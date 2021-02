Ne postoje čvrsta pravila kada prvi put u novoj vezi reći 'volim te'. Ali ako se pitate kako bi približno trebala izgledati vaša vremenska crta, evo nekoliko stručnih mišljenja.

Koliko treba pričekati prije nego što kažete 'volim te'?

Koliko dugo trebate pričekati prije nego što kažete 'volim te', ovisi o tome što vama ta izjava znači. Nekim ljudima treba nekoliko mjeseci ili čak godina da priznaju svoju ljubav jer vjeruju da 'volim te' ima veliko značenje i žele pričekati dok ne budu potpuno sigurni u to kako se osjećaju, kaže klinička psihologinja Carla Marie Manly.

- Međutim, neki ljudi izraz 'ljubav' koriste poprilično lako; pa u ovom slučaju, izgovaranje 'volim te' može biti prikladno u prvih nekoliko tjedana ili mjeseci - dodala je.

Prema podacima OKCupid-a za 2020. godinu na 6000 ljudi, 62 posto ljudi misli da biste trebali reći 'volim te' čim to osjetite, dok 22 posto misli da biste trebali pričekati nekoliko mjeseci, a 3 posto da biste trebali pričekati 'najmanje godinu dana'. U prosjeku je istraživanje pokazalo da muškarcima treba oko tri mjeseca da kažu 'volim te', dok ženama treba oko pet mjeseci.

Kada je prerano za reći 'volim te'?

Vjerojatno je prerano reći 'volim te' ako osobu zapravo ne poznajete toliko dobro, što je znak da možda miješate ljubav i zaljubljenost. Zaljubljenost je snažan osjećaj privlačnosti i privrženosti prema nekome, dok ljubav uključuje osjećaj bliske povezanosti i bliskosti s nekim. Osjećaj 'ljubavi' koji se osjeća u ranim danima ili tjednima veze često je zapravo osjećaj zaljubljenosti, objašnjava Manly.

- Doista voljeti nekoga znači da ga vidite onakvim kakav jest i da ste ga spremni prihvatiti i sa svim vrlinama i slabostima; ova vrsta ljubavi ne može nastati nizom spojeva ili nevjerojatnih seksualnih susreta - kaže Manly. Ipak, osjećaji ljubavi mogu se dogoditi u roku od samo nekoliko tjedana nakon što ljudi nekoga upoznaju, tvrde terapeuti za parove Manly i Lexx Brown-James.

- Ovisno o vremenu provedenom zajedno i dubini interakcija, istinsku ljubav svakako možemo iskusiti - i izraziti - u roku od nekoliko tjedana dubokih, namjernih interakcija - kaže Manly.

Brown-James tvrdi da je riječ više o prirodi zajedničkog vremena nego o vremenu provedenom zajedno.

- Kada se dogode traumatični događaji, a osoba osjeća da je netko drugi podržava i brine o njoj, mozak oslobađa oksitocin i vazopresin, koji su hormoni dobrog osjećaja i dobrih odnosa zbog kojih ljudi žele dugotrajne veze - kaže ona. Ako se to dogodi u roku od mjesec dana od poznavanja nekoga, u redu je osloniti se na to.

Trebaš li ti to prvi/a reći?

Općenito, ako se dvoje ljudi vole, nije bitno tko će prvi reći 'volim te'. Ako niste sigurni osjeća li se vaš partner isto kao i vi, još uvijek im možete reći kako se osjećate - samo pripazite zašto to radite. Ako im samo želite dati do znanja gdje vam je srce i ne smeta vam hoće li vam uzvratiti osjećaje, samo naprijed.

- Postoji toliko puno tabua oko toga što znači 'volim te' i kome to kažemo. Predlažem da odvojite malo vremena za popis svojih osjećaja. Počašćivanje partnera svojom ranjivosti je rizično i može biti zastrašujuće. To je, međutim, način za izgradnju intimnosti - kaže Brown-James.

Usprkos tome, Manly ističe da te dvije male riječi nekim ljudima mogu dati veliku težinu, pa vrijedi razmisliti kako bi vaše priznanje moglo utjecati na njih i na vašu vezu.

- Čovjekovo iskazivanje ljubavi može približiti ne baš spremnu osobu, ali također može i nekoga uplašiti - kaže ona. Ako vam je važno da vam druga osoba to uzvrati, Manly preporučuje da obratite pozornost na znakove govora tijela kao i na druge vrste jezika kojima opisuju kako se osjećaju prema vama.

- Parovi se često međusobno testiraju obraćajući pažnju na ključne fraze poput: 'Gajim osjećaje prema tebi', 'Stvarno mi se sviđaš' ili 'Osjećam se tako blisko s tobom' - kaže. Primijetite jesu li to prethodnice izjave 'Volim te'. Ako jesu, možda je pravo vrijeme da izrazite svoje osjećaje.

Znakovi da je pravo vrijeme da kažete 'volim te':

Kada to ne biste trebali reći prvi put:

Što ako ne uzvrati?

Vaša veza nije gotova samo zato što vam partner prvi put kad te riječi izgovorite ne kaže 'volim i ja tebe', kaže Brown-James. Ako postoji odbijanje, to može naštetiti. No, to također ne znači da veza tada mora završiti. Umjesto toga, trebat će malo vremena da partner izgradi taj osjećaj prema vama.

Ne postoji način da se netko zaljubi u vas, a Brown-James preporučuje da ne pokušavate ubrzati postupak jer drugoj osobi može biti neugodno ako se osjeća pod pritiskom. Usprkos tome, postoje načini kako povećati svoju emocionalnu povezanost s nekim, što može pomoći u poticanju osjećaja bliskosti. Međutim, važno je obratiti pažnju ako se uzajamna ljubav na kraju ne izrazi.

- Ako se par ozbiljno zabavlja, a prvo 'volim te' još nisu podijelila oba partnera nakon što je prošlo osam mjeseci do godinu dana, to je znak da nešto nije u redu u smjeru veze ili emocionalnom dostupnosti jednog od, ili oba partnera - kaže Manly. Kada prvi put reći 'volim te' ovisi o okolnostima u vezi, onome čemu se nadate da će se dogoditi nakon što priznate i osjećate li se iskreno zaljubljeno.

- Općenito, količina vremena koja prolazi nije indikator pravog vremena za reći 'volim te'. Najvažnije je da u svom srcu znate da su osjećaji koje imate u srcu iznad zaljubljenosti - zaključuje Manly, piše Mbg.