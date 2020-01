'Kada mi muž ode na zahod s mobitelom, ja isključim Wi-Fi'

Neimenovana žena je na Redditu opširno objasnila zašto je počela isključivati internet svaki put kada njezin suprug ode na zahod i u njemu provede dulje od deset minuta, naravno - s mobitelom u rukama.

Kaže kako je pokušala više puta razgovarati s njim o tom problemu, da joj mora pomoći oko djece, a ne satima popravljati automobil i igrati igrice, ali pomoći nije bilo. Otkako mu isključuje Wi-Fi, odjednom se situacija poboljšala.

Ovo je njezina ispovijest:

Moj suprug i ja smo roditelji blizanaca mlađih od godinu dana. I kad god bi on trebao nešto napraviti s djecom (njegov red je za promjenu pelena, davanje bočica ili čak samo umirivanje beba) on UVIJEK prvo ode u zahod. Trenutno smo oboje na rodiljnom dopustu.

Moj suprug je na lijekovima zbog kojih provodi puno vremena na zahodu, otprilike sat vremena nakon obroka. To je lijek koji malo uzima pa malo ne posljednjih godinu dana. Nikada na njemu nije dulje od tjedan dana i to ga ne zahvaća cijelo vrijeme, ali on uvijek tvrdi da je zbog toga u WC-u (razgovarala sam s liječnikom i on kaže da je to gotovo nemoguće. Liječnik je želio da, ukoliko je zaista tako, da moj suprug dođe na pregled, no muž je rekao da nije baš tako loše i odbija otići).

Draže mi je da najprije obavi nuždu nego da kasnije odloži dijete usred nečega što sa njim radi, ali u proteklih nekoliko mjeseci u zahodu provodi sve više vremena. Uvijek ponese svoj mobitel i na njemu gleda YouTube. Prosječno jedna sesija traje oko 25 minuta, često duže, a rijetko kraće.

Foto: Dreamstime

Najveća frustracija je kada dođe vrijeme za njihovo hranjenje (jednog blizanca moramo držati posebno zbog zdravstvenih razloga tako da ne mogu obje bebe hraniti odjednom). Treba ustajati, podgrijavati bočice, presvući bebu držati je da podrigne pa smjestiti u krevetić prije nego druga shvati da je beba broj jedan već dobila jesti i počne vrištati, a tada plaču obojica braće.

Jučer je bilo tjedan i pol kako sam uistinu kao na traci, a on me u to vrijeme zamijenio samo dvaput tako da je 80 posto brige o djeci na meni.

Danas sam uvela novo pravilo. Ukoliko je u kupaonici više od 10 minuta - isključujem Wi-Fi. Danas na zahodu nije proveo više od 15 minuta, ali silno ga je to uznemirilo. Bez interneta se njegov nekontrolirani problem za WC-om naglo popravio. Rekao mi je da sam nerazumna.

Žene su je podržale

Ljudi su komentirali njezinu objavu, posebno žene koje su rekle da im je to poznato. Jedna je čak napisala: 'Kakav se to muškarac zaj....a sa internetom dok mu djeca vrište i plaču? Zaslužio je to!'.

Druga je napisala da je i ona imala takvog, sada bivšeg, koji se zatvarao u kupaonicu i gledao porniće dok je ona bila razapeta između obveza oko malog djeteta i kućanstva.

