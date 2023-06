'Kad uzmem pauzu na poslu, idem masturbirati. Bojim se da će me dečko ostaviti zbog toga'

Osobna trenerica Tracy iz Velike Britanije ima 30-ak godina i ovisnica je o seksu. Brine da će zbog toga izgubiti dečka. U emisiji 'The Sex Clinic' otkrila je kako obožava posao od kuće jer za vrijeme pauze za ručak može masturbirati. Zbog takvih stvari imala je problema s dečkom s kojim je u vezi nekoliko godina.

- Kada je riječ o masturbaciji, to radim barem dva puta dnevno, a ponekad i tri - kaže Tracy.

Dodaje kako misli da je ovisnica o seksu.

- Zbog toga me više puta ostavio. Pretpostavljam da to utječe na našu vezu, a ja to ne želim - priča Tracy.

Objašnjava kako se njezin dečko osjeća loše kada ona spomene masturbaciju.

- Kada mu to kažem on ostane malo 'zatečen' i ohladi se. Osjeća se kao da sam ga zamijenila. Možete osjetiti da se atmosfera između nas mijenja - otkrila je osobna trenerica.

Dodaje kako se ponekad osjeća loše i neprivlačno pa radije taj 'posao' obavi sama. Objašnjava kako su se na početku veze seksali nekoliko puta na dan, za što tvrdi da je 'norma'.

- On je tri godine mlađi od mene pa sam bila malo zabrinuta hoću li biti stara usidjelica. No vrlo brzo je otkrio da imam visoki seksualni nagon, malo previsok za njega. Doslovno ga uništavam u krevetu - objašnjava.

Osobna trenerica kaže da, ako se ne seksaju ili jednostavno nije doživjela orgazam, ne može spavati noću.

- Bez toga sam toliko neraspoložena, jadna i napeta - ističe Tracy.

To ponekad povrijedi njezinog dečka.

- Tužan je što me nije zadovoljio. No on zaista to radi jako dobro. Kada se seksamo, to mi se toliko sviđa i želim još - rekla je i dodala kako je to također bio razlog njihovih prekida.

Nikad nije niti ne bi prevarila dečka. Kaže kako se po tom pitanju može kontrolirati.

Seksualna terapeutkinja objašnjava da je definicija ovisnosti kada netko nema kontrolu nad onim što radi, do trenutka kada to počinje štetiti njihovom životu.

- Mislim da mi ne šteti, ali ne mogu bez toga - priznaje Tracy, a seksualna terapeutkinja dodaje: 'To je u redu. Ne možete bez disanja i vode. Mislim da nemate nikakvu ovisnost ili nešto što bi vas trebalo brinuti'.

- Sve se svodi na komunikaciju između vas i vašeg partnera. Nemate obvezu dijeliti svaki element svog seksualnog života s partnerom. Nemojte mu uvijek sve reći - dodala je seksualna terapeutkinja.