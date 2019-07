Može vam spasiti život: Nakon odmora, pustite vodu iz tuša

Kad se vratite kući s dugog puta, otiđite ravno u kupaonicu. Zaštitite maskom ili rukom usta i nos te pustite vodu iz tuša. Izađite iz kupaonice i zatvorite vrata za sobom te pustite da voda teče 20-ak minuta. Tek nakon toga možete raspakirati torbe, savjetuje mikrobiolog, dr. Tom Makin, koji se punih 30 godina bavi proučavanjem i prevencijom zaraze Legionellom. Ovaj ritual osmislio je kako bi se smanjile šanse da on ili netko od njegovih ukućana udahne potencijalno smrtonosne bakterije koje rastu i razmnožavaju se u ustajaloj vodi koja se skuplja u tuševima koji se ne ne koriste dulje vrijeme. No problem nije samo u ustajaloj vodi tuša, već opasnost vreba s više strana.

Dr. Makin upozorava da ljeto nosi dodatni rizik od infekcije. Bakterija raste i razmnožava se u stajaćoj vodi čija se temperatura kreće između 20 i 45 stupnjeva, dakle moguće u glavi tuša, ili cijevima koje vode do tuša, a vrlo često i u crijevu s vodom za polijevanje vrta ili u prskalicama za zalijevanje vrta. Tako i jednostavno zalijevanje cvijeća može biti izvor infekcije.

Bakterija Legionella pneumophila izolirana je 1976., nakon što se u Philadelphiji na Zboru američkih legionara pojavila akutna respiratorna infekcija, uslijed udisanja kontaminiranih vodenih kapljica koje su kružile u klima-uređajima. Godine 1985. detektirana je kao uzrok smrti 28 ljudi u bolnici u Staffordshireu i iako smo u međuvremenu puno saznali o prevenciji i o suzbijanju bolesti, i danas zna biti problem. Službeni podaci ukazuju da se godišnje zarazi oko 500 Britanaca, s tim da postoji pretpostavka da mnogi slučajevi nisu ni prijavljeni, jer se javljaju tek blagi simptomi, bez potrebe za liječenjem, prenosi Daily Mail.

Svjetska zdravstvena organizacija porast broja dijagnoza djelomično pripisuje tome da se sve više ljudi samo tušira, umjesto da leži u kupkama, s tim da je važno imati na umu da to nije i jedina, pa ni najveća prijetnja. Na primjer, vrtlari koji prvi puta nakon nekoliko zimskih mjeseci počnu prskati vodu iz svojih vrtnih prskalica ili crijeva jednako su ugroženi.

Najveći rizik od infekcije bilježi se kod pušača, ljudi s oslabljenim imunološkim sustavom, kao kod dijabetesa ili raka te kod starijih ljudi. No ni inače zdrave osobe nisu imune na mogućnost infekcije. Ljudi koji se liječe od Legionelle često moraju nekoliko tjedana biti na antibioticima dok ne očiste bakteriju iz dišnog sustava.

Nakon što je nedavno 14 ljudi oboljelo nakon terapije u toplicama, s tim da je 10-ero njih završilo i u bolnici, ponovo se skreće pažnja na takve situacije, no stručnjaci sve češće strahuju da je sve više Britanaca u riziku od zaraze Legionellom zbog rizika koji ih vrebaju kod kuće. Tako su 2017. znanstvenici iz Javnog zdravstva Velike Britanije uzeli uzorke iz 99 tuševa na 82 objekta u Bristolu, Bathu, Oxfordu, Portsmouthu, Southamptonu i Salisburyju te uzeli briseve iz kupaonskih cijevi. Gotovo trećina uzoraka bila je pozitivna na Legionellu, a oko šest posto uzoraka imalo je visoku koncentraciju bakterije. U tri uzorka pronašli su i virulentan novi soj bakterije, koji do tad nije viđen u Velikoj Britaniji.

Iako se smatralo da je rizik od zaraze Legionellom veći kod onih koji putuju u inozemstvo, stručnjaci u sustavu Javnog zdravstva u Velikoj Britaniji kažu kako su u nekima od tih slučajeva za zarazu pogubniji vlastiti zagađeni tuševi, kad se putnici jednom vrate kući.

- Legionele su u prirodi široko rasprostranjene. Nalaze se u vodi i vlažnome tlu. Također, često su prisutne u vodoopskrbnim sustavima, vodovodima, uređajima za hlađenje, zagrijavanje i isparavanje vode ili ovlaživanje zraka. Kada se stvore povoljni uvjeti, legionele se u tim sustavima namnože te takav vodeni aerosol postaje infektivan za ljude - ističu dr. med. Danijela Pinter, epidemiologinja, te sanitarni inženjer Ivana Ficko iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Dodaju kako glavni izvor zaraze predstavljaju sustavi za zagrijavanje vode, posebno oni dotrajali, zbog nemogućnosti postizanja odgovarajuće temperature.

Čistite bojlere i klima uređaje

Dodaju kako, ako je u zgradi ili dijelovima zgrade zbog duljeg nekorištenja voda stajala, prije uporabe vodu treba ispuštati nekoliko minuta, dok ne postane posve bistra. Onaj tko to radi treba zaštititi gornje dišne puteve maskom, a nakon toga treba provesti termičku dezinfekciju. Medu mjerama prevencije je i održavanje temperature hladne vode na slavinama do 20°C, odnosno tople obavezno iznad 50°C.

Bojlere za grijanje tople vode potrebno je godišnje najmanje jednom isprazniti, očistiti od taloga i kamenca i dezinficirati te isprati. Povremeno, kad se voda ne koristi, treba podići temperaturu u bojlerima između 60°C i 70°C, i održavati tijekom dva sata, kao mjeru termičke dezinfekcije.Također, održavajte čistoću mrežica na slavinama i rozeta na tuševima: najmanje jednom godišnje skinite ih i očistite od kamenca.

Klima uređaji i rashladni tornjevi s otvorenim vodenim hlađenjem ne smiju koristiti za svoj rad nekondicioniranu i nesigurnu vodu (npr. Iz bunara), već sigurnu, zdravstveno ispravnu vodovodnu vodu. Najmanje jednom godišnje ovlašteni servis mora ih mehanički očistiti od taloga i isprati, nakon toga hiperklorirati vodu, cirkulirati hiperkloriranu vodu kroz čitav sustav 2 sata te ponovno isprati. Također, redovito mijenjajte filtere na ventilatorima, upozoravaju stručnjakinje.

Vodite računa i o redovitom čišćenju klima uređaja u automobilu. Ljeti je posebno važno voditi računa da se kupamo samo u propisno čišćenim i održavanim bazenima, a ako ih imate u vlastitom dvorištu, posvetite posebnu pažnju tome.

Kako prepoznati infekciju

- Infekcija legionelama može proći bez vidljivih simptoma, odnosno može izazvati blagu bolest sličnu gripi (Pontiac groznica) i kliničku sliku u kojoj dominira upala pluća uz oštećenje mnogih unutarnjih organa (legionarska bolest) - kažu dr. Danijela Pinter i bacc. Ivana Ficko.

Pontiac groznica je blaži klinički oblik bolesti, odnosno akutna febrilna bolest slična gripi. Inkubacija traje od nekoliko sati do dva dana. Moguća je pojava suhog kašlja, no upala pluća se ne razvija. Terapija antibioticima nije potrebama. Za 2 do 7 dana dolazi do ozdravljenja.

Legionarska bolest se može javiti kao blagi oblik, pa sve do teške upale pluća s visokom stopom smrtnosti. Inkubacija iznosi od 2 do 10 dana. Osim pluća, može zahvatiti jetru, bubrege, probavni trakt i središnji živčani sustav. Prvi simptomi su vrlo visoka tjelesna temperatura (iznad 39°C), praćena zimicom i tresavicom. Mogu se javiti i glavobolja, bolovi u mišićima, opća slabost, mučnine, povraćanje i sl. Nakon 2 do 5 dana javlja se suhi, nadražujući kašalj koji postupno postaje produktivan, te drugi respiratorni simptomi. Legionarska bolest se liječi antibioticima i simptomatski. Oporavak je dug, te su promjene na plućima vidljive i mjesec dana nakon početka bolesti.