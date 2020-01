Kad stavljati regenerator za kosu? To ovisi o više faktora

Ni za jedan tip kose ne može se reći da kod njege 'uvijek treba' ili pak 'nikad ne treba' regenerator ili balzam za kosu, objasnio je Triholog i glavni znanstvenik u tvrtki koja proizvodi prirodne proizvode za njegu 'evolis Professional' dr. Dominic Burg.

To ovisi, tvrdi on, o puno čimbenika - od toga kakav šampon ste koristili i sadrži li sulfate i jeste li šamponirali cijelu kosu ili samo vlasište, pa do toga imate imate li masnu ili suhu kosu.

- Šamponi, posebno oni 'jači' koji sadrže SLS i SLES (sulfate) uklanjaju prirodne masnoće s glave, pa je balzam potreban za dodavanje polimera koji mogu obnoviti efekt sjaja i glatkoće - kaže on.

Foto: Dreamstime

Kod masnije kose preporučuje korištenje visokokvalitetnog balzama sa silikonima ili polimerima kako bi se 'stvorila sintetička barijera koja kosi dodaje sjaj i glatkoću'.

- Sredstva za zaštitu i njegu kose dobra su za sve tipove kose, ali učestalost njihove upotrebe može varirati, ovisno o tipu i teksturi - objasnila je trihologinja i specijalistica za proizvode u Bosley Professional Strength-u, Michelle Blaisure.

Ako vam je kosa oštećena ili je tretirana bojama, balzam koristite nakon svakog šamponiranja, savjetuju oba stručnjaka.

Pomaže li regenerator za raščešljavanje?

Doktor Burg kaže da je kosu bolje raščešljati prije nego što stanete pod tuš, je je vlažna kosa sklonija lomljenju i pucanju. Isto tako, preporučuje češalj sa širokim zubcima i korištenje malo balzama (ili ulja za kosu ako je kosa jako zapetljana).

Foto: Dreamstime

Treba li izbjegavati stavljanje balzama na vlasište?

Ako vaš balzam većinom sadrži silikone radije izbjegavate vlasište jer se takvi sastojci s vremenom nakupljaju u kosi. Ako pak imate suho vlasište i kosu, nabavite balzam koji sadrži samo prirodna hranjiva ulja kao što su npr. baobab ili jojoba- preporučuje dr. Burg.

Može li regenerator uzrokovati prištiće na leđima?

Blaisure kaže da mnogi teški preparati za kosu sadrže ulja koja mogu začepiti pore ako se ne isperu pravilno s kože.

Foto: Ihor Pukhnatyy

- Važno je zato isprati ne samo kosu nego i tijelo nakon stavljanja regeneratora, kako biste bili sigurni da na leđima nema ostataka proizvoda - kaže ona.

Infekcije mogu uzrokovati hormoni, promjena lijekova, prehrane i sintetička odjeća, a ako baš mislite da je regenerator, promijenite ga, a sve drugo ostavite isto. Tada provjerite hoće li se stanje poboljšati, savjetuje Blaisure.

Je li važno koliko se dugo drži regenerator?

- Prodiranje ulja i proteina u kožu tjemena zahtijeva nešto vremena - za običan regenerator to je nekoliko minuta, a za maske i pakunge vrijedi pravilo - što dulje ostavite to će se više toga upiti i prodrijeti gdje treba - kaže Blaisure.

Foto: vadimguzhva

Čini li ispiranje kose hladnom vodom sjajnijom?

- Da. Prvo, hladna voda pomoći će vam da zatvorite kutikule na krajevima kose. Dobar balzam u velikoj mjeri isto to radi, ali s hladnom vodom će kosa biti sjajnija - kaže dr. Burg.

Drugi razlog zašto biste trebali kosu isprati hladnom vodom je taj što ne želite s nje isprati ulja za koje ste čekali da prodru i nahrane vam kosu, a topla voda to bolje radi od hladne.

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU VIDEO SERIJALA 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: