Većina hrvatskih katolika, ali i gradskih trgova i ulica, na blagdan Bogojavljenja ili Sveta tri kralja raskićuju svoje borove jer smatraju kako tada završava božićno vrijeme.

POGLEDAJTE VIDEO: Stavili usisavač ispod bora kako ga pas ne bi dirao

No, svake godine ponovno se javlja pitanje kad se zapravo treba skinuti bor? Prema Crkvi, božićno vrijeme liturgijski završava u nedjelju krštenja Isusova, odnosno u prvu nedjelju nakon Sveta tri kralja. Ove godine to je 9. siječnja.

U našim se krajevima ova preporuka često ne slijedi već se pogrešno misli kako na blagdan Sveta tri kralja treba maknuti bor zato što je sutradan pravoslavni Božić, pa ne žele da ih se s njim povezuje.

I danas možete u nekim crkvama primijetiti i ostavljanje božićnih ukrasa sve do blagdana Svijećnice 2. veljače. Upravo tako je u Poljskoj gdje rimokatoličke obitelji bor drže sve do veljače.

U Vatikanu bor i ukrasi stoje do veljače

U Vatikanu se vode time da je posljednji prestanak božićnog slavlja na blagdan Svijećnicu ili Prikazanja Gospodinova u hramu 2. veljače, a taj običaj je uveo papa Ivan Pavao Drugi.

Blagdan Prikazanja Gospodinova (Svijećnica) tradicionalno se u Crkvi slavi četrdeset dana nakon Božića. Tada se skidaju ukrasi, drvca se spaljuju, a pepeo im se miješa s pepelom 'badnjaka' i tada se pepeo posipa po vrtovima i poljima da zemlja urodi boljim plodom.

Britanci će ove godine bor raskititi na kraju siječnja

Više od četiri milijuna božićnih drvaca u Britaniji će i dalje ostati okićena i to do 31. siječnja.

Naime, studija na 2000 odraslih koji slave Božić pokazala je da svaki deseti Britanac neće skinuti svoje ukrase do 6. siječnja. Jedan od 20 sudionika istraživanja namjerava ostaviti upaljena božićna svjetla i ostaviti kuglice na boru do kraja mjeseca.

Ispostavilo se da je u čak 88 posto kućanstava u Britaniji ove godine bilo po dva božićna drvca.

Od onih koji odluče ostaviti svoje ukrase do veljače, svaki peti kaže da voli to što lijepo izgledaju, a 11 posto kaže da im je dom tako ljepši. Oko 16 posto Britanaca raskitilo je svoje drvce do Nove godine, piše Mirror.