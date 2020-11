Super trik kako skužiti što je idealan poklon za nju ili njega

Pripazite na to kako vam vaš partner iskazuje ljubav i kakve znakove ljubavi voli primati jer se u tome krije rješenje kakav poklon bi mu trebali ostaviti ispod božićnog drvca

<p>Ako nemate pojma što biste ove godine partneru poklonili za Božić, promislite o njegovom ljubavnom jeziku da biste dobili malo inspiracije. Pet ljubavnih jezika pet je jedinstvenih metoda davanja i primanja ljubavi, a većina ljudi prakticira određeni jezik koji im se više sviđa. Na primjer, neki ljudi vole čuti 'Volim te' od svojih partnera (to je ljubavni jezik 'riječi potvrde'), dok drugi više vole da njihovi partneri pokazuju naklonost provodeći puno vremena s njima (to je ljubavni jezik 'kvalitetnog vremena'). </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Majka okitila bor već u rujnu zbog djece</p><p>Evo nekoliko ideja za poklone za partnere sa svakim od pet ljubavnih jezika.</p><h2>1. Riječi afirmacije</h2><p>Ljudi koji kao ljubavni jezik imaju riječi afirmacije vole primati verbalne izraze naklonosti, bilo da su to česti komplimenti, riječi ohrabrenja ili izjave ljubavi. Osoba s ovim ljubavnim jezikom cijenit će poklon koji je vezan uz iskreni opis onoga što volite kod nje.</p><p>Neke ideje za poklone:</p><h2><x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="1324526" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2017-06/dreamstime_xl_82010444.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><h2>2. Kvalitetno vrijeme</h2><p>Ljudi čiji je ljubavni jezik kvalitetno vrijeme osjećaju se voljenima kad netko odluči provesti puno vremena s njima i poklanja im svoju pažnju. Ovi će ljudi cijeniti svaki poklon koji će vama omogućiti da vrijeme provodite zajedno.</p><p>Neke ideje za poklone:</p><h2><x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="1328220" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2017-07/dreamstime_xl_85249906.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><h2>3. Djela služenja</h2><p>Ljudi čiji je ljubavni jezik čin služenja osjećaju se najvoljenijima kada im se partner potrudi učiniti nešto za njih, bilo da im pruži pomoć u hitnim slučajevima ili im pokaže jednostavnu, ali promišljenu gestu. Ovi će ljudi cijeniti darove koji im olakšavaju život.</p><p>Neke ideje za poklone:</p><h2><x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="1824748" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2019-50/dreamstime-xxl-166275699.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><h2>4. Fizički dodir</h2><p>Osoba čiji je ljubavni jezik fizički dodir voli primati naklonost u fizičkom obliku: zagrljaje, poljupce, držanje za ruke, seks, maženje i još mnogo toga. Uživat će u darovima koji su na sličan način praktični ili uključuju tjelesni kontakt.</p><p>Neke ideje za poklone:</p><h2><x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="1827950" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2019-50/gettyimages-1061346428.jpg" title="Lovely couple cuddling and kissing in the living room" width="100%"></x-inline></h2><h2>Pokloni</h2><p>Osoba čiji je ljubavni jezik 'poklon' osjeća se najvoljenijom kad joj partner daje stvarne vizualne znakove ljubavi. Ovdje se ne radi samo o trošenju tone novca na otmjene stvari, iako to nekima može biti dio toga. Ali osoba s ovim ljubavnim jezikom želi i promišljene, personalizirane poklone koji pokazuju da ih poznajete. Najbolje je zabilježiti stvari koje im se sviđaju ili ih žele kad god spomenu te stvari tijekom cijele godine, tako da, kad dođe vrijeme za darivanje, imate čitav popis ideja.</p><p>Neke ideje za poklone:</p><p>Imajte na umu da su ljubavni jezici samo nečiji preferirani načini primanja ljubavi, zato ipak pomno proučite sve vrste interakcija koje osvjetljavaju vašeg partnera jer će vam one najprije pomoći da dobijete neke naznake o tome što im pokloniti, piše<a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/gift-ideas-based-on-love-languages" target="_blank"> Mind Body Green</a>.</p>