje ljubavi.</p><p>To može pokazivati i da je sebičan ljubavnik koji očekuje da mu sve bude učinjeno - samo uzima, a ništa ne daje. </p><p>Top taktika: Otkrijte mu seksi tonom glasa što vas to jako uzbuđuje. Također, navedite ga da vam otkrije detalje o onome što bi on želio, i uživajte u tome.</p><h2>2. 'Sve je to bila njezina krivica'</h2><p>Nije dobro ako vaš partner ne može preuzeti nikakvu odgovornost za raspad bivše veze. Nije velika tajna da nikada netko nije kriv 100 posto za razlaz.</p><p>To što je rekao otkriva da vjerojatno nije dobar u preuzimanju odgovornosti niti u drugim odnosima. Upravo to će biti razlog što će sav teret pokretanja nečega novoga pasti na vaša leđa - a to je jako zamorno. </p><p>Top taktika: Od samog početka budite sigurni da je on obavio svoj dio posla. Biti izravan je najbolji način rješavanja tog problema.</p><h2>3. 'Birao sam stalno pogrešne djevojke'</h2><p>Momak koji tvrdi da su sve njegove bivše partnerice bile loš izbor vjerojatno će jednom razmišljati da ste i vi "sad savršen izbor" zapravo bili "loš izbor". Ovakav njegov stav može značiti da je perfekcionist. </p><p>Top taktika: Ako vam se čini da je previše kritičan oko onoga što radite, izazovite ga. Na primjer, ako prigovara koliko vremena provodite s prijateljima, recite mu da su postojali prije njega, a postojat će i nakon njega. </p><h2>4. 'Ne mogu više nikome vjerovati, zbog bivše se osjećam tako ranjivo'</h2><p>To mu je zapravo izgovor da se ne poveže emocionalno s vama. Biti će u stanju tražiti bilo kakav znak zbog kojeg vam ne bi trebao vjerovati. Recimo, ako zakasnite 10 minuta, ne odgovorite mu odmah na poruku... Njegova nesigurnost će tada izmaknuti kontroli.</p><p>Top taktika: Čim počne pričati o svojim nesigurnostima i nepovjerenju, zaustavite ga. Objasnite mu da ništa ne znači to što ste zakasnili ili niste odmah odgovorili na poruku, ne treba sve shvaćati osobno.</p><h2>5. 'Bivša je voljela čudne stvari u krevetu'</h2><p>Napomena: Ono što on vidi kao čudno, može biti zapravo nešto uobičajeno, poput oralnog seksa. Ljudi imaju vrlo različita očekivanja od onoga što se događa u spavaćoj sobi. </p><p>Top taktika: Ne ustručavajte se upoznati ga sa stvarima koje vam se sviđaju tijekom seksa, ali napravite to polako i senzualno, otkriva <a href="http://www.thesun.co.uk/fabulous/4773674/sexpert-reveals-the-five-things-your-new-man-might-say-about-his-ex-and-what-it-means-for-your-relationship/" target="_blank">The Sun</a>.</p>