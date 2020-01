Kada dobiju dijete, muškarcima se tijelo mijenja kao i ženama

Biološke promjene koje očevi doživljavaju nismo istražili kao one koje doživljava majka, niti su one toliko izražene, ali znanstvenici sada počinju otkrivati da, kao i žene, muškarci doživljavaju promjene u hormonima i mozgu koje prate dobitak djeteta, piše antropologinja Anna Machin s Oxforda za New York Times.

Jedan od primjera je testosteron, tipično muški hormon koji igra važnu ulogu u razvoju fetusa i pubertetu. On je uvelike odgovoran za motiviranje muškaraca da pronađu partnericu, a studije su pokazale i da su muškarci s višim razinama testosterona ženama bili privlačniji i češće su ih gledale kao potencijalne partnere. No jedna od bitnijih stavki za biti uspješan otac je fokusiranje na svoju obitelj, suprugu i djecu te odupiranje porivu za pronalaskom nove partnerice. Stručnjaci stoga vjeruju kako muškarci kada postanu očevi ostanu bez dijela tog hormona.

To je zorno pokazala petogodišnja studija iz 2011. u kojoj je američki antropolog dr. Lee Gettler pratio grupu od 624 muškarca starosti od 21 do 26 godina s Filipina koji nisu bili u vezi niti su imali djecu. Pokazalo se da su svi muškarci imali normalne padove u razini testosterona povezane s godinama, a njih 465, koji su u međuvremenu postali očevi, doživjeli su puno značajniji pad od čak 34 posto.

Mnoge ostale studije imale su iste ili slične rezultate, a pokazalo se da taj pad testosterona muškarcu slijedi taman prije ili baš poslije rođenja prvog djeteta. Dr. Gettler ustanovio je i da što je značajniji pad testosterona, to su muškarci postajali brižniji.

- Otkrili smo da su novi očevi kojima je pala razina testosterona nakon rođenja djeteta još mjesecima poslije bili brižniji i obavljali su više kućanskih poslova vezanih uz bebu - rekao je dr. Gettler.

Iako neki muškarci smatraju da im taj gubitak hormona 'oduzima muškost', pokazalo se da što je niža razina testosterona kod muškarca, vjerojatnije je da će ispuštati više hormona dopamina i oksitocina, koji omogućuju bolje povezivanje s djetetom.

Mijenja se i mozak

Neuroznanstvenik dr. Pilyoung Kim sa Sveučilišta Denver otkrio je da muškarci nakon rođenja djeteta doživljavaju slične promjene u mozgu kao i majke. Dijelovi mozga odgovorni za povezanost, brigu, empatiju i sposobnost za prepoznavanje dječjih zahtjeva imali su više sive i bijele tvari već 12 do 16 tjedana nakon rođenja djeteta.

On je naime u svom istraživanju magnetskom rezonancijom testirao 16 novih očeva prvo između drugog i četvrtog tjedna od rođenja bebe i onda opet između 12 i 16 tjedna.

Dr. Kim vjeruje da su te promjene iznimno važne za očevo povezivanje s djetetom i svladavanje roditeljstva jer im to omogućuje da brže uče i prihvaćaju sve nove informacije vezane uz bebu.

No muškarcima i ženama ipak se najviše aktiviraju različiti dijelovi mozga. Kod žena najaktivniji su dijelovi odgovorni za brigu, odgoj i detektiranje opasnosti, dok se kod muškaraca najviše aktiviraju dijelovi odgovorni za misli, postizanje ciljeva, planiranje i rješavanje problema. Ti različiti dijelovi mozga koji se aktiviraju odgovaraju i različitim ulogama koje imaju otac i majka.

Istraživanja su pokazala i da muškarci i žene dobivaju različite neurološke nagrade za određena roditeljska ponašanja. Tako su žene proizvodile najviše hormona ljubavi, oksitocina, kada su se bavile odgojem, a muškarci kada su se igrali i natezali ili valjali s djecom.

Mozgovi malene djece mogu oponašati razine oksitocina kod roditelja i stoga djeca češće odlaze majci kada su potištena ili im treba neki savjet, a tati kada se žele igrati.

