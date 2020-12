Ovo su životna razdoblja kad je alkohol najviše štetan za mozak

Istraživači iz Velike Britanije i Australije zajedno su objavili članak o tome u kojim razdobljima povećana konzumacija alkohola najviše šteti razvoju mozga i kognitivnih funkcija

<p>Alkohol ima mnoge negativne učinke na naše zdravlje koji su nam uglavnom poznati, no istraživači iz Velike Britanije i Australije objavili su novi članak na temelju zajedničke studije koji ukazuje na to u kojim je životnim razdobljima posebno štetan. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Mladen Grdović - alkohol mu poljuljao karijeru i brak</p><p>Članak, objavljen u stručnom medicinskom časopisu BMJ u petak, a istraživači Louise Mewton, Briana Lees i Rahul Tony Rao proučavali su starenje mozga te učinak supstanci na zdravlje mozga. U njemu su saželi veći dio dosadašnjih nalaza brojnih istraživanja o tome kako alkohol može utjecati na mozak i tijelo tijekom našeg života.</p><p>Kao što ste moglo očekivati, izloženost alkoholu može biti posebno štetna u najranijim fazama razvoja, počevši od trenutka dok je fetus u maternici. Poznato je da upotreba alkohola u većim količinama tijekom trudnoće povećava rizik da se djeca rode s doživotnim neurološkim oštećenjima i drugim urođenim manama - stanjem koje se naziva poremećaj fetalnog alkoholnog spektra.</p><p>Autori također ukazuju na istraživanje koje sugerira da bi čak i lagano do umjereno pijenje tijekom trudnoće moglo imati suptilne negativne učinke na zdravlje djetetovog mozga kasnije, prenosi portal <a href="https://gizmodo.com/these-are-the-ages-when-alcohol-is-most-dangerous-to-th-1845808259">Gizmodo</a>.</p><p>Čini se da sljedeći vrhunac opasnosti od alkohola dolazi kad smo u srednjoj i kasnoj tinejdžerskoj dobi. Istraživanje je pokazalo da djeca od 15 do 19 godina često započinju 'druženje s alkoholom' prekomjernim pijenjem, što se povezuje sa smanjenim volumenom mozga, slabijom povezanošću živčanih stanica i malim padom kognitivnih funkcija, napominju autori.</p><p>Konačno, i što je možda najčudnije: To je starost, odnosno razdoblje sa 65 plus. Stariji ljudi rjeđe piju, no poznato je da oni s dugim razdobljima obilnog pijenja imaju povećan rizik od demencije i kognitivnog pada kad dosegnu zlatne godine.</p><p>Kao što autori ističu, potrebno je provesti još puno istraživanja kako bi se pokazalo kako uporaba alkohola utječe na naš mozak tijekom različitih razdoblja života. Neke su studije, na primjer, otkrile da je uporaba alkohola u malim količinama čak povezana s poboljšanim zdravljem mozga kod starijih ljudi. No, ove vrste opažajnih studija imaju svoja ograničenja, a druga nedavna istraživanja sugeriraju da zapravo ne postoji 'zdrava' razina upotrebe alkohola, samo relativno niža razina rizika. Na primjer, čak je i lagana konzumacija alkohola povezana s većim rizikom od raka.</p><p>Iako se svijet bez alkohola čini nezamislivim, smanjivanje alkohola u bilo kojem dobu života može imati samo pozitivne učinke. </p><p>- Stavovi o zdravlju mozga kroz život podržavaju formuliranje politike i javnozdravstvenih intervencija za smanjenje upotrebe i zlouporabe alkohola u svim dobnim skupinama. To bi moglo povećati dugovječnost i kvalitetu života smanjenjem prevalencije poremećaja fetalnog alkoholnog spektra, smanjenjem poremećaja neurokognitivnog razvoja u adolescenciji i demencije u kasnijem životu - ističu autori. </p>