Kad smo predugo zatvoreni u kući to utječe na našu psihu, ali postoje mehanizmi i rješenja

Kada smo predugo u svom domu, možemo razviti psihološko stanje poznato kao 'kabinska groznica'. Bez obzira jeste li svojevoljno dugo u domu ili kao sada, ograničeni zbog pandemije, zatvorenost nam šteti

<p>Moguće je provoditi previše dobrog vremena u udobnosti vlastitog doma. Za mnoge su prvih nekoliko tjedana boravka kod kuće, zaključavanja i socijalnog distanciranja bili idealni. Imali ste izgovor da otkažete sve planove, nosite trenirke cijeli dan i napokon gledate najbolje serije na Netflixu. No kako su se tjedni pretvarali u mjesece, druženje kod kuće za mnoge od nas izgubilo je sjaj. Sad se osjećate razdražljivo, nemirno i loše volje. Niste jedini. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Boravak u svoja četiri zida predugo ili tzv. 'kabinska groznica' poznato je psihološko stanje koje proizlazi iz osjećaja zaglavljenosti u vlastitom domu. Jednom kad to počnete doživljavati, naš um to počne pretvarati u negativne emocije što rezultira osjećajem da nema izlaza iz trenutne situacije. </p><p>Nitko nije imun na kabinsku groznicu, pogotovo kad puno vremena provodite u zatvorenom.</p><p>Vjerojatno je najveća zabluda o kabinskoj groznici kada ljudi pomisle da je to psihijatrijski poremećaj i da bi im koristili lijekovi. Svatko može razviti kabinsku groznicu s obzirom na ove neviđene okolnosti.</p><p>Ipak, neki su ljudi malo osjetljiviji na ovo stanje. Svatko tko živi sam, ima stresan posao ili povijest mentalnog zdravlja vjerojatnije će osjetiti teže posljedice. </p><p>Još jedna ranjiva skupina su društvenjaci.</p><p>Općenito, ekstroverti će vjerojatnije osjetiti kabinsku groznicu jer se za intelektualnu stimulaciju oslanjaju na društvenu povezanost i vanjske izvore.</p><p>Ako želite oživjeti svoj društveni kalendar, zakažite druženja s prijateljima i članovima obitelji. Ovo ne samo da nudi jednostavan način da ostanete društveni, već će vam pružiti i prijeko potreban odmor od povlačenja po kući i gledanja u ekrane. </p><h2>Kako boravak unutra može utjecati na vaše raspoloženje?</h2><p>Kabinska groznica nije prepoznata kao službeno psihološko stanje, pa tehnički nema utvrđenu listu simptoma i liječenja. Iako uvijek možete uzimati dodatke, dnevnu dozu vitamina D obično dobivate provodeći vrijeme vani. Budući da ne provodite puno vremena vani, velika je vjerojatnost da će vam razina vitamina D naglo pasti. Istraživanja pokazuju da simptomi nedostatka vitamina D uključuju umor, depresiju, bolove u kostima i leđima te oslabljeni imunološki sustav.</p><p>Iako nedostatak vitamina D nije izravno povezan s kabinskom groznicom, ne bi bilo loše provesti kvalitetno vrijeme u prirodi.</p><p>S lijepim vremenom sjajno je izaći vani. Idite u šetnju, vježbajte, istražujte prirodu i budite s drugima. Mnogi su ljudi umorni od boravka u kući.</p><h2>Simptomi kabinske groznice</h2><p>Signalni znak je kad postanete razdražljivi ili tjeskobni zbog sitnica koje vas u prošlosti ne bi mučile. Ostali znakovi mogu uključivati ​​umor, nesanicu, dosadu, nemir i poteškoće s fokusiranjem. </p><h2>Kako se boriti protiv kabinske groznice?</h2><p>U vrijeme kada se vaš dom pretvorio i u teretanu, kafić i restoran, čini se gotovo nemogućim izliječiti se. Međutim, možete puno toga učiniti. </p><p><strong>1. Odredite raspored</strong></p><p>Koliko god oslobađajuće bilo nositi trenirke cijeli dan ili pričekati zadnji trenutak da se izvučete iz kreveta i u svoj improvizirani kućni ured, važno je stvoriti rutinu za svoju novu normalu.</p><p>Stvorite svakodnevnu strukturu koja uključuje brigu o potrebnim zadacima, ali uključuje i intelektualnu i fizičku stimulaciju. Kada ste u zatvorenom prostoru, to zapravo djeluje ograničeno i na vaš um i na tijelo.</p><p><strong>2. Budite kreativni</strong></p><p>Kreativnost može smanjiti depresiju, tjeskobu ili stres. Razmislite o stvaranju nečeg novog, bavljenju slikanjem, bojanjem, pisanjem dnevnika i slično.</p><p><strong>3. Izrazite malo zahvalnosti</strong></p><p>Jedan od načina je pokretanje dnevnika zahvalnosti i identificiranje pozitivnih strana u vašem životu.</p><p><strong>4. Usredotočite se na budućnost</strong></p><p>Ništa ne traje vječno. Iako se može činiti da vaš nalet kabinske groznice nikada neće nestati, važno je napraviti korak unatrag i shvatiti da na kraju tunela ima svjetla.</p><p>Zapamtite, ovo je privremeno i proći će. Ako upotrijebimo naše zdrave mehanizme za suočavanje, iz ove ćemo krizne situacije izaći još jači nego prije, piše <a href="https://www.realsimple.com/health/mind-mood/emotional-health/cabin-fever" target="_blank">Real simple.</a></p>