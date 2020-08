Ve\u0107 nakon tjedan dana se vidjelo da maci briga godi, pa je otvorila okice i napravila prve korake te se po\u010dela\u00a0penjati Lilo na glavu.\u00a0

Oporavila se izvanredno i u me\u0111uvremenu izrasla u prekrasnu macu i sada je ravnopravan \u010dlan jedne obitelji koja voli \u017eivotinje i rado im poma\u017ee.\u00a0

- Mi smo tri sestre iz Kalifornije i oduvijek volimo \u017eivotinje - rekle su vlasnice Lilo i Rosie za portal Bored Panda.

Ka\u017eu kako od djetinjstva dovla\u010de ku\u0107i napu\u0161tene \u017eivotinje i poma\u017eu im, a danas prodaju marame za pse i zdjelice koje izra\u0111uju, pa time financiraju projekte za spa\u0161avanje uli\u010dnih ma\u010daka. Njihov je dom i danas uvijek pun \u017eivotinja koje su prona\u0161le na ulici i spasile.\u00a0

Ukratko, Lilo to nije prva maca u \u010dijem je spa\u0161avanju i odgoju pomogla, a i Rosie je u domu svojih novih vlasnica upoznala i druge pse.

Svi su oni vrlo razli\u010dite prirode, no postali su veliki prijatelji\u00a0po vlastitom izboru i pravi su dokaz za izreku da 'ljubav ne vidi\u00a0o\u010dima, nego srcem', ka\u017eu ponosne vlasnice Lilo i Rosie.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0

Kujica Lilo i maca Rosie prave su prijateljice

Kad su vlasnice pronašle macu Rosie na ulici, nisu bile sigurne da će preživjeti. Kujica Haskija Lilo ju je uzela pod svoje, dojila i brinula o njoj, pa se i danas odlično slažu i uživaju zajedno

<p>Prije otprilike šest mjeseci nitko nije mogao biti siguran u to hoće li maca Rosie preživjeti prvu noć u novom domu, nakon što su je pokupili s ulice. No, onda je upoznala kujicu Haskija Lilo, koja se počela truditi oko nje i pomogla je svojim vlasnicama da spase život maci koju su, sitnu i promrzlu, sa još zatvorenim očima, pronašle na ulici.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ovaj pas i mačka putuju svijetom s vlasnicima </p><p>Lilo ju je jednostavno posvojila kao vlastitu bebu, tako da ju je Rosie počela sisati, a ona ju je majčinski grijala. </p><p>Preuzela je brigu o njoj kao da ju je okotila i ta je briga bila presudna da maca preživi i počne se razvijati. </p><p>Već nakon tjedan dana se vidjelo da maci briga godi, pa je otvorila okice i napravila prve korake te se počela penjati Lilo na glavu. </p><p>Oporavila se izvanredno i u međuvremenu izrasla u prekrasnu macu i sada je ravnopravan član jedne obitelji koja voli životinje i rado im pomaže. </p><p>- Mi smo tri sestre iz Kalifornije i oduvijek volimo životinje - rekle su vlasnice Lilo i Rosie za portal <a href="https://www.boredpanda.com/rosie-cat-grows-up-husky-mother-lilo/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=BPFacebook">Bored Panda.</a></p><p>Kažu kako od djetinjstva dovlače kući napuštene životinje i pomažu im, a danas prodaju marame za pse i zdjelice koje izrađuju, pa time financiraju projekte za spašavanje uličnih mačaka. Njihov je dom i danas uvijek pun životinja koje su pronašle na ulici i spasile. </p><p>Ukratko, Lilo to nije prva maca u čijem je spašavanju i odgoju pomogla, a i Rosie je u domu svojih novih vlasnica upoznala i druge pse.</p><p>Svi su oni vrlo različite prirode, no postali su veliki prijatelji po vlastitom izboru i pravi su dokaz za izreku da 'ljubav ne vidi očima, nego srcem', kažu ponosne vlasnice Lilo i Rosie. </p>