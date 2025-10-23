Kada je pravo vrijeme za ugradnju zubnog implantata

Odabir pravog trenutka za ugradnju zubnog implantata ovisi o stanju kosti, mekih tkiva, općem zdravlju i ciljevima pacijenta. Cilj je obnoviti funkciju i estetiku uz minimalni gubitak kosti i predvidljiv ishod. U praksi se koristi nekoliko vremenskih scenarija, a procjenu vodi iskusni stomatolog uz radiološku dijagnostiku i planiranje.

Kada razmišljati o implantatu nakon vađenja zuba

Odmah po vađenju (isti dan): primjenjuje se kada je zub izvađen atraumatski, nema aktivne infekcije i stijenke alveole su očuvane. Prednost je očuvanje volumena kosti i kraći ukupni tijek rehabilitacije, osobito u području osmijeha.

Rano postavljanje (4–8 tjedana): bira se kada treba zacjeljenje mekog tkiva i smirivanje upale. U ovoj fazi sluznica je stabilna, a kost i dalje pogodna za ugradnju.

Odgođeno postavljanje (3–6 mjeseci ili dulje): preporučuje se kod infekcija, većeg gubitka kosti ili nakon augmentacijskih zahvata. Ovaj pristup daje vrijeme da se kost formira prije nego što implantat preuzme opterećenje.

Kod bezubih čeljusti ili terminalno kompromitiranih zuba rješenje može biti koncept poput All-on-4, s privremenim fiksnim zubima ubrzo nakon zahvata, uz točno definirane protokole opterećenja.

Što određuje idealan termin

Količina i kakvoća kosti: donja čeljust obično omogućuje stabilniju primarnu fiksaciju, dok gornja čeljust, osobito stražnji segment, često zahtijeva sinus lift ili nadogradnju kosti. Stabilnost implantata na zahvatu određuje može li se odmah opteretiti ili treba pričekati nekoliko mjeseci.

Zdravlje desni i parodonta: aktivni parodontitis mora biti saniran prije ugradnje. Zdrava, keratinizirana gingiva smanjuje rizik od periimplantitisa.

Opće zdravlje i navike: regulirani dijabetes, izbjegavanje pušenja i prilagodba terapije (npr. kod određenih antiresorptivnih lijekova) važni su za cijeljenje. Pušenje značajno usporava integraciju.

Estetika u zoni osmijeha: u prednjem segmentu često se planira očuvanje papila i profila mekog tkiva, pa je termin usklađen s tim ciljem.

Dob i rast: kod mlađih pacijenata potrebno je pričekati završetak rasta čeljusti, kako implantat ne bi ostao “submukozno” zbog daljnjeg razvoja kostura.

Kako izgleda proces ugradnje implantata

Proces ugradnje implantata započinje temeljitim pregledom i snimanjem, najčešće CBCT-om, te digitalnim planiranjem položaja u odnosu na buduću krunicu ili most. Kada je plan jasan, zahvat se izvodi u lokalnoj anesteziji. Ako nedostaje kosti, mogu se provesti augmentacija, sinus lift ili vođena regeneracija.

Nakon ugradnje slijedi razdoblje oseointegracije – biološkog sraštanja implantata i kosti. U pravilu traje otprilike 2–4 mjeseca u donjoj čeljusti i 3–6 mjeseci u gornjoj, no trajanje ovisi o stabilnosti, kvaliteti kosti i vrsti protetskog rješenja. U međuvremenu se, prema indikaciji, koristi privremeno rješenje kako bi osmijeh i funkcija bili očuvani do konačne krunice ili mosta.

Postupak nakon ugradnje implantata

Prvih 24 sata:

Držati hladne obloge izvana u intervalima, izbjegavati ispiranje i dodirivanje rane. Blago krvarenje i oteklina su očekivani.

Uzimati propisane analgetike prema uputi; antibiotik samo ako ga stomatolog propiše.

Ne pušiti i ne piti vruće napitke; birati mekšu, hladniju hranu i piti dovoljno tekućine.

Sljedećih 2–7 dana:

Započeti ispiranje antiseptikom (npr. klorheksidin) prema uputi, bez energičnog mućkanja.

Nježno četkati susjedne zube; područje šavova čistiti mekom četkicom ili gazom prema preporuci.

Spavati s blago povišenim uzglavljem prva dva do tri dana kako bi se smanjila oteklina.

Izbjegavati fizički napor 48–72 sata i hranu koja se mrvi ili lijepi.

Kontrola i šavovi:

Kontrolni pregled je obično između 7. i 10. dana, kada se uklanjaju šavovi ako nisu resorptivni.

Privremene nadoknade podešavaju se tako da ne opterećuju implantat dok kost ne sazrije.

Znakovi na koje treba obratiti pozornost:

Intenzivna bol, pojačano ili kontinuirano krvarenje, temperatura, neugodan miris ili gnojni iscjedak zahtijevaju kontakt sa stomatologom.

Dugoročno, ključni su oralna higijena i redoviti profesionalni pregledi. Interdentalne četkice, zubni konac ili oralni tuš pomažu u prevenciji upale oko implantata. Ovisno o riziku, čišćenje u ordinaciji preporučuje se dva do četiri puta godišnje.

Zašto iskustvo i tim čine razliku

Pravodobna ugradnja zubnog implantata povezana je s preciznim planiranjem, kvalitetom kirurškog zahvata i discipliniranim postoperativnim vođenjem. U okruženju poput Stomatološke Poliklinike Krhen u centru Zagreba, s više od 30 godina iskustva u oralnoj kirurgiji i implantologiji, takav pristup dolazi kao standard. Tim stručnjaka, među kojima su dr. sc. Jurica Krhen i Tomislav Krhen, kombinira digitalno planiranje, vođenu kirurgiju i napredne postupke poput All-on-4, sinus lifta i nadogradnje kosti, kako bi svaka čeljust dobila prilagođeno rješenje. Posebna vrijednost su besplatni prvi pregledi i konzultacije, kroz koje se izradi individualni plan terapije i precizan vremenski okvir – od trenutka vađenja do ugradnje i konačne protetike.

Pravo vrijeme za implantat nije univerzalna brojka u mjesecima, nego trenutak kada su kost i meka tkiva stabilni, sustavno zdravlje pod kontrolom i plan terapije jasno definiran, čime se dobiva trajno, funkcionalno i estetski skladno rješenje.