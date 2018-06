Kada su se skinule u kupaći kostim postale su seks simboli Od Merlinke do Jessice, od Angeline do Betty, a da i ne spominjemo Pamelu Anderson... sve one skinule se u badiće, postavile trendove i promijenile modnu povijest

Badić je pomogao nizu danas vječno slavnih ljepotica, postavio ih na pijedestal seksepila i učinio od njih ikone. Taj majušan komad podržavao je njihove karijere na velikim ekranima, a to čini i danas, pa se nerijetko u trendovima referiramo na neki film ili seriju.

Ipak, filmske ikone ostavile su najviše utjecaja na svijet stila, pa tako i badića. Krenimo redom – naravno, radi se o zgodnim curama koje su se istaknule glumom i/ili stilom. Sve skupa dešavalo se tijekom prošloga stoljeća, jer se scena razvijala paralelno s filmskom industrijom. Kraljevstvo u kojemu priča započinje je, naravno, Hollywood.

Merlinka kao ikona pin-up poze

Prva na tapeti je, naravno, Marylin Monroe, jedna od onih koje su se u pin-up pozi, oskudno odjevene u badić-body i štikle fotografirale opet i opet. Ta slavna plavuša i danas ima imidž jedne od najljepših žena u povijesti kinematografije i make-upa, dok se njome inspirira niz dizajnera, vizažista, kozmetičkih kuća, frizera... U to doba grudnjaci su uglavnom bili u špic, dosta kruti, više poput korzeta.

Prije Merlinke bila je jedna druga plavuša. Svijet starih filmova navodi Jean Harlow kao prvu od prvih. Ta je, također plavuša, postala prvi holivudski seks simbol davnih dana, tijekom tridesetih godina prošlog stoljeća. Nakon nje stiže Betty Grable poznata po nadimku - noge od milijun dolara. Te cure otkrile su noge i tijelo, donijele na svijet jedan novi ideal ljepote.

Esther Williams doplivala do trona filmskog spektakla

Polovicu prošlog stoljeća definitivno je obilježila i jedna sportašica koja je postala glumica – Esther Williams bila je diva s bazena koja je napravila spektakularnu karijeru u holivudskim studijima, roneći, plivajući i izdižući se iz ogromnih bazena, odjevena u fenomenalne kristale i dresove-badiće kojih se ne bi posramila ni Beyonce. Ponekad je imala blistavi outfit od glave do pete, nalik na čudesnu morsku sirenu.

Esther je i genijalno skijala na vodi te izvodila razne vratolomije u moru, pred kamerama, uzdigla je svijet tadašnjih bogatih američkih show-filmova na novu razinu. Stigli smo i do legendarne Brigitte Bardot – ta generacija definitivno pamti film 'A girl in the Bikini'. Naime, bio je to svojevrstan šok, novi ideal ljepote je rođen.

Seksi Brigitte postala je sinonim za bikini, taj model nalazimo u gotovo svakoj kolekciji badića. Radi se o tankim naramenicama i trokutima, koji dolaze u niz atraktivnih motiva i uzoraka. Ponekad je tu pokoji volan, ali gaćice su uvijek nisko rezane.

Cenzura na velikom platnu za Deborah Kerr

Zapamćen je i model koji je još jedna ikona ljepote, Deborah Kerr, nosila u zagrljaju Burta Lancastera 1959. u filmu 'From Here to Eternity' – doduše njezin je badić usred moralnih dilema na velikom platnu na kraju cenzuriran, morala je nositi i suknjicu. Iste je godine naklonost publike, oskudno odjevena, osvojila divna Elizabeth Taylor, u filmu 'Suddenly, Last Summer'.

Početkom šezdesetih, Elvis je pjevao, i glumio, u filmu 'Blue Hawaii'... nema bolje lokacije od predivnih plaža, tamo su na njegovim prijateljicama viđeni predivni, žuti badići. I Lolita je imala svoje omiljene krpice: za istoimeni film iz 1962. godine prijavilo se čak 800 djevojaka... izabrana je manekenka Sue Lyon i ušla u povijest.

Tko se ne sjeća Bo Derek?

Da, to znači da ove modne poslastice postižu mega cijenu: na primjer badić koji je Ursula Andress nosila 1962. godine u James Bond filmu 'Dr. No', prodan je u Christie'su na aukciji za vrtoglavih 60.000 dolara. Snimala se u badiću u to vrijeme i Pam Grier, njezina uloga kriminalke u filmu 'Coffy' priuštila joj je status ikone.

Osim stylinga, Bo Derek je proslavila i frizuru sa sitnim pletenicama. I danas bi bila moderna, baš kao i u filmu '10' iz 1979. godine. Chic styling za plažu napravila si je Brooke Shields, film 'Blue Lagoon' iz 1980. prava je slika otočkog raja. Često nas kostimi vode u neke daleke krajeve, na egzotične plaže i pod vruće sunce. Prizivaju godišnji odmor, ljenčarenje i super-jednostavan stil odijevanja.

Pamela Anderson i njezin Baywatch look

Devedesete su bile rezervirane za Pamelu Anderson i njezin crveni badić iz serije Baywatch. Njezin je crveni kroj proživio renesansu, jer nedavno je revitalizirana franšiza Baywatch. Da, odličan je to badić, jednostavan, dvodijelni i prepoznatljiv. Specifičan je radi visokog reza na donjem dijelu i dubokog reza sa strane.

Ovaj model pojavljuje se danas u niz boja i varijanti, a najzanimljiviji je s natpisima. Vratimo se još malo na kraj devedesetih – to je doba bilo u znaku sveopćeg minimalizma, pa Gwyneth Paltrow u filmu 'Talentirani Mr. Ripley' nosi jednostavne, jednobojne badiće. Njezin dosta čedan izbor postao je popularan, upravo radi blagih, pastelnih nijansi.

Angelina juri na motoru, Halle uz badić fura pištolj

Da, one su ga dobrano začinile - najednom badić postaje outfit za preživljavanje. Glumice se snalaze kako znaju i umiju, odjevene su u mikro bikini, no na pojasu i oko noge nose smrtonosno oružje... Badić ulazi u turbulentnu, dinamičnu fazu, postaje odora tajnih špijunki.

U ovom mileniju one su ostvarile dramatične scene: Angelina Jolie u Tomb Raideru, Cameron Diaz, Demi Moore i ekipa u Charliejevim anđelima, Jessica Alba u 'Into the Blue' i Halle Berry u James Bondu 'Die Another Day'. Angelina, frajerica koja juri kroz stare hramove prepune zamki i tajanstvenih priča, fura crnu boju, atraktivnu u varijanti umjetne kože ili čak lateksa.

S druge strane, Charliejeve su anđelice isprobale niz hit komada, jer njihov je špijunski, eksplozivan i turbulentan posao bio pravi izazov za stiliste. Što se tiče Halle Berry, njezin je narančasti bikini iz Bonda ušao u povijest kao jedan od najslavnijih, i danas se spominje kao jedan od najslavnijih ikad. Badići ovdje postaju totalni trendsetteri, stižu na plaže diljem svijeta, a onda i na ulice.

Stil svih ovih ikona i dalje živi kroz prijedloge dizajnera, stilista, a posljednjih godina još i više: nosimo badiće navečer, uz sako i suknju, uz poderane traperice ili minicu. Teško je izabrati? Sjetite se ovih ikona, one nose super ideje.