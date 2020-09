Što će se dogoditi ako odbacite grudnjak?

Svatko tko je ikada skinuo grudnjak, poznaje taj osjećaj. Olakšanje. Disanje. No trebamo li ga doista nositi po cijeli dan? Stručnjaci imaju svoja mišljenja - za i protiv i u kojim situacijama

<p>Ako ste pandemiju korona virusa i rad od kuće odlučili iskoristiti za to da se riješite stroge poslovne odjeće i grudnjaka, razmislite još jednom, barem o grudnjaku. Doduše, nema jednoznačnog odgovora je li ga bolje nositi ili odbaciti, jer stručnjaci za obje odluke imaju za i protiv argumente. </p><p>Što se, zapravo, događa kad žena odbaci grudnjak? </p><p>Stručnjaci su podijeljeni i nema jednoznačnog točnog odgovora treba li žena nositi grudnjak ili ne. Odgovor najviše ovisi o tome kako se žena osjeća i želi li nositi grudnjak i kod kuće. No, postoje neki rizici koji mogu poslužiti kao argument za konačnu odluku. </p><p>Još od 1889. godine, kad se Francuskinja Herminie Cadolle dosjetila razrezati korzet, grudnjaci se smatraju najboljim načinom potpore najženstvenijem dijelu tijela. I prema obiteljskom liječniku dr. Waqasu Ahmadu, odustajanje od grudnjaka može dovesti do slabije podrške Cooperovim ligamentima. To su ligamenti oko tkiva dojke.</p><p>- To može uzrokovati slabljenje tkiva dojki te veće poskakivanje. Zato osobno mislim da se grudi s vremenom mogu objesiti ako žena dulje vrijeme ne nosi grudnjak - kaže. Iako vidi korist od nošenja grudnjaka, ne misli da ih žene trebaju nositi baš po cijeli dan. </p><p>- Ni to nije dobro za zdravlje, jer može dovesti do pojačanog znojenja, iritacije i svrbeža - dodaje. </p><p>S druge strane, 15-godišnje istraživanje zaključeno 2013. godine sugerira da odustajanje od grudnjaka zapravo može smanjiti opuštanje ligamenata i tkiva oko njih. Prema studiji, potpora grudnjaka zapravo može oslabiti tkivo koje okružuje dojke, uzrokujući njihovo opuštanje.</p><p>- Kad odbacite grudnjak može izgledati kao da su se vaše grudi opustile jer više nemaju podršku i nisu sputane kao s grudnjakom - kaže liječnica dr. Lina Velikova.</p><p>- Međutim, nakon što opet počnete koristiti te mišiće, tonus grudi će se poboljšati i preuzeti potporu mekšeg tkiva koje čini vaše grudi. Ako želite pomoći u tom procesu, možete raditi ciljane vježbe za dojke kako biste brže razvili mišiće i ojačali ligamente - kaže. Grudi će se objesiti zbog gravitacije i starosti, dva čimbenika koja su izvan naše kontrole. Ali ako želite održati grudi čvrstima, ostavite grudnjak u ladici - ističe ona.</p><p>Postoji još jedan argument u korist skidanja grudnjaka, jer to može pridonijeti boljoj cirkulaciji. Prema istom petnaestogodišnjem istraživanju, postoji dovoljno dokaza koji ukazuju na to da nošenje grudnjaka dulje vrijeme može prekinuti cirkulaciju u srednjem dijelu tijela. Ima smisla: Svatko tko je nosio grudnjak poznaje onaj divan osjećaj olakšanja kad ga skine.</p><p>Dakle, pitanje vrijedno milijun dolara: Što se događa s našim tijelom kad skinemo grudnjak? Ispada da posljedice nisu tako loše kao što smo mislili, pa ako ga baš ne želite nositi - u ladicu s njim. Ako osjetite bol u leđima, kod kuće ga možete zamijeniti udobnijom sportskom verzijom koja će pružiti potporu grudima i smanjiti pritisak za leđa. Ako ga, pak, želite nositi i dalje, nastojte biti sigurni da ste izabrali pravu veličinu košarice i grudnjaka, jer o tome ovisi i koliko će vam biti udoban, donosi portal<a href="https://www.realsimple.com/health/preventative-health/breast-health/what-happens-when-you-stop-wearing-bra"> RealSimple. </a> </p>