'Suprug i ja probali smo imati otvoreni brak, a to je ispala katastrofa epskih razmjera'

Neki bračni parovi ne vjeruju u monogamiju te pristaju na seks s drugim ljudima. Umjesto da to narušava njihov odnos, tvrde da imati druge ljubavnike poboljšava njihovu vezu. Mnogi kažu i da u takvim vezama imaju veću komunikaciju i povjerenje.

- Dakle, što se dogodilo kad smo moj suprug i ja otvorili naš brak? Nije uspjelo. Na kraju smo se razveli. Zašto? Prvo, do odluke da otvorimo brak došli smo tek nakon što smo prevarili jedno drugo - započela je priču Elle Silver.

Drugo, pristala je na otvoreni brak samo zato što je zapravo željela ostaviti muža, ali se previše bojala. Naime, jedno je drugo varalo, stoga su na neki način već bili 'na korak do razvoda'.

- To što smo muž i ja izdali jedno drugo bio je loš znak od samog početka. Jasno je da smo imali većih problema u braku, nismo bili sretni. Zašto bismo inače oboje učinili najgoru stvar koju partner može učiniti svom supružniku? Suočimo se s tim: povjerenje među nama već je bilo narušeno - prisjetila se.

Naravno, nakon što su si priznali prevaru, oprostili su jedno drugome jer su oboje bili u istoj situaciji.

- Ali nismo više mogli vratiti povjerenje, barem ne ako smo htjeli ostati u braku. On je rekao da ne želi rastavu, rekao je da me varao jer se osjećao zapostavljenim - navela je.

Naime, nakon što je rodila sinove, shvatila je da nije u mogućnosti više mužu dati pažnju koju je on trebao.

- Bila sam iscrpljena majčinstvom, prezauzeta s djecom. Nisam više bila raspoložena za seks. Kao rezultat toga, muž me počeo varati. Ali tada je i on mene zanemarivao! Pa sam si našla ljubavnika - prisjetila se.

Tako su si napokon priznali grijehe, no nisu se odmah razveli jer joj je suprug rekao da ju voli.

- Moj muž je rekao da me još voli. Ostala sam jer sam se previše bojala ostaviti ga, radi financijskog pritiska koji bi mi to prouzročilo. Živjeli smo u Los Angelesu, gradu koji je izuzetno skup. Naša su djeca išla u dobru školu u lijepom susjedstvu. Znala sam da ako se moj muž i ja rastanemo, više neću moći priuštiti stanarinu naše kuće - izjavila je.

U tom bi se slučaju ona morala preseliti u dio grada koji je nižeg standarda, a i sama nije imala novaca.

- Godinama ranije dopustila sam mužu da podigne kredit na moje ime, uložio je u loš posao te sam najednom bila u velikim dugovima - objasnila je.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Zatražila je osobni bankrot, što znači da više nije mogla imati druge kredite, a kad bi ostavila supruga, ne bi mogla dobiti ni stan u najam.

- Radila sam samo pola radnog vremena. Godinama sam pokušavala biti savršena mama. Da, prevarila sam muža, ali učinila sam sve da moje loše ponašanje ne utječe na našu djecu. Volontirala sam u školi naše djece i pobrinula se da večera bude na stolu svaku večer. Pomagala sam našim sinovima oko zadaće. Pritom sam zanemarila vlastitu karijeru - objavila je.

I suprug je imao nekih financijskih problema, stoga su zaključili da je bolje da ostanu zajedno.

- Ali jednostavno nisam vidjela kako bismo opet mogli imati monogamnu vezu nakon što smo prevarili jedno drugo. Nije mogao ni on. Mislili smo da je onda bolje imati otvoreni brak, barem smo tako iskreni jedno drugom - navela je.

U početku je bila oduševljena otvorenom vezom. Mogla je izlaziti s drugim muškarcima bez da mu laže te je osjećala veliko olakšanje.

- Sjećam se da sam dogovorila sastanak s muškarcem i rekla svom mužu. Nije čak ni bio ljut zbog toga. Mislila sam, pa to je super. Našla sam se s tipom i spoj je dobro prošao. Na kraju sam otišla kući s njim. Bilo je bizarno poslati poruku svom mužu da te večeri neću biti kod kuće i neka sam stavi djecu u krevet - prisjeća se.

Da, zapravo je mužu dala do znanja da će imati seks s drugim muškarcem.

- Bilo je suludo učiniti ovo, ali me i ispunilo srećom. Bila sam slobodna, samo što zapravo nisam, stoga sam shvatila da je jedini način izlaska da stvarno zatražim rastavu - navela je.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

No, njezin je suprug i dalje želio imati odnose s njom, iako je izlazio s drugim ženama.

- Moj muž je također otišao na svoj prvi spoj u našem otvorenom braku. Problem je bio u tome što je, kad je nakon toga došao kući, još uvijek bio zainteresiran za intimnost sa mnom. Bilo je kasno kad je skliznuo u krevet pokraj mene, zaudarajući na jeftini parfem. Očito je bio fizički u kontaktu sa ženom s kojom se sreo. Osjetila sam njegovu ruku na svojoj nozi. Što? Očekivao je seks sa mnom nakon što je radio tko zna što s drugom ženom? - prisjetila se Ella.

Rekla mu je da nije raspoložena. Istina, pristali su na odnose i kad će biti u otvorenom braku, no jednostavno ona to nakon svega više nije mogla učiniti.

- Naravno, veza se tada promijenila. Nastavila sam izlaziti s drugim muškarcima, ali konačno sam počela često viđati tipa po imenu Joe. Živio je u blizini, pa sam svaku večer, nakon što sam stavila našu djecu na spavanje, odlazila k njemu. Jedne noći, dok sam izlazila iz kuće, suprug me zaustavio - prisjeća se.

Pitao ju je jesu li ona i Joe kao par te je izgledao šokirano.

- Imali smo otvoreni brak, zar ne? Ovo se moralo dogoditi kad tad. Nije li predvidio da bih se zapravo mogla zaljubiti u nekog drugog? - ispričala je.

Foto: Dreamstime

Jako se zaljubila, Joe joj se jako svidio, čak je razmišljala da radi njega ostavi supruga.

- Ali osjećala sam da se moramo bolje upoznati. Ali ipak, to što sam bila toliko zaljubljena u drugog muškarca pokazuje koliko je cijela ova situacija bila neobična. Istina je da ja nikad nisam bila za vezu s više muškaraca odjednom. Nisam poliamorna, željela sam voljeti samo jednog čovjeka i to onog koji nije bio moj muž - objasnila je.

No muž je htio ostati u braku s njom te se samo zabavljati s drugim ženama i vratiti se kući ženi.

- Imali smo otvoreni brak da produbimo odnose, no osjećala sam se kao da sam samo sve dalje i dalje od njega. Najednom je on također počeo novu vezu, no s tom Debbie se viđao rijetko. Ona je, naime, bila udana, dok moj Joe nije bio u braku - ispričala je.

Međutim, nakon tri mjeseca naše veze, Joe je iznenada prekinuo s njom.

- Rekao mi je da želi nekoga tko nema toliko problema u životu, odnosno onu koja je solo - ispričala je.

Nakon toga je nazvala supruga, koji je bio s Debbie te mu rekla da ju je Joe ostavio. No, on joj je rekao samo da je - zauzet, i da je na spoju.

- Stvarnost me najednom pogodila. Željela sam plakati o svom prekidu na ramenu svog supruga dok je bio u hotelu s drugom ženom? Ovo je bilo tako disfunkcionalno! Morali smo okončati naš brak. I napokon smo se razveli - priča.

Ubrzo nakon toga rekla je mužu da ga ostavlja te se nakon razvoda preselila s djecom. Ipak, sinovi su ostali u istoj školi, no muž je ostao bez posla i nije joj mogao plaćati alimentaciju.

Ta je godina bila užasna, pitala se hoće li moći platiti sve račune.

- Ali barem više nisam lagala samu sebe, pretvarajući se da mogu ostati u braku tako što ću ga otvoriti, dok sam zapravo samo željela razvod. Naš otvoreni brak nije uspio. Sada se osvrćem na sve to i pitam se, o čemu sam uopće razmišljala - istaknula je.

- Moj muž je zapravo vjerovao da naš otvoreni brak može uspjeti. Mislim da sam oduvijek znala da nikad neće. Neki ljudi mogu imati sretne, uspješne otvorene brakove. No, ne i mi. Otvoreni brakovi nisu za svakoga i definitivno nisu za mene - zaključila je, piše Your Tango.