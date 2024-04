'Kada sam saznala da mi suprug umire od raka, pretvorila sam se u napaljenu tinejdžericu'

Britanka Stacey Heale nije očekivala emocije koje je osjetila kad je suprugu dijagnosticiran rak. Sve je to za mamu dvoje djece bilo neočekivano, iznenađujuće i na trenutke čak i neizrecivo. Emocije su uključivale bijes, ljutnju, ali i oživljavanje želje za seksom.

- Bila sam stvarno šokirana osjećajima koje sam imala. Imala sam iznenadni nalet libida. Osjećala sam se poput napaljene tinejdžerke, nakon godina gubitka svakog zadovoljstva zbog medikalizacije naših života - kaže 44-godišnja Stacey.

- Iznenadilo me, ali došlo mi je to sigurno od nagona za preživljavanje, koji nije racionalan. Bio je to bizaran način mog mozga da me natjera da izbrišem traumatičan događaj. Onog dana kada je Greg ušao u hospicij kako bi započeo njegu na kraju života, osjetila sam tu potrebu, htjela sam se sama nokautirati - sjetila se.

Mislila je da su to neki duboki, mračni problemi, dok nije shvatila da je to normalno. Ta želja ima ime - Widow's Fire - i nije ništa novo.

- Ljubav i smrt dvije su strane iste medalje. Tu istu reakciju možete vidjeti nakon Drugog svjetskog rata i 11. rujna. Kada vidite smrt, privlači vas život i trebate osjetiti nešto drugo jer je bol tako intenzivna - priča majka.

Ovu je ispovijest otkrila u novoj knjizi 'Sada nije vrijeme za cvijeće'.

Napisala ju je nakon što je izgubila supruga Grega Gilberta, frontmena indie benda Delays, u rujnu 2021., kada je imao samo 44 godine.

Zbog toga je Stacey ostala jedini roditelj kćerima, 10-godišnjoj Dali i 8-godišnjoj Bay.

Njezina odluka da razotkrije tako bolno i osobno poglavlje svog života došla je iz snažne potrebe da ukloni mistiku oko tuge.

- Pokušavala sam pronaći i druge koje su doživjele nešto slično - kaže ona.

- Iako postoje knjige, blogovi i podcastovi, nedostajalo je detalja. Sve što sam čitala o tuzi bilo je previše formalno - priča.

Stacey priznaje da je osjetila 'olakšanje' kada je Greg ušao u svoje posljednje tjedne jer živjeti s iščekivanjem bio je pakao. Također priznaje da nije mogla izdržati biti u sobi dok je on posljednji put udisao.

- Kada donesemo život na svijet, tu su aplikacije, tečajevi prije poroda i knjige. A za ovo, ne postoji aplikacija. Rođenje su nada i počeci, no o smrti i bolesti teško je govoriti. Jedini ljudi s kojima sam mogla biti ovako iskrena su udovice - sjeća se.

Stacey i Gregu je liječnik na dan prvog rođendana njihove najmlađe kćeri, u studenom 2016., rekao da on ima rak crijeva u četvrtom stadiju i sekundarni rak pluća.

Njegove mogućnosti liječenja bile su ograničene i Stacey je pokrenula akciju prikupljanja sredstava koja je Gregu omogućila pristup liječenju koje NHS ne pokriva.

Živeći u sjeni smrti gotovo pet godina, priznaje da iako je njihova veza ojačala, usponi i padovi svakodnevnog života bili su konstanta.

- To nas je zbližilo, ali nas je u isto vrijeme i udaljilo. Znala sam da smo u ovome do kraja, no stres je veliki. On je bio na kemoterapiji, a ja sam bila s dvoje male djece - sjeća se.

- Svijet ide dalje, a vi imate uteg na leđima dok se svađate oko toga tko ide kad na spavanje. Nisam bila spremna na to i na udaljenost između nas. Bilo je puno toga za proći zajedno. Bio je to pakao, no to nas je i povezalo - objavila je.

Stacey, učiteljica i spisateljica koja je upoznala Grega preko njegovog brata Aarona kad je imala 26 godina, dobila je ponudu za knjigu nedugo prije njegove smrti.

- Rekla sam mu za ponudu, a on je rekao da se potrudim napisati hrabru knjigu, podržao me - izjavila je.

Ističe da se nije lako suočiti s tim stvarima, to je traumatično iskustvo koje je teško prolaziti. Prije dijagnoze su čak imali kratki prekid.

- Bili smo iscrpljeni pokušavajući sve uravnotežiti. To je bio samo život, teška situacija - a onda se dogodila dijagnoza. Sjećam se da sam jednom spomenula taj naš kratki prekid na društvenim mrežama, nakon Gregove smrti. Netko je komentirao: 'Zašto onda glumiš ožalošćenu udovicu?' Smatram da je to stvarno komplicirano. To je bilo prije pet godina, pa koja veza nema probleme - izjavila je.

Naime, ona i Greg vjenčali su se u kolovozu 2018. u, kako se Greg našalio, 'vjenčanju u panici'.

Potaknula ih je na to spoznaja da Gregu vrijeme istječe, nakon njegove dijagnoze 2016. i saznanje da će brak ostaviti nju i njihove djevojčice u pravno jačoj poziciji ako se ožene.

- Osjećam se sretnom jer nikad nisam bila jedna od onih djevojaka koje maštaju o svom vjenčanju. Uvod u to bio je prilično psihički užasan jer brak je ulazak u vašu zajedničku budućnost. No mi nismo imali budućnost braka, čudno je planirati nešto za što znaš da će uskoro završiti. To je jako utjecalo na mene. Ništa nismo imali, ni govor, fotografe, goste, ionako nam je bilo previše teško, no taj dan smo se lijepo proveli - napisala je.

Usporedila je planiranje Gregova sprovoda tri godine kasnije s organiziranjem još jednog vjenčanja, s velikim odlukama koje treba donijeti usred emocija i suprotstavljenih mišljenja.

- Bilo je nekoliko ljudi koji su mislili da ne bih trebala voditi djevojke na sprovod, ali bio je to sprovod njihovog oca - kako su mogle propustiti? Da nisu otišle, kako bi se nosile s činjenicom da je netko koga su voljeli upravo nestao? - izjavila je.

- Radili smo na tome da budu uključene u sve i da odrasli ne izbjegavaju razgovarati s njima. Djevojke i njihova sestrična ispekle su stotine kolačića, a na bdjenju su otvorile humanitarni štand. Stvarno su sve lijepo napravile i to je probilo led. Također sam rekla djeci da nema pravila o tome što će odjenuti, pa je najmlađa otišla u svom kostimu za Noć vještica - sjeća se.

Stacey kaže da je život majke udovice složen i da mnogi klišeji koje je čula o tuzi nisu istiniti.

- Sjećam se da sam čitala da je dan nakon sprovoda najgori dan jer se nema više za što boriti. No, ja sam se pripremila, znala da će to biti dno i od tada će svaki dan biti sve lakši. Nije tako jednostavno. Da, bilo je grozno, ali nije bilo najgore - tumači.

Značajni datumi poput rođendana su nam bitni, veli da ih provodi s djecom te da im je lakše kad su skupa.

- Za mene je vrijeme iscjelitelj. Znam da se mnogi ljudi ne slažu s tim, ali, dva mjeseca nakon Gregove smrti, bila sam potpuna olupina, a sada više nisam - otkrila je.

Iako je Stacey povremeno otvoreno govorila o žudnji za seksualnom intimnošću, nije spremna započeti izlaziti.

- Koliko god govorim o seksu i želji, ideja da to podijelim s nekim novim sada je previše. Ima toliko toga čega se ne bojim, ali izlasci su jedna stvar. Greg i ja smo imali poseban odnos, i kako bih nekoga upoznala sa svojom djecom? - pita se.

- Nikada nisam bila na aplikacijama za upoznavanje, osjećam da imam toliko toga za izgubiti. Također se osjećam ranjivo na način na koji nikad nisam i bojim se otvoriti te emocije pred nekim novim. Ali imam mnogo prijateljica udovica i sve su sada u vezi - tumači.

Stacey naglašava da nitko nema pravo osuđivati drugoga koliko brzo traži tjelesnu intimnost ili ljubav nakon gubitka partnera.

- Također postoji toliko mnogo mišljenja o tome kada je 'pravo vrijeme' za upoznavanje nekog novog, a žene se osuđuju strože - ili je 'prerano' ili vam se kaže da 'nećete preboljeti' - veli.

Nada se da će njezina priča drugim udovicama dati samopouzdanje da se odluče i da pričaju o tome.

Također želi natjerati druge da zastanu i razmisle prije nego što progovore.

- Svima bi nam dobro došlo da manje osuđujemo i brzo komentiramo. Nemaš pojma kako bi reagirao na nešto dok ne budeš u tome - izjavila je, piše The Sun.