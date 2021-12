To se zove priprema! Žena otkriva da je već kupila i zamotala sve darove za sljedeći Božić, a pritom je uvelike uštedjela kupujući na rasprodajama. Gemma Chamberlain iz Leicestershirea otkrila je da je uspjela sve pripremiti za Božić 2022.

POGLEDAJTE VIDEO:

Podijelila je svoj izbor toaletnih potrepština, igrica, igračaka i odjeće u objavi na Facebooku objasnivši kako ju je sve koštalo duplo jeftinije nego što bi inače potrošila. Mnogi će ljudi iskoristiti dane rasprodaje da pokupe neke sitnice za sebe nakon Božića - ali ova pametna mama ih je iskoristila da pokupi sve potrebne poklone za sljedeću godinu, i čak ih je zamotala.

Objavljujući na britanskoj Facebook grupi Extreme Couponing and Bargains, Gemma je podijelila svoj ogroman ulov uključujući odjeću, parfeme i igre koji su joj zauzeli cijeli krevet. Podijelila je još jedan snimak, na kojem su stvarčice lijepo umotane u plavi papir i pritom je objasnila kako je uštedjela više od 50 posto. Objava je prikupila više od 7000 lajkova i gotovo 2000 komentara, a mnogi su je nahvalili, prenosi Daily Mail.

- Svakako moram ovo učiniti. Vaše su božićne fotografije bile prilično impresivne, zbog čega želim definitivno početi rano s pripremama - rekao je jedan.

- Da budem pošten, ovo sam učinio prošle godine iz istog razloga i to mi je smanjilo stres od užurbanosti Božića. Ali nisam odmah sve zamotao. To je sjajan način za uštedu uz velike popuste - dodao je drugi.

- Wow, ovo je nevjerojatna ideja! Volio bih da sam ovako organiziran - napisao je treći.

- Svake godine kupujem stvari na rasprodaji, stavljam ih na dno kreveta i koristimo ih kao darove tijekom cijele godine. Kupujemo imajući na umu određene ljude. U hitnim slučajevima uvijek imamo pri ruci poklon - komentirao je četvrti.

Međutim, drugi su je manje podržavali, rekavši da to ukida čaroliju Božića. 'Ovo nije za mene. Sviđa mi se iskustvo kupovine u božićno vrijeme, mračne večeri sa svjećicama, ukrasima, Djedom Božićnjakom itd. i cijelo to sezonsko zujanje. Ali ako je to ono što volite, i što je najvažnije ako vam to uštedi bogatstvo, onda bravo - rekao je jedan.

- Ne žurim s rasprodajama. Božić je ono što smatram obiteljskim vremenom, posebno u posljednje dvije godine. Kupujem tijekom cijele godine, jer uvijek negdje postoji rasprodaja. Pomaže nam da to radimo na ovaj način jer imamo 11 unučadi, šestero djece i njihove partnere za koje moramo kupovati. I nikome ne zamjeram da izađe van i zgrabi jeftino kad može. Svi volimo uštedjeti koji novčić kad možemo - komentirao je jedan pratitelj.

- Kako to ljudi rade?! Bio bih u iskušenju da te darove dijelim tijekom godine... Ako kupim darove tjedan dana prije Božića čak sam u iskušenju da ih dam odmah - piše u još jednom od komentara.