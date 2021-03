Svaki bjelanjak i žumanjak bi trebao biti ravnopravan, no to mišljenje ne dijele svi recepti. U kulinarskim avanturama, pogotovo ako krenete peći kolače, često ćete ostati s nekolicinom bjelanjaka ili žumanjaka viška. No prije nego se uputite prema košu za smeće, razmislite dva puta.

Preporučujemo da radije date ostacima jaja drugu šansu i isprobate neke od ovih odličnih recepata, piše BHG.

1. Aioli umak

Odlično funkcionira kao dodatak za burgere ili pak umak za račiće ili pržene krumpiriće, a ovaj bogati, ali jednostavni umak od žumanjaka može se u potpunosti pripremiti u blenderu. Pomiješajte 1 veći žumanjak, 2 žlice soka od limuna, pola žlice senfa, 4 žlice maslinovog ulja i 2 režnja češnjaka.

2. Carbonara

Tradicionalni talijanski recept za carbonaru zahtijeva cijelo jaje, no ako za umak iskoristite samo žumanjak, biti će sjajniji, manje zrnat i bogatijih aroma. Pomiješajte žumanjak s parmezanom ili ribancem te puno paprike, a po želji možete dodati i malo vrhnja. Pažljivo miješajući umak prelijte preko vruće tjestenine.

3. Dodatak Cezar salati

Kao predjelo ili zvijezda obroka, Cezar salata je odlična opcija, a bit će još bolja s par žumanjaka. Dva tvrdo kuhana žumanca čine preljev za ovu salatu još bogatijim te ih naprosto dodajte u recept koji inače koristite. Ako ga dosad niste pripremali, predlažemo da sa štapnim mikserom umiješate 5 fileta slanih inćuna, 10-ak kapara, 1 žlica senfa, majoneza, svježe mljeveni bijeli papar, 3 žlice ribanog parmezana, par češnjeva češnjaka te 2 žlice maslinovog ulja.

4. Majoneza

Domaća majoneza daleko je ukusnija od kupovne, a obično vam treba jedan do dva žumanjka. Ubacite ih u blender uz dodatak octa ili limunovog soka, malo senfa i ulje.

4. Poveznica za sastojke

Mesne okruglice ili burgeri neće uvijek poslušno zadržati oblik, a kako biste to uspjeli, dovoljno je u meso ubaciti samo jedan žumanjak. Neće promijeniti konačni okus jela, a pomoći će mu da zadrži željeni oblik.

5. Keksi s karamelom i jabukama

U zdjeli mikserom izmiješajte 175 grama maslaca sa 140 grama šećera u prahu. Kad smjesa postane kremasta, ubacite dva žumanjka i 50 grama mljevenih badema te 85 grama karamela koje ste nasjeckali, 85 grama sušenih jabuka i 225 grama brašna. Od dobivene smjese oblikujte okruglice i stavite ih na papir za pečenje. Potom ih lagano pritisnite kako biste ih izravnali i oblikovali kekse. Premažite ih mlijekom i pecite 8 - 12 minuta. Ostavite ih da se ohlade prije konzumacije.

6. Keksi s bademom

Trebaju vam 4 žumanjka, 1 vanilin šećer, 1 žlica ruma, 80 g šećera u prahu, 200 g mljevenih badema te prstohvat soli. Zagrijte pećnicu na 150 stupnjeva. Pomiješajte žumanjke s vanilin šećerom, prstohvatom soli te šećerom u prahu. Dodaj rum i mljevene bademe. Smjesu stavite u slastičarsku vrećicu. Istisnite smjesu na lim obložen papirom za pečenje te pecite oko 20 minuta.

7. Creme brulee

Za savršen crème brûlée kod kuće potrebno vam je 130 grama sladoleda, bilo kojeg okusa, jedan žumanjak i jedna žlica šećera. Prvo što trebate napraviti je zagrijati pećnicu na 160 stupnjeva Celzijusa te ostaviti vaš sladoled da se otopi ili ga lagano otopiti u mikrovalnoj pećnici. Zatim žumanjak, pjenjačom ili vilicom umiješajte u sladoled. Ako radite više porcija, žumanjke umiješajte jednog po jednog. Smjesu zatim stavite u posudu za pečenje jedne porcije te nju stavite u drugu posudu za pečenje koju ćete napuniti vodom do polovice prve posude. Pecite četrdeset do pedeset minuta, dok vam površina kolača ne dobije zlatno- smeđu boju. Zatim ga izvadite iz pećnice i prekrijte plastičnom folijom te stavite u hladnjak na barem dva sata.

8. Semifreddo

Potrebno vam je 200 g šećera, 150 g žumanjaka te 60 g vode. Žumanjke pjenasto smiksajte, a šećer i vodu zakuhajte u gusti sirup. Vruć sirup malo pomalo umiksajte u žumanjke dok ne dobijete gustu smjesu. To je baza, u koju se po želji dodaje rastopljenu čokoladu ili kokos ili pržene lješnjake. Na kraju čvrsto umuti tučeno slatko vrhnje i lagano umiješa u smjesu.

9. Keto kava

Sastojci su 1 šalica crne kave, 1 žlica kokosovog ulja, 1 žlica maslaca, 3 žumanjka, 1/2 čajne žličice cimeta, 2 žlice slatkog vrhnja

te stevija po želji. Sve sastojke jednostavno ubacite u blender i izmiksajte na velikoj brzini dok ne dobijete pjenasti napitak.

10. Kurd od klementine i limuna

Autor ovog recepta celebrity je chef Jamie Oliver, a on će biti odličan kao lagani doručak ili nadjev za tortu ili tart. Pravilno zatvorena i uskladištena, staklenka curda može stajati otprilike dva do tri tjedna.

Treba vam 6 klementina, 2 limuna, 300 g maslaca, 400 g šećera, 4 jaja i 3 žumanjka. Naribajte koricu klementina i iscijedite sok, a zatim to ponovite i s limunom. Sav sok i koricu pomiješaj sa šećerom. Smjesi dodajte maslac i zagrij na slaboj vatri kako bi se otopio. Zatim na pari kuhajte smjesu citrusa i maslaca i postepeno dodaj umućena jaja. Miješajte sve dok se smjesa ne sjedini. Ostavi da se kuha na pari sat vremena, sve dok se ne počne zgušnjavati. Curd ulijte u sterilizirane staklenke, dobro zatvorite i pričekajte da se ohladi prije no što ga stavite u hladnjak.