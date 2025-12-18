Kada je potreban sinus lift prije ugradnje implantata?

Sinus lift je kirurški zahvat podizanja dna maksilarnog sinusa kojim se povećava volumen kosti u stražnjem dijelu gornje čeljusti kako bi zubni implantat imao stabilnu i dugotrajnu potporu. Potreban je kada je visina kosti nedostatna zbog prirodnog širenja sinusa nakon gubitka zuba, resorpcije kosti ili zbog anatomski niskog položaja sinusa.

Zašto ponekad nije dovoljno samo ugraditi implantat

Nakon vađenja kutnjaka u gornjoj čeljusti kost se s vremenom povlači, a sinus se “spušta” prema području gdje se nalazio zub. Time se smanjuje raspoloživa visina i gustoća kosti pa standardna ugradnja implantata ne može postići potrebnu primarnu stabilnost. Podizanje sinusa omogućuje stvaranje čvrstog koštanog kreveta kako bi se implantat pravilno osteointegrirao i dugoročno funkcionirao bez komplikacija.

Kako znati je li potreban sinus lift

Procjena se uvijek radi individualno, uz CBCT snimku, koja trodimenzionalno prikazuje visinu, širinu i kvalitetu kosti te oblik i stanje sluznice sinusa, te detaljnu dentalnu dijagnostiku. Na temelju analize određuje se je li potreban velik (lateralni) sinus lift ili mali (transkrestalni) sinus lift, ili se implantat može ugraditi bez prethodnog podizanja sinusa. Indikacija je najčešća kada je raspoloživa visina kosti ispod granice koja omogućuje sigurno sidrenje implantata, osobito u području prvih i drugih molara.

Vrste zahvata i kada se primjenjuju

Lateralni (veliki) sinus lift

Kod izrazito niske kosti ili kada je potrebno značajno povećati prostor, pristupa se kroz bočnu stijenku gornje čeljusti. Schneiderova membrana sinusa nježno se odvoji i kreira se dodatni prostor koji se ispunjava umjetnom kosti ili kombinacijom koštanog nadomjestka i vlastite kosti. U mnogim slučajevima implantat se ugrađuje nakon faze cijeljenja, a ponekad i istodobno, ako je početna visina kosti dovoljno sigurna. Ova metoda pruža najveće povećanje volumena kosti.

Transkrestalni (zatvoreni) sinus lift

Kada nedostaje manji segment visine, podizanje se može napraviti kroz alveolu ili mali otvor na grebenu kosti. Zahvat je manje invazivan, najčešće u lokalnoj anesteziji, te često omogućuje istodobnu ugradnju implantata. Odabir tehnike ovisi o anatomiji, kvaliteti kosti i planiranom položaju implantata.

Tijek zahvata i oporavak

Zahvat se izvodi u kontroliranim uvjetima i uz precizno planiranje položaja implantata. Nakon dezinfekcije i lokalne anestezije, kirurg formira prostor, podiže membranu i dodaje koštani materijal. Otok i blaga nelagoda očekivani su nekoliko dana te se kontroliraju analgeticima prema uputi. Preporuke nakon zahvata uključuju:

Ne puhati nos i kihati s otvorenim ustima kako bi se smanjio pritisak u sinusu.

Izbjegavati ronjenje, intenzivne napore i letenje kratko vrijeme prema savjetu liječnika.

Održavati nježnu oralnu higijenu i slijediti propisanu terapiju.

Razdoblje cijeljenja varira ovisno o tehnici i opsegu augmentacije kosti. Lateralni pristup obično zahtijeva dulje sazrijevanje dodanog materijala, dok je kod transkrestalnog pristupa oporavak brži. Cilj je sigurna osteointegracija implantata uz stabilnu potporu kosti.

Rizici i sigurnost

Kao i svaki kirurški zahvat, sinus lift nosi potencijalne rizike: perforaciju membrane, krvarenje, upalu ili prolazni sinusitis. Uz iskusnog kirurga, kvalitetnu dijagnostiku i pravilno vođenje oporavka, komplikacije su rijetke i rješive. Važan je i pravilan odabir pacijenata; aktivne upale u području, nekontrolirane sistemske bolesti ili neliječene bolesti sluznice sinusa zahtijevaju prethodnu stabilizaciju stanja prije ugradnje implantata.

Alternativna rješenja kada podizanje sinusa nije optimalno

U pojedinim slučajevima moguće je izbjeći podizanje sinusa uporabom kraćih implantata, nagiba implantata prema prednjoj, gušćoj kosti ili konceptima pune fiksne proteze poput rješenja na četiri implantata. Odabir pristupa ovisi o ciljevima, opterećenju žvačne funkcije, estetici, kvaliteti kosti i navikama pacijenta, pa se svaka odluka donosi individualno nakon detaljne konzultacije.

Što razlikuje Stomatološku Polikliniku Krhen

